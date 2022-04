[Entrevue] Chasse aux oligarques russes : la neutralité suisse ébranlée

Cependant, l’Association suisse des banquiers estime que la fortune globale des Russes dans les banques helvétiques s’élève de 150 à 200 milliards de francs suisses (200 - 270 milliards de dollars canadiens).

7,5 milliards ne semblent pas être une somme énorme, mais il faut garder à l’esprit que les personnes très riches ne se contentent pas de mettre de l’argent dans un coffre de banque ou d’acheter une maison , explique Matthew Allen, le correspondant économique de la section anglaise de SwissInfo.

Ils ont toute une armée d’avocats, de conseillers financiers qui peuvent faire transiter leur argent par des sociétés-écrans et des trusts extraterritoriaux sous différents noms, afin de dissimuler le véritable bénéficiaire.

Matthew Allen est le correspondent économique de la section anglaise de SwissInfo. Photo : SwissInfo

Le gouvernement fédéral suisse ainsi que les cantons passent actuellement en revue leurs registres afin de trouver les biens des 900 personnalités russes sujettes aux sanctions suisses et européennes. Dix résidences ont ainsi été retrouvées et gelées rapporte le SECO, mais tout ce processus reste fastidieux selon le journaliste de SwissInfo.

Il y a un débat entre les cantons et le gouvernement central pour savoir qui est responsable du gel de ces avoirs, qui joue quel rôle, qui prend l’initiative , explique Matthew Allen qui s’adonne également, avec d’autres médias, à la recherche de ces résidences.

On s’attend à ce que davantage d’actifs soient trouvés, mais le processus est un peu ralenti par ce cauchemar administratif et bureaucratique. Une citation de Matthew Allen, correspondent économique de SwissInfo

Lundi, une enquête dirigée par l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et ses partenaires a rendu publiques de nouvelles informations sur des sociétés-écrans liées à des oligarques russes (nouvelle fenêtre) (lien en anglais). On apprend notamment à quel point les autorités financières des pays occidentaux, dont celles en Suisse, ont du mal à retracer et geler les actifs de nombreux oligarques russes.

Ces informations portant sur plus de 800 personnalités russes font suite aux Pandora Papers, une enquête sur la fuite de millions de documents faisant état de fraude et d’évasion fiscale à très large échelle.

À la question de savoir si les sanctions imposées par la Suisse impactent véritablement les oligarques, le journaliste économique estime qu’aucun oligarque, sachant qu’il est politiquement exposé, ne mettrait tous ses œufs dans le même panier , mais il reste persuadé qu’elles les affectent.

Je suis persuadé que c’est pénible. La Suisse est connue comme le premier endroit au monde pour la gestion de patrimoine. Vous pouvez toujours déplacer votre argent, mais vous ne pouvez pas remplacer l’infrastructure, le savoir-faire, les banques et le service qui est offert.

La maîtresse de Vladimir Poutine cachée en Suisse ? En plus de rechercher les actifs des oligarques russes, certains médias ont cherché à retrouver la maîtresse présumée du président russe Vladimir Poutine, qui se cacherait en Suisse. La petite amie présumée du dirigeant — Alina Kabaeva, ancienne championne olympique de gymnastique rythmique — a attiré l’attention de la presse suisse et internationale en 2015, lorsqu’elle aurait donné naissance à une fille dans la ville de Lugano. M. Poutine était largement considéré comme le père de l’enfant, bien que son porte-parole l’ait nié à l’époque. Les autorités suisses ont toutefois répondu aux interrogations des journalistes en affirmant qu’il n’y avait aucune indication sur la présence de Mme Kabaeva en Suisse.

La Suisse n’a pas vraiment dérogé à sa politique de neutralité

Lorsque Vladimir Poutine a lancé son offensive en Ukraine le 24 février dernier, la plupart des nations européennes ont rapidement mis en place des sanctions contre la Russie. La Suisse a d’abord choisi de rester fidèle à son image : neutre.

Au début, lorsque les États-Unis et l’Europe ont imposé des sanctions, la Suisse n’a pas voulu suivre le mouvement , raconte Matthew Allen. Elle ne voulait pas geler les fonds des oligarques et des personnes associées à Vladimir Poutine, car elle ne voulait pas être perçue comme dérogeant à sa neutralité.

La Suisse a tenté de jouer son rôle de médiatrice en organisant deux rencontres majeures précédent l'invasion russe dont celle entre les ministres des Affaires étrangères américain, Antony Blinken (G) et russe, Sergey Lavrov (D) à Genève le 21 janvier 2022. Photo : Getty Images / Alex Brandon / Pool / AFP

Il rappelle notamment que le pays venait auparavant d’organiser deux sommets à Genève entre les présidents russe et américain (en juin 2021) puis entre les ministres des Affaires étrangères (en janvier 2022). La Suisse participe également depuis 2017 à l’Ukraine Reform Conference (URC) qu’elle est censée accueillir cette année à Lugano.

Ukraine Reform Conference Conjointement avec plusieurs pays et acteurs internationaux dont le Canada, cette réunion vise à conseiller et à soutenir le processus de réforme engagé en Ukraine, qui rencontre des difficultés depuis la révolution de 2014 avec ses conflits armés récurrents à la frontière orientale du pays, ainsi que des perturbations liées à la Covid-19. Les objectifs clés pour le pays, selon le ministère suisse des Affaires étrangères, comprennent la tentative de décentraliser le pouvoir et d’apporter des réformes dans les secteurs bancaires, de la défense, de l’énergie, de la santé et de l’éducation.

En 2019, l'Ukraine Reform Conference s'est déroulée à Toronto en compagnie du Premier ministre Justin Trudeau et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

La neutralité suisse se traduit aussi par ses bons offices , soit le fait de pouvoir se placer en tant que médiateur dans des conflits internationaux. Un rôle qu’elle tient depuis plusieurs années entre la Russie et la Géorgie ou encore les États-Unis et l’Iran.

C’est pour ces raisons que la Suisse n’a pas voulu imposer de pleines sanctions , explique le journaliste de la section anglaise de SwissInfo.

J’imagine que la Suisse se voyait, en grande partie, dans le rôle que la Turquie prend maintenant. Un territoire neutre sur lequel les délégués ukrainiens et russes pourraient se rendre pour tenter de négocier une paix. Une citation de Matthew Allen, journaliste

Cependant, alors que la guerre commençait à s’installer en Ukraine, le gouvernement suisse s’est retrouvé sous la pression de ses citoyens, de divers partis politiques, mais aussi de Bruxelles et Washington pour qu’il rejoigne les sanctions prises par la communauté internationale.

Ce n’était pas tenable dans cette situation : l’invasion d’un pays par un autre , explique Katy Romy de la section française de SwissInfo. Sous la pression internationale et les manifestations à l’intérieur du pays, la Suisse a finalement changé de cap et décidé d’imposer ces sanctions économiques.

C’était des sanctions inédites. La Confédération suisse n’est jamais allée aussi loin dans l’application de sanctions économiques.

Les suisses se sont fortement mobilisés dès le début de l'invasion russe en Ukraine en faisant pression sur leur gouvernement afin qu'ils imposent des sanctions à la Russie. Manifestation nationale organisée dans la capitale, Bern, le 2 avril 2022. Photo : Associated Press / Peter Klaunzer

Au parlement suisse, le gouvernement a fait face aux critiques du plus grand parti de Suisse, l’UDC (droite conservatrice) qui estime que la neutralité devrait être interprétée de manière plus restrictive et que la Suisse n’est pas dans son rôle en prenant des sanctions économiques contre la Russie , ajoute la journaliste.

En imposant les mêmes sanctions que l’Union européenne, la Suisse a alors fait la une des médias à travers le globe pour avoir dérogé à sa neutralité historique.

Lorsqu’on demande aux deux journalistes de SwissInfo si le pays a véritablement mis fin à sa neutralité, Mme Romy estime que ce n’est pas vraiment le cas, même si la notion de neutralité peut signifier ne pas prendre de sanctions économiques comme l’a fait cette fois-ci la Suisse, ce n’est pas le cas pour la neutralité suisse , dit-elle.

On a le droit de prendre des sanctions économiques contre un pays […], mais la Suisse n’a pas le droit de participer à un conflit armé, elle doit se tenir à l’écart et ne soutenir aucun belligérant, ce qu’elle fait actuellement. Une citation de Katy Romy, journaliste de la section française de SwissInfo

Katy Romy est journaliste pour la section française de SwissInfo. Photo : SwissInfo

Pour Matthew Allen, la neutralité a été compromise à cet égard [en choisissant d’appliquer des sanctions]. Mais la Suisse n’ira jamais jusqu’à fournir des armes à l’Ukraine. Elle ne s’impliquera pas directement dans le conflit, mais sa neutralité a certainement été poussée à ses limites ou compromise. C’est un fait.

Il rappelle notamment que la Suisse est de loin le plus grand gestionnaire d’actifs extraterritoriaux au monde, c’est l’endroit où les riches étrangers viennent déposer leur argent, y compris les Russes. C’est pourquoi il y a eu beaucoup de pression internationale sur la Suisse.

Un citoyen suisse vous dira que la Suisse est toujours neutre. Il dirait qu’imposer ces sanctions ne signifie pas que nous perdons notre statut de neutralité. Comme nous sommes un centre financier très important, nous n’avions pas le choix. Une citation de Matthew Allen, journaliste

Du côté de la Russie, on questionne de plus en plus la neutralité suisse. Dans une déclaration publiée mardi sur Twitter par l'ambassade de Russie à Berne, la porte-parole diplomatique Maria Zakharova a vivement critiqué le président Ignazio Cassis et le ministre suisse des Affaires étrangères.

Version originale du gazouillis en allemand :

Condamnant les déclarations suisses sur les fosses communes découvertes à Bucha la semaine dernière, elle a dit espérer que pour le gouvernement suisse, le principe de neutralité ne se résume pas à de belles paroles .

Le président suisse avait déclaré que les images des atrocités commises à Bucha étaient choquantes , tout en soulignant la nécessité de mettre en place une procédure devant un tribunal international afin de faire la lumière et de déterminer qui sont les auteurs de ces actes, selon l'agence de presse Keystone-SDA.

RCI remercie sincèrement Katy Romy et Matthew Allen d'avoir accepté cette collaboration.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Swissinfo (nouvelle fenêtre).