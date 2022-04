Hormis le Québec qui est la seule province majoritairement francophone au Canada, plus d'un million de personnes au pays ont le français comme langue maternelle. Avec ce balado de cinq épisodes, nous allons découvrir la diversité de ces communautés, le tout mis en lumière par des experts et des intervenants. Qui sont ces francophones en situation minoritaire ? D'où viennent-ils et à quels défis sont-ils confrontés ? D’un océan à l’autre, allons à la rencontre des francophones. Ils racontent à eux seuls plus de 400 ans d'une longue histoire.