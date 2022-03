Les dirigeants ont annoncé le déploiement de quatre nouvelles unités de combat en Slovaquie, en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, une mesure demandée par la Roumanie depuis 2014, note Elena Enache, journaliste pour la section anglaise de Radio România International (RRI).

C'est une demande que la Roumanie fait depuis 2014 pour consolider le front oriental et le contexte actuel en Ukraine n'a fait qu'accélérer ce processus.

Elle a accepté de parler à Radio Canada International (RCI) pour donner un aperçu de la relation de longue date qui unit la Roumanie et l'Ukraine et expliquer comment les Roumains réagissent à l'invasion russe.

Avec plus de 600 kilomètres de frontière commune avec l'Ukraine, la Roumanie est en première ligne de la guerre. Cependant, lorsqu'on lui demande si le peuple roumain se sent menacé par l'invasion de son voisin par la Russie, Mme Enache explique que ce n'est pas le cas car, en tant que membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , la Roumanie se sent en sécurité et protégée .

Nous ne nous sentons pas particulièrement menacés. Une citation de Elena Enache, journaliste à Radio România International

Le président américain Joe Biden serre la main du président roumain Klaus Iohannis à côté du secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg lors d'un sommet de l'OTAN consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au siège de l'Alliance à Bruxelles, en Belgique, le 24 mars 2022. Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

La Roumanie a adhéré à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN en 2004, et l'alliance militaire y a récemment gagné un soutien populaire important, avec 70 % de la population qui la soutenait au début du mois de mars, selon Alex Diaconescu, journaliste de la section française de RRI.

Depuis le début du conflit, les États-Unis ont envoyé des milliers de soldats supplémentaires sur le Vieux Continent, essentiellement pour rassurer les pays d'Europe de l'Est. La France a également déployé des troupes supplémentaires en Roumanie et contribue à renforcer la surveillance de l'espace aérien, notamment en Pologne.

Malgré les récentes annonces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , le président roumain Klaus Iohannis a insisté jeudi sur le fait que des mesures supplémentaires sont encore nécessaires pour consolider la présence permanente de l'Alliance dans la région. Mardi, il a d'ailleurs rencontré son homologue polonais et tous deux ont convenu d'intensifier leur coopération en matière de sécurité.

La ministre française de la Défense Florence Parly (G) s'entretient avec des militaires français lors d'une visite à la base aérienne "Mihail Kogalniceanu" le 6 mars 2022. - Le déploiement des troupes de l'OTAN devrait permettre aux alliés de faire preuve d'une « unité inébranlable » après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré la ministre française de la Défense, Florence Parly, en Roumanie. Photo : afp via getty images / DANIEL MIHAILESCU

Une histoire commune

L'Ukraine et la Roumanie ont toujours été très proches, explique Elena Enache. Certaines parties de la Roumanie ont été initialement saisies par l'Union soviétique et lorsque l'Ukraine a été intégrée à l'Union soviétique, ces régions lui ont été rattachées.

Aujourd'hui, les Roumains représentent une importante communauté en Ukraine et vice versa. Aucun des deux pays n'éprouve de rancœur , souligne toutefois la journaliste, qui poursuit en expliquant que les droits de la communauté ukrainienne sont très bien représentés en Roumanie, avec une représentation au Parlement, des associations très actives et un enseignement en langue ukrainienne dispensé dans 45 écoles, 10 lycées et trois universités.

Ainsi, lorsque les Roumains ont été témoins de l'invasion de leur voisin de longue date par la Russie, ce fut un grand choc pour eux, ajoute-t-elle.

Indignation, colère, peur pour le peuple ukrainien, voilà ce que ressent la Roumanie en ce moment. Une citation de Elena Enache, journaliste

Photo d'archive d'une parade pendant l'occupation soviétique de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord, en Roumanie. Photo : ANRM, Fototeca, 24945

L'intervention de la Russie a également fait ressurgir certains fantômes du passé dans cet ancien pays soviétique. Entre 1944 et 1958, les troupes soviétiques ont occupé la Roumanie et la nation a fait partie du bloc soviétique jusqu'à sa chute en 1989. De nombreux rapports ont notamment révélé que l'armée soviétique a commis des crimes de guerre en Roumanie ou contre des Roumains alors qu'elle occupait leur territoire.

Il est impossible de ne pas se rappeler de périodes sombres comme celle-là. Il est impossible de ne pas se remémorer ce que l'on ressent en vivant dans un pays communiste situé dans la sphère d'influence russe , raconte Mme Enache. Sans parler des bouleversements et des déchirements que l'occupation soviétique des régions roumaines de Bucovine et du nord de la Bessarabie a engendrés.

C'est précisément la raison pour laquelle les Roumains comprennent mieux que d'autres ce qu'une occupation russe signifierait pour l'Ukraine.

Nous les considérons comme nos frères et sœurs

Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, plus de 3,6 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022.

Si la Pologne est de loin le pays qui en accueille le plus, la Roumanie, voisine méridionale de l'Ukraine, arrive en deuxième position. Selon Reuters, plus de 500 000 Ukrainiens ont déjà fui vers la Roumanie. La plupart se sont déjà déplacées plus à l'ouest, mais il en reste un peu moins de 80 000, principalement des femmes avec de jeunes enfants.

Chaque jour, des milliers de réfugiés prennent un ferry pour traverser le Danube, la frontière naturelle entre l'Ukraine et la Roumanie. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

La Roumanie a manifesté un soutien impressionnant aux réfugiés dès le premier jour de l'invasion , explique Elena Enache.

Les autorités roumaines centrales et locales ont déjà alloué des fonds importants pour fournir aux réfugiés un logement, des repas et des médicaments, ajoute la journaliste. En ce qui concerne les soins de santé, les personnes fuyant la guerre ont désormais accès à des soins médicaux gratuits dans les établissements publics et privés de Roumanie.

Le pays collabore également avec l'Union européenne pour créer un centre international d'aide humanitaire, qui collectera et acheminera tous les dons vers l'Ukraine.

Un employé du Service mobile d'urgence pour la réanimation et l'évacuation, SMURD, distribue des sacs de nourriture à des réfugiés qui ont fui le conflit depuis l'Ukraine voisine, à la frontière roumano-ukrainienne, à Siret, en Roumanie, le 27 février 2022. Photo : AP / Andreea Alexandru

La façon dont les citoyens ordinaires ont accueilli les réfugiés ukrainiens est tout aussi impressionnante , note Enache. Les citoyens roumains ordinaires ont eu des réactions très touchantes face à la destruction et à l'afflux de réfugiés.

Beaucoup se sont rendus à la frontière pour aider les réfugiés de toutes les manières possibles. Certains ont offert des biens, d'autres ont simplement proposé leurs services, comme des traducteurs ou des avocats. Les auberges, les hôtels, les églises, les restaurants, les sociétés de transport, tous ont proposé de les aider gratuitement, explique la journaliste.

Les importantes communautés roumaines vivant à l'étranger ont également choisi d'aider en donnant accès à leurs maisons secondaires, par exemple, ou en envoyant de l'argent.

En ce qui concerne les Roumains, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le peuple ukrainien. Nous les considérons comme nos frères et sœurs. Une citation de Elena Enache, journaliste

Les Roumains ont fait des dons considérables pour aider les réfugiés ukrainiens, comme dans cet hôtel 4 étoiles de Suceava, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, qui a été transformé en refuge pour les personnes fuyant le conflit en Ukraine. Photo : Associated Press / Andreea Alexandru

Elena Enache a entendu de nombreuses histoires incroyables au cours de ses reportages, dont celle de ces deux enfants qui ont traversé la frontière accompagnés d'un parfait inconnu.

Leur mère travaillait en Italie lorsque la guerre a commencé. Elle s'est rendue à la frontière roumaine, à Sziget, dans le Nord, pour récupérer ses enfants. Le père a dû rester en Ukraine et a demandé à une Ukrainienne qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant d'aider ses enfants à passer la frontière avec un simple numéro de téléphone. Les retrouvailles émouvantes de la mère et des enfants ont été diffusées dans tous les médias.

La journaliste a également été marquée par une belle leçon de solidarité de la part d'un retraité qui s'est rendu à la frontière pour rencontrer les réfugiés et partagé l'argent de sa pension directement avec les enfants ukrainiens.

C'est ce que certains d'entre nous font parfois , conclut avec émotion Elena Enache.

Radio România International (nouvelle fenêtre) est la branche internationale du média public roumain. Elle opère en treize langues, dont l'ukrainien. Radio România International est l'une des rares stations au monde à disposer d'une section ukrainienne. Elle diffuse de brefs bulletins d'information à l'intention des réfugiés afin de les informer sur les moyens d'obtenir de l'aide. Ces bulletins d'information sont retransmis par toutes les stations régionales proches de la frontière. Leur mandat est de présenter la position des autorités roumaines, l'évolution de la situation en Ukraine et les moyens de soutenir les réfugiés ukrainiens en Roumanie.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Radio România International (nouvelle fenêtre).