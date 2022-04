Anish-Nah-Be, l’homme autochtone – Légendes

Cette série réalisée dans les années 70 à Radio Canada International était intitulée :

Anish-Nah-Be, l’homme amérindien - Légendes indiennes

Le texte initial utilise aussi le mot « indien ».

Aujourd'hui, la langue et les usages ont évolué et on ne parle plus d’Indiens ni d’Amérindiens mais d’Autochtones, de Premières nations, d’Inuit et de Métis.

Malgré cela, nous avons décidé de vous offrir cette série parce qu’elle mérite à tous points de vue d'être découverte et appréciée.

Les textes de Bernard Assiniwi qui est cri et la narration de Jean-Paul Nolet qui est abenaqui, sont tout simplement d’une très grande qualité.

Ces légendes présentent les croyances et les traditions transmises oralement dans certaines nations autochtones du Canada.

Dieu, la Création, l'Univers, l'Amour, la Vie, tous ces thèmes universels que tous les peuples de la terre ont explorés sont repris dans cette magnifique série réalisée par Jean Boisjoli.