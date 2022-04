Épisode 1 : Entre 1500 et 1550

Rencontre de Jacques Cartier avec les Iroquoïens et les Algonquiens

"Le couronnement de Powhatan", par l'artiste américain John Cadsby Chapman, huile sur toile. Avec l'aimable autorisation du Greenville Museum of Art, Greenville, Caroline du Sud. Photo : Pictorial History of America, Philadelphia/John Cadsby Chapman

Premier épisode, d'une série de six, au cœur d'un voyage dans le temps et l'espace, entre 1500 et 1550, à la rencontre du navigateur et explorateur Jacques Cartier avec les Iroquoïens et les Algonquiens, mais aussi les Micmacs de la baie des Chaleurs, les Innus du Labrador, les Béothuks de Terre-Neuve et les Iroquois canadiens et Hochelaguiens de la vallée du Saint-Laurent.

Rencontre de Jacques Cartier avec les Iroquoïens et les Algonquiens Photo : Radio-Canada

Épisode 2 : De 1600 à 1650

Les cartes politiques de Samuel de Champlain

Fragment d’une carte géographique de la Nouvelle France faite par Samuel de Champlain Photo : Samuel de Champlain

Le navigateur et cartographe Samuel de Champlain établit des cartes de la géopolitique autochtone : Les Innus montagnais de Charlevoix et Québec, les Malécites de Kamouraska, les Abénakis du Maine, les Algonquins Kitchepirinis, Weskarinis et Nipissirinis, des Laurentides, de l'Outaouais, de l'Ontario Est. Les Wendats du Wendake, les Iroquois de New York...

Les cartes politiques de Samuel de Champlain Photo : Radio-Canada

Épisode 3 : De 1650 à 1700

Les voyages de Pierre-Esprit Radisson, Nicolas Perrot et Louis Jolliet

Arrivée de Pierre-Esprit Radisson dans un camp amérindien en 1660. Photo : Charles William Jefferys

La pénétration à l’intérieur du continent s’effectue par les explorateurs français et canadiens qui découvrent des peuples avec des organisations sociales propres. Promenade avec ces explorateurs à travers les Premières Nations algonquiennes des Grands Lacs, les Cristineaux de Monsonie et les Sioux de l'est Nadowesioux.

Les voyages de Pierre-Esprit Radisson, Nicolas Perrot et Louis Jolliet Photo : Radio-Canada

Épisode 4 : De 1700 à 1750

Le temps de La Vérendrye et les premiers pas dans l'Ouest

Aquarelle : Campement Ojibway, traité avec le gouverneur Morris 1873 Photo : Frederick Arthur Verner

En allant vers l’Ouest canadien, dans les Plaines et le Nord de l'Ouest, les explorateurs découvrent un florilège de nations autochtones : Sauteux, Assiniboines-Sioux, Cris des Plaines, Pied-Noir, Piegan, Gros Ventre, Pikunis, Sarcee, Dènès Athapascans, les Chippewyans, les Esclaves, les Côtes de Chiens, les Tutchones, les Hans, les Tananas, les Castors.

Le temps de La Vérendrye et les premiers pas dans l'Ouest Photo : Radio-Canada

Épisode 5 : De 1750 à 1850

La Hudson Bay Company et la North West Company : la poussée vers le Pacifique, vers l'Oregon, la Colombie-Britannique et l'Alaska

Commerce de la fourrure au Canada. Illustration issue de la carte de William Faden intitulée «A map of the inhabited part of Canada from the French surveys : with the frontiers of New York and New England from the large survey by Claude Joseph Sauthier» (1777). Photo : William Faden

La fourrure et surtout le désir de conquérir de nouveaux territoires de commerce mènent les Américains et les Canadiens anglais vers le Pacifique. De nouveaux espaces, mais aussi la découverte de nouveaux peuples autochtones : Oualla Ouallas, Bella Coolas, Bellas, Sewenpenc, Gitxsan, Kakwakakwa, Haïdas, Tlingit, Tagish, Chilcoten.

La Hudson Bay Company et la North West Company : la poussée vers le Pacifique, vers l'Oregon, la Colombie-Britannique et l'Alaska Photo : Radio-Canada

Épisode 6 : Le Grand Nord et la rencontre avec les Inuits

Femme et enfant inuit cuisinant dehors à Nome, Alaska en 1916 Photo : Lomen Bros

La rencontre avec les Inuits se fait plus tardivement. En raison du grand froid, ces chasseurs maritimes vivent dans des conditions extrêmes et développent une culture très originale et inventive.