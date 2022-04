[Reportage] Étudiants du Yucatán dans les universités canadiennes, une formule gagnante

J'ai pu passer quatre mois [au Canada] et, évidemment, tout ce que j'ai appris là-bas, je l'ai ramené ici et j'ai essayé de l'exploiter et de le partager pour que ce soit comme une lumière qui se propage. Et plus personnellement, afin que lorsque je terminerai mes études, je puisse avoir une longueur d'avance. Une citation de Ronaldo Jesús Alonso, étudiant en robotique à l'Universidad Politécnica de Yucatán (UPY)

Ronaldo Jesús Alonso de l'UPY a étudié au Collège Algonquin à Ottawa, la capitale canadienne. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Depuis sa fondation en 2017, l'UPY a été associée à sept universités canadiennes dans lesquelles elle a délégué des étudiants. À ce jour, 30 élèves yucatèques ont étudié au Canada grâce à cette entente interuniversitaire.

Des échanges depuis plus de 25 ans Depuis la signature par le Canada, le Mexique et les États-Unis de l'Accord de libre-échange nord-américain en 1994, il existe un programme d'échange académique chapeauté par le Consortium pour la collaboration en enseignement supérieur en Amérique du Nord. Ce programme d'échange permet aux étudiants de bénéficier de droits de scolarité moindres que ceux d'autres étudiants étrangers et évite également d'avoir à établir des accords bilatéraux avec chacun des 90 établissements participants. Le programme ne requiert pas non plus de réciprocité bilatérale entre les institutions, mais peut être géré de telle sorte que l’étudiant puisse fréquenter une institution dans un autre pays et faire valider ses études dans son institution d’origine.

Pour Víctor Cámara, ces échanges font partie intégrante de la quatrième révolution industrielle à laquelle l'université participe activement, les trois autres révolutions étant celles propulsées par la machine à vapeur, l’électricité et l’automatisation des processus de production. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Víctor Cámara affirme que, dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, la cybernétique – intelligence artificielle, mégadonnées et Internet des objets – est essentielle, mais que la mondialisation des connaissances et des pratiques est aussi importante.

C’est ce dernier point qui a motivé son université à s'engager dans son programme de mobilité avec le Canada.

L'UPY travaille sous le modèle BIS, soit bilingue, international et durable. L'offre de cours en anglais et l'internationalisation des étudiants et des connaissances font partie de son ADN. Le lien avec le Canada est né lorsque la Direction générale des universités technologiques et polytechniques, à laquelle nous appartenons, a lancé un programme de mobilité exclusivement destiné aux universités ayant le modèle BIS. Une citation de Víctor Cámara, directeur des liaisons à l'UPY

Fátima Martínez Torres est également l'une des étudiantes de l'Université polytechnique du Yucatán ayant reçu une bourse dans le cadre du programme d'études au Canada.

Pour cette finissante en ingénierie des données, faire des études à l'Université Lakeview de Thunderbay, en Ontario, lui a donné l'occasion d'élargir ses horizons tant sur le plan personnel que professionnel.

Je l'ai fait pour ne pas m'en tenir à ce qu'il y a au Mexique. Et comme le Canada est très diversifié et que les universités accueillent des étudiants internationaux, je pense que je n'ai pas seulement participé à un programme canadien, mais que j'ai également bénéficié des perspectives d'autres pays. Une citation de Fátima Martínez Torres, étudiante en ingénierie des données à l'UPY

Fátima Martínez Torres dit qu'elle est consciente que, bien que son séjour au Canada ait été court, il a entraîné des dépenses importantes. Cependant, elle pense que cela en valait la peine. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Víctor Cámara pense aussi que l'expérience des étudiants de l'UPY au Canada en vaut la peine, même si elle est coûteuse. Bien que dans le cadre des ententes interuniversitaires les droits de scolarité soient couverts, les étudiants reçoivent des bourses pour leurs dépenses en alimentation et en logement.

Toutefois, selon le responsable des programmes d'échange de cette université mexicaine, l'idéal serait de pouvoir offrir des occasions à plus de jeunes de l'établissement.

M. Cámara avoue que, jusqu'à présent, la plupart des activités liées aux universités canadiennes ont consisté à envoyer des étudiants du Mexique au Canada. Cependant, dit-il, l'UPY veut aller plus loin. Si nous accueillons un professeur ou un groupe d'étudiants canadiens ici [...] l'impact sera beaucoup plus important .

Le représentant de l'université explique que la qualité de vie, le climat et une communauté canadienne très active dans la région, surtout entre novembre et avril, renforceraient l'attrait du Yucatán pour les étudiants et les professeurs canadiens.

Ining Chao, doyenne associée à l'apprentissage global et aux partenariats au St. Lawrence College Photo : RCI

Dans un entretien avec Radio Canada International (RCI), la doyenne au St. Lawrence College [une des universités partenaires de l'UPY, NDLR], Ining Chao, a confirmé que les échanges d'étudiants sont une première étape dans la relation avec l'université mexicaine et que de nouvelles formes de collaboration sont à l'étude.

Puisque plusieurs de nos cours sont encore en ligne, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas les connecter avec les étudiants de l'UPY. Nous avons donc fait un essai en proposant trois séances avec notre professeur d'analyse commerciale. C'est un sujet très pratique, et j'ai entendu dire que les étudiants l'ont vraiment apprécié. Une citation de Ining Chao, doyenne associée à l'apprentissage global et aux partenariats au St. Lawrence College

Pour ce qui est de son orientation future, cet établissement postsecondaire veut explorer davantage ce genre d'idées avec l’UPY étant donné que, grâce à la pandémie, tout le monde est plus à l'aise avec la technologie pour l'enseignement et l'apprentissage .

Mme Chao a expliqué qu'ils envisagent des visites de professeurs au Yucatán, des échanges de recherche et des supervisions de projets d'étudiants, entre autres.

Tout est possible, dit la doyenne du St. Lawrence College, qui affirme que l'objectif est d'étendre et d'améliorer la collaboration. Pour son institution, comme pour l'Université du Yucatán, la mondialisation des connaissances est essentielle pour l'avenir des jeunes.

Nous voulons promouvoir la citoyenneté mondiale pour tous les élèves, y compris ceux qui ont grandi au Canada. Le fait qu'ils puissent interagir avec des étudiants du Mexique et de 46 autres pays du monde entier enrichit réellement leur expérience. Une citation de Ining Chao, doyenne associée à l'apprentissage global et aux partenariats au St. Lawrence College.

Ronaldo Jesús Alonso et Fátima Martínez Torres ont respectivement étudié pendant une session au Collège Algonquin et à l'Université Lakeview au Canada. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Pour Ronaldo, étudier au Canada a été un accomplissement sur le plan personnel. Cependant, c'est la mise en réseau avec d'autres étudiants et enseignants qui a rendu son voyage au Canada inoubliable.

L'ancien recteur de l'UPY m'a dit un jour que nous devions être des ingénieurs mondiaux. Une perspective de penser globalement, d'agir localement. C'est ce que j'ai voulu rapporter du Canada. Une citation de Ronaldo Jesús Alonso, étudiant en robotique à l'UPY

Fátima a quant à elle l'intention de retourner vivre au Canada pendant quelques années. Même le froid ne la décourage pas. Cependant, le Canada lui a aussi fait cadeau de quelque chose d’autre : le désir de voyager et de découvrir davantage le monde.

J'aimerais plus que tout y retourner pour continuer à vivre cette expérience, pour revivre le froid, pour voir les paysages que l'on ne voit pas ici [...] Le fait d'être au Canada et de rencontrer des personnes aussi diverses m'a montré qu'il y a beaucoup plus de choses à connaître ou à explorer. Une citation de Fátima Martínez Torres, étudiante en ingénierie des données à l'UPY

Un ancien Maya a procédé à la cérémonie de plantation de ce ceiba et d'action de grâce lors de l'inauguration de l'université en 2017. Selon Víctor Cámara, l'arbre est symbolique, car il grandit en même temps que l'université et la communauté. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

C'est bien connu, l'État mexicain du Yucatán compte une population maya ou d'ascendance maya de près d'un million de personnes.

Dans cette optique, selon Víctor Cámara, il faut penser à développer une connexion entre les Premières Nations canadiennes et les Mayas yucatèques. À son avis, cela permettrait une meilleure compréhension de la réalité maya contemporaine.

Le Maya d'aujourd'hui s'implique dans la politique, est entrepreneur, étudie à l'université, vit dans un quartier résidentiel et parle anglais. Une citation de Víctor Cámara, directeur des liaisons à l'UPY

Un programme d'échanges universitaires avec cette composante autochtone pourrait bâtir des ponts enrichissants entre les deux pays. Des projets de cette nature sont en cours de négociation entre l'Université polytechnique du Yucatán et des établissements canadiens, conclut Víctor Cámara.

