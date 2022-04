Cette série réalisée il y a plusieurs années à Radio Canada International était intitulée:

Les grandes familles Amérindiennes d'Amérique du Nord.

Aujourd'hui, la langue et les usages ont évolué et on ne parle plus d'Amérindiens mais d'Autochtones, de Premières nations, d'Inuit et de Métis.

Cette série de chroniques avec Serge Bouchard, anthropologue et spécialiste des peuples autochtones, nous emmène à la découverte des grandes familles autochtones d’Amérique du Nord.