[Reportage] Une banque alimentaire cherche un nouveau local pour reprendre du service

Daniel Cimon a fondé Bouffe Partage il y a douze ans. Photo : RCI/Gracieuseté/Daniel Cimon

Ma boîte vocale déborde chaque semaine , déplore le pasteur retraité lors d'une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI). Les gens m’appellent pour me demander quand on va recommencer. Ils souffrent, parce qu’ils n’ont pas de sous. Tout augmente : l’épicerie, l’électricité, le gaz – tout augmente.

Pierre Cimon a lancé Bouffe Partage dans le sous-sol de son église il y a douze ans. Une vingtaine de familles à faible revenu allaient y chercher de la nourriture à l’époque. Avec le temps, Bouffe Partage a grossi et grossi, dit M. Cimon. Au moment de distribuer les paniers de Noël l’année dernière, avant sa fermeture forcée, l’organisme soutenait environ 200 familles.

La pandémie a obligé Bouffe Partage à quitter le sous-sol de l’église. L’organisme a d’abord déménagé à l’Agora citoyenne, l'aréna public de Châteauguay, alors vide en raison du confinement à ce moment-là. Puis, Daniel Cimon a obtenu l’aide d’un homme d'affaires généreux de Châteauguay. Ce dernier lui a prêté un local dans son immeuble à vendre. On a dû quitter [quand le bâtiment a été vendu]. On se trouve sans local depuis le 16 décembre. On a 200 familles qui sont en difficulté , explique M. Cimon.

Un loyer trop élevé

Bouffe Partage est en partie victime de son succès. Même si les restrictions sur les rassemblements à l’intérieur ont été levées, ses clients sont maintenant trop nombreux pour un sous-sol d’église. M. Cimon précise aussi qu’il a entretemps pris sa retraite et qu’il n’a donc plus de liens avec son ancienne église.

Daniel Cimon faisait deux à trois voyages par semaine à Montréal. Photo : RCI/Gracieuseté/Daniel Cimon

Il y a bien sûr des locaux à louer à Châteauguay, mais Bouffe Partage n’est pas en mesure d'en payer le loyer, trop élevé. Daniel Cimon explique qu’il faut environ 4000 pieds carrés d’espace pour entreposer, trier et distribuer de la nourriture pour 200 familles. À Châteauguay, la location d’un local de cette grandeur coûte environ 100 000 $ par année. Bouffe Partage, dont tout le personnel est bénévole, ne bénéficie pas de subventions gouvernementales. Les frais payés par ses clients suffisent à peine à couvrir les dépenses quotidiennes comme le gaz et l’électricité.

C’est 25 $ le pied carré. On ne peut pas se payer ça. C’est impensable. On a besoin de 3500 à 4000 pieds carrés… Depuis le début de janvier, je cherche, je regarde – aussitôt qu’il y a quelque chose de vide, je vais voir. J’ai tout fait à Châteauguay. Une citation de Daniel Cimon, fondateur de Bouffe Partage

Les clients de Bouffe Partage

Les clients de Bouffe Partage viennent de Châteauguay et des environs. Parmi eux, il y a beaucoup d’immigrants. Ces gens-là, souvent, ils ne parlent pas bien le français. Ils sont en immersion pour essayer d’apprendre et de se trouver un travail , explique Daniel Cimon.

Il y a aussi des familles locales. On a des familles qui ont quatre ou cinq enfants, puis il y a juste le monsieur qui travaille et gagne 15-16 $/h. Il n’arrive pas… Le loyer est énorme aujourd’hui, l’électricité coûte cher. Avec la hausse des prix du gaz et de l’épicerie causée par la guerre en Ukraine, il craint que ces familles ne s’enfoncent davantage dans la pauvreté.

Avec ce qui se passe en Ukraine, le gaz a monté, le panier d’épicerie a augmenté d’une façon incroyable, Ces gens n’y arrivent plus. La priorité est le loyer, l’électricité, ces choses-là. Il ne reste plus rien pour manger. Une citation de Daniel Cimon, fondateur de Bouffe Partage

Beijia Lin, une bénévole régulière de Bouffe Partage, croit que l'augmentation des prix a également touché les familles plus aisées. Elle a remarqué qu’il y avait davantage de produits biologiques dans les dons des commerces. Selon elle, cela suggère que des acheteurs habituels de ce genre de produits se tournent vers les aliments moins chers. En conséquence, les magasins sont obligés de les donner aux organismes d’aide alimentaire à l'approche de la date d’expiration.

Jocelyne Burton est parmi les plus anciennes bénévoles de Bouffe Partage. Photo : RCI/Gracieuseté/Jocelyne Burton

Jocelyne Burton fait du bénévolat à Bouffe Partage depuis de nombreuses années. Elle compte parmi les personnes qui appellent Pierre Cimon chaque semaine depuis trois mois, pour s’informer par rapport au futur local de l’organisme. Une semaine, j’appelle le pasteur et une autre semaine, sa fille – parce que je ne veux pas les achaler , précise-t-elle. Mais elle a vraiment hâte de recommencer à accueillir les clients. À plusieurs reprises, elle est allée acheter un gros sac de fruits et de légumes pour les partager avec certaines familles dans le besoin. Mais les efforts d’une seule personne ont leurs limites.

Des fruits et des légumes

À la différence de la plupart des banques alimentaires, Bouffe Partage offre des fruits et des légumes frais en plus des aliments non périssables. Daniel Cimon a établi des relations avec plusieurs grossistes de Montréal, desquels il reçoit des fruits et des légumes de Catégorie 3 , qui ne peuvent plus être gardés longtemps. Une fois les fruits et légumes rapportés à Châteauguay, les bénévoles doivent en faire le tri rapidement. Jocelyne Burton reconnaît que cela exige plus d’organisation.

Je vous donne un exemple. J’ai 150 boîtes de casseaux de fraises. Il y a 8 casseaux par boîte, mais peut-être seulement 3 ou 4 casseaux de bon. Les bénévoles font du triage. On donne juste du bon. Une citation de Daniel Cimon, fondateur de Bouffe Partage

Mme Burton est l'une des plus anciennes bénévoles de l'organisme et participe souvent à l’organisation du travail. Avant sa fermeture, Bouffe Partage accueillait ses clients tous les jeudis. Elle arrivait tôt le matin pour planifier les tâches à faire en fonction du contenu des boîtes reçues et des commandes. Elle explique que les clients doivent payer 15 $ par semaine, mais que chaque famille reçoit 5 à 6 sacs de nourriture, d'une valeur approximative de 200 $. Des petites familles partagent une commande entre elles.

Bouffe Partage offre des fruits et des légumes aux familles à faible revenu. Photo : RCI/Gracieuseté/Daniel Cimon

À la fin de la journée, quand tous les clients ont récupéré leur commande, les bénévoles ont le droit de prendre le reste de la nourriture. C’est une façon de leur dire merci , dit Jocelyne Burton.

Daniel Cimon et Jocelyne Burton considèrent tous deux que la recherche de nouveaux locaux est le plus grand défi à l'heure actuelle. M. Cimon espérait pouvoir emprunter à nouveau l'aréna public quand la patinoire est fermée – temporairement, du moins –mais la ville lui a répondu que l'espace est déjà loué pour toute l’année. Il continue donc ses recherches tout en répondant aux appels de ses clients impatients.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié