en mission humanitaire

La mise en place chez la femme de l’ornement labial inférieur appelé dhébé, intervient avant l’âge de 10 ans : après extraction des incisives inférieures, la lèvre est perforée et une cheville de bois mise en place ; l’orifice est agrandi d’année en année par l’introduction de cylindres de plus en plus grands, jusqu’à mise en place d’un grand disque d’argile décoré de gravures.

Photo : AFP / Carl De Souza