Sur les routes du Canada

Dans cette série de 11 balados, nous nous arrêtons en chemin le long de ces routes pour vous faire découvrir les endroits les plus pittoresques et exaltants du Canada.

Entrevues d’Anne-Marie Yvon et réalisation de Stéphane Parent.

Premier arrêt : Terre-Neuve et Labrador

Saint-Jean de Terre-Neuve Photo : iStock

Isolée du reste du continent nord-américain, elle fait partie des provinces de l’Atlantique. Son territoire incorpore l’île de Terre-Neuve et la péninsule du Labrador. Si beaucoup de touristes s’y rendent pour admirer les icebergs, il faut aussi faire le voyage en été pour parcourir ses paysages grandioses. C’est ce qu’a fait Frédérique Sauvée, une journaliste, blogueuse et grande voyageuse qui raconte ses découvertes et coups de cœur.

Destination Terre-Neuve et Labrador Photo : Radio-Canada

Deuxième arrêt : le Nouveau-Brunswick

Le parc provincial Hopewell Rocks de nuit Photo : Kevin Snair Creative Imagery

Le Nouveau-Brunswick, une destination méconnue? Si c’est le cas pour vous, ce ne le sera plus après cette conversation avec Emmanuelle Winter, directrice au ministère du Tourisme de cette province de l’est du Canada. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue et sa capitale est Fredericton. Environ 33 % des 756 000 Néo-Brunswickois vivent en français. La plupart sont des Acadiens, les descendants des premiers colons français et européens établis en Acadie à l'époque de la Nouvelle-France.

Destination Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Troisième arrêt : l’Île-du-Prince-Édouard

Avec ses 12,9 km, le pont de la Confédération est le plus long pont du monde surplombant des eaux prises par les glaces. Photo : Tourisme Î.-P.-É./Stclair Macaulay

C’est la plus petite des provinces canadiennes, mais la plus densément peuplée. Environ 145 000 personnes vivent sur cette île de 224 km de long et d’au plus 64 km de large, bordée de plages de sable blanc ou rouge. On la surnomme l’île , le jardin du Golfe , la ferme d’un million d’hectares ou l’ île aux patates . Après tout, on y cultive le quart des pommes de terre du pays. Brenda Gallant fait partie des 5000 Acadiens de l’île et la directrice du marketing pour Tourisme Î.-P.-É.

Destination Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada

Quatrième arrêt - la Nouvelle-Écosse

Île du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. Photo : iStock / pchoui

La Nouvelle-Écosse est le berceau des premiers francophones de l’Amérique du Nord. Ils se sont établis en 1605 à Port-Royal, au bord de la baie de Fundy où les marées sont les plus hautes du monde. La Nouvelle-Écosse est aussi connue pour la Cabot Trail, une route construite le long de falaises escarpées qui se jettent dans l’océan Atlantique. Et puis, il ne faut pas manquer le lieu historique de la Forteresse de Louisbourg. Candace Hurlbur est conseillère à Tourisme Nouvelle-Écosse.

Destination Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada

Cinquième arrêt - le Québec

Bateau d’excursion se dirigeant vers l'Île Bonaventure passe devant le Rocher Percé à Percé au Québec. Photo : Radio-Canada

Voilà une belle invitation à venir découvrir la Belle Province, un vaste territoire grand comme trois fois la France, peuplé par un peu plus de 8 millions de personnes, principalement des francophones, qui vivent en majorité près des rives du fleuve Saint-Laurent, dans le sud de la province. Un petit tour du Québec avec Julie Brodeur, auteure des guides J’explore le Québec, Le meilleur du Québec selon Ulysse et Les joies de l’hiver au Québec, pour les guides de voyage québécois Ulysse.

Destination Québec Photo : Radio-Canada

Sixième arrêt - l’Ontario

Un vignoble à Niagara-on-the-lake en Ontario. Photo : Tourisme Ontario

Yours to discover est la devise de la province de l’Ontario. À vous de découvrir cette province canadienne où 13,5 millions d’habitants occupent un territoire grand comme l’Égypte. C’est là que coule les chutes du Niagara. À quelques kilomètres de là se trouve l’un des plus jolis villages du Canada : Niagara-on-the-Lake, un village historique du 19e siècle situé en plein cœur d’une grande région viticole, comme l'explique Ronald Holgerson spécialiste ontarien en marketing touristique.

Destination Ontario Photo : Radio-Canada

Septième arrêt - le Manitoba

Le Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg au Manitoba. Photo : Travel Manitoba

En langue crie, Manitoba veut dire passage du Grand Esprit . Ce passage situé tout à fait au centre du Canada et de l’Amérique du Nord est une étendue de 650 000 kilomètres carrés où se côtoient forêts, lacs, rivières et des prairies. Quelque 100 000 lacs recouvrent le sixième du Manitoba, dont le lac Winnipeg, la cinquième étendue d’eau douce du Canada. Michel Larivière de Voyage Manitoba vous raconte quoi voir au Manitoba.

Destination Manitoba Photo : Radio-Canada

Huitième arrêt - la Saskatchewan

Les Badlands d’Avonlea en Saskatchewan Photo : Ken Dalgarno

Autrefois surnommée le grenier du monde et la province du blé , la Saskatchewan traîne encore aujourd'hui la réputation d’être une grande prairie. Rien de plus faux! Des forêts boréales luxuriantes en passant par les Badlands au relief accidenté, sans oublier des milliers de lacs d’eau pure, la Saskatchewan possède même un désert au milieu de nulle part. Partons à la découverte de ce territoire avec Rose Le Calvez qui est conseillère pour Tourisme Saskatchewan.

Destination Saskatchewan Photo : Radio-Canada

Neuvième arrêt - l’Alberta

La vallée de Drumheller dans les Badlands de l’Alberta. Photo : Jeff Bartlett / CDÉA - Tourisme Alberta

En Alberta, les lieux magiques sont légion : les Badlands, le précipice à bisons Head-Smashed-In, le parc international de la paix Waterton-Glacier, le parc national Wood Buffalo et les célèbres montagnes Rocheuses. Cette division naturelle entre les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta est, pour les touristes, un arrêt incontournable. Pour vous guider, Julie Fafard, directrice développement touristique et entrepreneuriat au Conseil de développement économique de l’Alberta, nous entraîne à la découverte de lieux pittoresques.

Destination Alberta Photo : Radio-Canada

Dixième arrêt - la Colombie-Britannique

Long Beach, île de Vancouver, Colombie-Britannique Photo : Adrien Lebrun

Bienvenue en Colombie-Britannique, pays de plages bordant le Pacifique, de glaciers, de lacs, de rivières, de vignobles, de vergers et de forêts abritant les arbres les plus vieux et les plus gros du Canada. C’est aussi la terre ancestrale de nombreux peuples autochtones, dont la nation haïda. Il y a aussi la vallée de l’Okanagan, deuxième région fruitière du pays. Tant de choses à faire et à voir dans la province la plus occidentale du Canada où vit Marylène Têtu du guide Ulysse.

Destination Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada

Dernier arrêt : les trois territoires

Un cowboy près de Whitehorse, la capitale du territoire du Yukon Photo : Frédérique Sauvée

Le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon occupent le tiers du Canada. On y vient pour la faune – les baleines boréales, les narvals, les morses et les ours polaires – et pour les glaciers, les icebergs et la toundra. C’est dans les Territoires du Nord-Ouest que se trouve le plus long fleuve du Canada, le fleuve Mackenzie. Le territoire qu’il parcourt est l’une des dernières grandes régions vierges du monde. Notre guide : Frédérique Sauvée, rédactrice pour le guide Ulysse.