Participer à cet événement a permis aux créateurs canadiens de tisser des liens avec la population locale et d'autres artistes, mais aussi de se connecter avec Izamal, la Ville des trois cultures .

Notre musique vient de mes origines [tunisiennes], mais elle montre aussi notre ouverture non seulement envers la musique, mais également envers le jazz, la musique classique, le tango, la samba, la musique turque, la musique d'Europe occidentale. On a un son klezmer avec la clarinette, donc il y a un lien avec l'esprit de ce festival. Une citation de Mohamed Masmoudi, chef du Masmoudi Quartette, de Montréal

Formé dans le contexte du Centre des musiciens du monde, le Masmoudi Quartette est composé, de droite à gauche, du multi-instrumentiste et compositeur Mohamed Masmoudi, du pianiste Guillaume Martineau (Révélation Radio-Canada 2015-2016 en jazz), du saxophoniste Gabriel Paquin-Buki et du bassiste Rémi-Jean Leblanc. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Le Centre des musiciens du monde, fondé à Montréal en 2017, a pour mission d'accompagner des musiciens de différentes traditions culturelles dans leurs projets musicaux originaux, de la conception à la présentation devant public.

Cela inclut le suivi des artistes pour leur diffusion à l'extérieur du Centre et l'accompagnement dans l'enregistrement d'albums.

Le duo Perse-Inca est l'un des quatre groupes qui ont suivi le processus jusqu'à l'enregistrement de leur album par l'intermédiaire du CMM.

Ses membres, Federico Tarazona et Showan Tavakol, également de la province canadienne de Québec, faisaient partie du programme du festival Páayt'aan. Contrairement à ce qu'ils croyaient, le public d'Izamal a très bien réagi à leur proposition musicale.

À notre grande surprise, puisque notre musique est assez moderne et n'est peut-être pas très populaire. Nous avons reçu des applaudissements enthousiastes et beaucoup d'affection de la part des gens. Une citation de Federico Tarazona, du duo Perse-Inca

Federico Tarazona est l'un des membres du duo Persa-Inca, formé au Centre des musiciens du monde de Montréal. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

LE CENTRE DES MUSICIENS DU MONDE DE MONTRÉAL

Pour le directeur du CMM, Frédéric Léotar, c'est une grande fierté de voyager au Mexique en accompagnant deux formations musicales du Centre et de faire partie de la première édition du Páayt'aan.

C'est un nouveau festival et nous sommes fiers de participer à ses débuts. Les organisateurs sont prêts à accueillir les musiciens et leur travail avec un intérêt réel pour ce qu'ils font à Montréal, ailleurs au Canada et dans le monde. Nous sommes très heureux que Perse-Inca, avec sa musique des Andes et de l'Iran, suscite l'intérêt, tout comme le Masmoudi Quartette, né d'un musicien tunisien qui joue du luth et qui s'est associé à des artistes du mouvement jazz bien connu à Montréal. Exporter ces projets typiquement québécois est gratifiant pour moi. Une citation de Frédéric Léotar, directeur général du Centre des musiciens du monde de Montréal

Frédéric Léotar est le directeur général du Centre des musiciens du monde de Montréal. Il s'est rendu avec les artistes à Izamal, au Yucatán. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

LA GENÈSE DU FESTIVAL PÁAYT'AAN À IZAMAL

L'idée de ce projet vient de Gastón Melo Medina qui, dans une interview avec RCI, a expliqué qu'il avait commencé à concevoir le Páayt'aan il y a plus de 10 ans. Pendant des années, cet ingénieur social a participé un peu partout dans le monde à des événements musicaux dont il s'est inspiré.

Ses expériences au Festival de musique sacrée de Fès, au Maroc, aux Rencontres musicales de Conques, en France, et au Festival d'été de Québec, notamment, lui ont permis d'imaginer son festival à Izamal, avec la complicité de Gérard Kurkdjian, directeur artistique du Páayt'aan.

Gastón Melo Medina (à gauche), commissaire, et Gérard Kurkdjian, directeur artistique du festival Páayt'aan Photo : RCI / Rosa Esther Aguilar Macías

On peut se promener lentement dans cette petite ville, s'y reconnaître. Elle possède de beaux décors permettant de concrétiser l'objectif principal, les concerts, que l'on organise en l'honneur de la culture maya, tout comme d'autres activités : gastronomie, rencontres, dialogues et échanges, initiation à certaines traditions mayas telle la teinture des fibres. C'est pourquoi nous l'avons choisie. Une citation de Gastón Melo Medina, directeur du festival Páayt'aan

IZAMAL, VILLE DU SOLEIL

Connue sous le nom de Ville des trois cultures, Izamal rassemble des vestiges mayas, ainsi que d'imposantes constructions de l'ère coloniale et de l'époque contemporaine, dans un espace de quelques kilomètres carrés.

Connue sous le nom de Ville des trois cultures, Izamal (la ville jaune) réunit, dans un espace de quelques kilomètres carrés, des vestiges mayas ainsi que d'impressionnantes constructions de l'ère coloniale et de la période contemporaine. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Izamal figure sur la liste des villes magiques du Mexique, une reconnaissance accordée par le ministère du Tourisme du pays aux villes ayant un patrimoine historique ou culturel considérable.

La ville était un important centre religieux maya et, aujourd'hui, on peut visiter les sites de quatre grandes pyramides très proches du centre-ville.

L'une des quatre, la pyramide Kinich Kak, a été construite au début de la période classique. Dédiée au dieu maya du soleil, elle occupe tout un pâté de maisons.

Selon le recensement de 2020, la ville compte près de 30 000 habitants, majoritairement d'origine maya et bilingues (maya-espagnol). Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

VOIX DISSONANTES

La réponse au festival Páayt'aan n'a pas été unanime. La veille du début de l'événement, le collectif Maaya Ko'olelo'on a présenté un document se positionnant contre des événements où les gens du peuple maya ne sont pas considérés dans l'organisation, l'exécution et l'évaluation .

Les signataires du document, María Candelaria May Novelo, Georgina Rosado Rosado et Socorro Loeza Flores, toutes universitaires et défenseures des droits de la personne, se sont exprimées au nom des 40 femmes qui font partie du collectif : Il n'y a pas de fête maya sans Mayas. C'est une farce qui viole notre peuple.

María Candelaria May Novelo est directrice d'une école primaire dans une communauté maya du Yucatán. Elle est membre de l'Assemblée des défenseurs du territoire maya Múuch' Xíinbal et du collectif Maaya Ko'olelo'on. Photo : (Cortesía) / Susy A Fotógrafa

Dans un entretien avec RCI, María Candelaria May Novelo, docteure en pédagogie, a déclaré que, même si son groupe n'existait que depuis quelques jours, ayant été formé le 5 mars 2022 dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, les signataires estimaient qu'il était important de manifester contre l'événement Páayt'aan.

Parce que nous en avons assez des moqueries et de la commercialisation de notre culture, des actes de dépossession culturelle, des autres formes de domination. Parce qu'il nous semble que les mauvaises autorités ne veillent pas au respect de nos droits, mais nous mettent plutôt à la merci du plus offrant pour profiter de notre culture, de nos rituels, de notre peuple, de notre territoire. Une citation de María Candelaria May Novelo, du collectif Maaya Ko'olelo'on

UN LIEN AVEC LA VILLE

Malgré les polémiques – auxquelles ils ont été peu exposés –, les musiciens canadiens du duo Perse-Inca et du Masmoudi Quartette, en visite à Izamal, ont confié à RCI avoir noué un lien particulier avec le lieu et ses habitants.

J'ai visité le Mexique plusieurs fois, mais le Yucatán est l'une des rares provinces où je n'étais jamais allé. Ma femme a passé beaucoup de temps à Mérida, à une heure de route, puisque sa tante est de là-bas. Je ressens beaucoup la présence de la spiritualité et de l'histoire dans cette région pour laquelle j'ai un immense respect. Une citation de Mohamed Masmoudi, chef du Masmoudi Quartette, de Montréal

Mohamed Masmoudi, directeur musical du Masmoudi Quartette, de Montréal Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Pour sa part, Federico Tarazona, originaire du Pérou, dit qu'être à Izamal, c'est comme se sentir chez soi.

Il y a cinq ans que je n'ai pas visité l'Amérique latine. Être ici, c'est me sentir au milieu d'une société qui est presque identique à la mienne. La seule différence est la nourriture, je pense. Nous formons vraiment une culture jumelée depuis toujours avec la culture indigène. Donc, pour moi, c'est comme si je retournais au Pérou. Les paysages, le mode de vie, la ville, l'architecture du village sont très similaires à ceux des régions andines. Une citation de Federico Tarazona, du duo Perse-Inca

Le spectacle de clôture du festival Páayt'aan a été donné par le duo Perse-Inca, de Montréal. Photo : Páayt'aan

Les organisateurs espèrent que ce sera la première de plusieurs éditions.

