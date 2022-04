[Reportage] Le parcours d’un demandeur d’asile pour accéder au système de santé au Canada

C'est un premier désavantage pour les demandeurs d'asile qui arrivent au Canada sans connaître l'une ou l'autre des langues officielles.

Selon les spécialistes, il n'est pas étonnant que la première barrière que rencontrent ces personnes lorsqu'elles ont besoin d'un service médical soit celle de la langue. L'information est là, elle est facile à trouver, mais sans connaissances en anglais ni en français, elle est très difficile à obtenir.

Mais les obstacles auxquels les demandeurs d'asile sont confrontés pour recevoir des soins de santé vont bien au-delà de la langue.

Dr Juan Carlos Chirgwin est médecin de famille au Centre local de services communautaires CLSC de Parc-Extension, l'un des quartiers les plus diversifiés de Montréal avec une forte présence d'immigrants. Il connaît bien la réalité des demandeurs d'asile et les difficultés d'accès à l'information, de langue et de désinformation que vivent plusieurs d'entre eux lorsqu'ils arrivent au Québec.

La façon dont la personne est entrée au pays peut avoir une influence sur les informations que le demandeur d'asile recevra sur la Croix Bleue et le programme fédéral. Ce que je vois dans le quartier Parc-Extension, c'est que beaucoup de gens qui viennent du nord de l'Inde, par exemple, ont déjà des gens qui leur expliquent comment se rendre au Canada et qui leur disent quoi faire. Lorsqu'ils arrivent à l'aéroport de Dorval [Montréal], il y a des gens qui les dirigent directement vers le quartier Parc-Extension et plusieurs ne reçoivent pas d'information adéquate au sujet de l'accès aux services de santé , explique Dr Chirgwin.

Mais pour ceux qui arrivent au Canada par la frontière terrestre , continue le médecin, il y a un peu plus d'information disponible sur le programme d'accès à la santé pour les demandeurs d'asile . C'est notamment le cas au Québec, où il existe le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, communément appelé PRAIDA, qui fournit généralement ces données.

Le fait d'être passé par voie terrestre leur assure qu'ils auront un contact avec une personne de PRAIDA qui leur donnera l'information. Cela montre que la façon dont ils arrivent au pays influencera la quantité d'information que les demandeurs d'asile recevront. On parle juste de l'information. Cela ne signifie pas qu'ils recevront les services, ça, c’est une autre histoire , ajoute le médecin.

De nombreuses familles arrivent au Canada par des postes frontaliers terrestres en provenance des États-Unis. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Papier brun ou feuille brune Il y a un document très important, le Document du demandeur d'asile (DDA) (nouvelle fenêtre), qui confirme que la personne a fait une demande d'asile et a accès à l'assurance-maladie par le PFSI. En espagnol, ce document est généralement appelé hoja marrón [ feuille brune ] en raison de sa couleur. En français, il est aussi connu sous les noms de papier brun ou feuille brune . Voir la couverture offerte par le PFSI (nouvelle fenêtre)

Le demandeur d'asile est comme un enfant orphelin , déclare Maira Prado, une physiothérapeute qui a beaucoup travaillé pour faire connaître les informations sur le programme fédéral provisoire de santé.

On parle d’une petite population. En fait, 6 % des migrants sont des demandeurs d'asile. En plus, le programme fédéral est relativement nouveau [avril 2016] et son application est provinciale. Autrement dit, on parle d'un programme fédéral, mais c'est le gouvernement provincial qui offre le service. Le demandeur d'asile est alors laissé à lui-même, comme un enfant orphelin , explique-t-elle.

Dans un monde idéal, ce qui devrait arriver, c'est que le demandeur d'asile se rende dans un organisme communautaire et puisse recevoir des informations sur n'importe quoi, y compris le domaine de la santé. Une citation de Maira Prado, physiothérapeute

Au Québec, c’est l'organisme PRAIDA qui vise à contribuer au bien-être des demandeurs d'asile et de leur famille dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Sa mission est de faciliter l'établissement et l'intégration des demandeurs d'asile dans la province.

Comme le mentionne Dr Juan Carlos Chirgwin, les ressources de cet organisme sont toutefois limitées. PRAIDA reçoit des ressources, bien sûr, mais combien de personnes peuvent-ils avoir? Combien de travailleurs sociaux peuvent-ils embaucher, combien d'infirmiers… Jusqu'à présent, il n'y a pas de médecin qui travaille avec PRAIDA.

Cette limite est donc l'une des barrières dans la coordination de la première ligne de traitement, qui devrait être établie entre les médecins de famille, les organismes communautaires, les Centre local de services communautaires CLSC [dans le cas du Québec] et les cliniques privées, explique Maira Prado.

Un demandeur d'asile devrait pouvoir se présenter à n'importe quel point de service de cette première ligne et avoir la possibilité d'obtenir l'information pour savoir quel spécialiste consulter et comment y avoir accès , ajoute-t-elle.

Juan Carlos Chirgwin est médecin au CLSC de Parc-Extension. Photo : Radio-Canada

La prochaine étape : l'accès aux médecins

Le demandeur d'asile, généralement impliqué dans un processus et des situations complexes, n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il peut faire au cas où il aurait besoin de services médicaux.

Par exemple, une personne qui prenait déjà des médicaments dans son pays d'origine, on parle d'un diabétique ou d'une personne qui souffre d'hypertension artérielle, se rend compte qu'elle manque de médicaments et c'est là qu'elle se pose la question : "Qu'est-ce que je dois faire? Où vais-je obtenir mon médicament ?" Ils essaieront d'aller dans les centres de santé et se retrouveront parfois aux urgences car ils ne savent pas comment utiliser le système. C'est ainsi qu'ils se rendent compte qu'avoir accès à un médecin est très difficile, tandis qu'avoir accès à une infirmière n'est pas si difficile , dit Dr Chirgwin.

Il faut savoir comment joindre une réceptionniste et comment poser la bonne question. Beaucoup reçoivent comme réponse qu'ils n'ont pas de médecins pour voir les demandeurs d'asile et les gens font demi-tour, rentrent chez eux et ne comprennent pas qu'ils peuvent continuer à chercher les services d'un autre professionnel. Une citation de Dr Juan Carlos Chirgwin, médecin de famille au CLSC de Parc-Extension

Radio Canada International (RCI) a profité de l'entrevue pour demander au Dr Chirgwin pourquoi certains médecins connaissent toutes ces procédures et ouvrent leurs consultations aux demandeurs d'asile et d'autres, non. Moi, en agissant en tant que médecin, pour pouvoir demander à être payé pour avoir vu un demandeur d'asile, il me suffit d'aller sur le site de la Croix Bleue et de créer un numéro d'identité, un compte. Il n'y a pas de contrat entre le médecin et le système fédéral , répond-t-il.

La première chose qui est nécessaire pour que les médecins traitent les demandeurs d'asile avec la "feuille brune" est que le médecin sache que ce programme existe. Bien sûr, quelqu'un doit expliquer comment ouvrir un compte et, bien sûr, le médecin doit, pour des raisons humanitaires ou pour des raisons financières, pour une raison quelconque, vouloir voir ce type de patients , ajoute Dr Chirgwin.

Le médecin de famille reconnaît qu'il y a plusieurs défis à relever. Il n'est pas toujours facile de s'en occuper : il y a le problème de la barrière de la langue et il est également probable que les demandeurs d'asile aient passé beaucoup de temps sans avoir accès à des soins de santé. Ils n'arrivent pas forcément en bonne santé comme on le pensait auparavant (…) C'est très compliqué si le médecin ne pense qu'à l'argent…

J'ai commencé à poser des questions Lorsque Keila est arrivée au Québec avec sa famille en tant que demandeuse d'asile, elle n'a reçu aucune information sur la façon d'accéder au système de santé. Lors d'une entrevue avec RCI, cette dernière a expliqué que ce n'est que lorsqu'elle a eu besoin d'antibiotiques pour sa fille, qui souffrait d'une amygdalite à l'époque, qu'elle a commencé à demander comment s'en procurer au Canada où, contrairement à d'autres pays, il est nécessaire d'avoir une ordonnance d'un médecin. Nous sommes arrivés en 2019 et ma fille souffrait déjà tout le temps d'infections aux amygdales. Quand nous sommes arrivés, ça a empiré. Nous avons dû l'emmener aux urgences, à l'hôpital, et un mois plus tard, ils m'ont donné rendez-vous pour l'opérer. Nous n'avons rien payé. Les médicaments lui ont également été donnés avec la "feuille brune" , a-t-elle raconté. Avant cet épisode, Keila a demandé à des amis comment elle pouvait obtenir des antibiotiques pour sa fille. Ils m'ont expliqué que je devais aller à l'hôpital avec la "feuille brune", mais nous avions peur qu'ils nous fassent payer. Si je n'avais pas demandé, peut-être que je serais allé à la pharmacie et ils auraient dit non , a-t-elle déclaré. Keila a également eu une césarienne et a maintenant un bébé âgé de sept mois. Tout cela était également couvert par le programme. On n’a rien payé. Il y a tellement d'avantages pour un demandeur d'asile et on ne le sait pas.

Maira Prado est physiothérapeute à la clinique Action Sport Physio Cabrini et a travaillé avec des demandeurs d'asile. Photo : (Cortesía / RCI) / Cortesía Maira Prado

Une liste des prestataires de services

Un autre problème qui s'ajoute aux obstacles déjà mentionnés et qui compliquent l'accès aux soins de santé pour les demandeurs d'asile est l'absence d'une liste actualisée et centralisée de tous les médecins qui traitent réellement les demandeurs. Maira Prado a travaillé bénévolement pour maintenir une liste avec les noms et les services des médecins, mais cela ne suffit pas.

Je pense que c'est une responsabilité de la Croix Bleue d'avoir une vraie liste de fournisseurs de services. Pourquoi dis-je une "vraie" liste? Car bien qu'il y en ait une, il faut l'adapter pour connaître le pourcentage réel de prestataires qui voient des demandeurs d'asile. Je suis sûre que sur une liste près de 500 pages, il n'y a que 20 % des fournisseurs qui les recevront [les demandeurs]. C'est une loterie. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une liste de professionnels de tous les domaines et cette liste est partagée par plus de 100 organismes communautaires chaque mois. J'ai un grand réseau de contacts qui reçoivent des demandeurs d'asile et ils alimentent également cette liste et la maintiennent à jour.

Les demandeurs d'asile ont accès à certaines cliniques sans rendez-vous du Québec. Ces cliniques sont conçues pour traiter des problèmes spécifiques. "Mon doigt me fait mal" et le médecin voit ce doigt. Mais si le demandeur d'asile a une condition qui va au-delà de ce doigt endolori, par exemple, le fait d'assister d'une manière ou d'une autre un demandeur d'asile vous engage à savoir également vers quel spécialiste l'orienter. Il faut savoir qui sont ces professionnels — d'où l'importance d'avoir cette liste —, savoir qui référer pour que le patient ne soit pas perdu dans le système de santé et pour qu'on puisse en quelque sorte faire un suivi multidisciplinaire en se rapprochant d'autres professionnels , dit Mme Prado.

J’ai eu l’information grâce aux associations Nikte est arrivée au Canada en mars 2020, en pleine pandémie. Ce n'est que sept mois plus tard qu'elle a reçu son document de demandeuse d'asile. Elle est arrivée par avion à Toronto (Ontario) avec son fils, qui a dû subir une opération à l'appendice peu après leur arrivée au Canada. Au début, je suis arrivé sans connaître l'anglais. Je ne savais pas quoi faire. Mais c'est grâce aux organisations et associations que j'ai découvert que nous avions accès aux services médicaux et aux médicaments. Je suis très reconnaissante envers le Canada car grâce à la "feuille brune", mon fils s'est fait opérer pour se faire enlever l’appendice. Je me suis dit, à ce moment-là : "Je ne sais pas ce que je vais faire. Où vais-je trouver de l'argent pour payer?" Je n'étais pas informée parce qu'il n'y avait personne pour nous donner cette information , dit la mère. Ce sont deux organismes communautaires, dont le Learning Enrichment Foundation (LEF), qui lui ont donné toutes les informations pertinentes. Dans les groupes sur Internet, les demandeurs d’asile posent des questions tous les jours. J'ai eu l'occasion de donner de l'information à beaucoup de gens. Je leur parle de mon cas. Ça leur fait peur parce qu'ils ne parlent pas l’anglais. Je leur dis de ne pas avoir peur. Je suis vraiment reconnaissante pour toute l'aide que nous avons obtenue avec la "feuille brune".

Comment améliorer le programme fédéral?

Plusieurs angles peuvent être abordés pour améliorer l'accès au système de santé des demandeurs d'asile, selon les spécialistes. Dr Juan Carlos Chirgwin dit qu'il aimerait une centralisation de toutes les informations au même endroit pour commencer.

Mais il faut aussi vérifier que le système fonctionne et je ne sais pas qui devrait faire cette vérification : le Collège des médecins? Le gouvernement fédéral? Le ministère de la Santé? Cela exigerait que les demandeurs d'asile soient un sujet de grand intérêt, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Personne ne se préoccupe beaucoup des demandeurs d'asile. C'est plus simple de dire : "Il y a un programme qui donne accès à la kinésithérapie, à un psychologue, à des médicaments et tout est couvert par la Croix Bleue". Mais la question se pose : "Eh bien, comment vont-ils obtenir ces services?" La réponse : "Ah, je ne sais pas." Personne ne le sait , assure le médecin.

Maira Prado dit qu’il faut renforcer la première ligne de traitement avec un travail coordonné des professionnels de la santé. Mme Prado ajoute qu’il est nécessaire que le sujet de la santé des demandeurs d'asile soit plus visible, non seulement dans les médias, mais aussi dans la communauté. Maintenant, la "feuille brune" semble de plus en plus courante, mais je me souviens quand je suis arrivée au Canada en 2015, les gens parlaient de la "feuille brune" et on se demandait ce que c'était. Pourquoi? Parce que 60 % des immigrants sont des travailleurs qualifiés.

Pour Dr Chirgwin, il est impératif d'avoir quelqu'un qui soit responsable des demandeurs d’asile. Si c'est quelque chose que PRAIDA doit faire, alors PRAIDA doit recevoir plus de soutien. Je pense que les organismes communautaires doivent aussi se mobiliser pour essayer d'exercer une certaine pression sur le système. Au bout du compte, chacun de nous, que nous soyons médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, si nous nous intéressons à ce groupe, nous pourrions encourager les futurs médecins et futurs infirmiers à faire ce type de travail , conclut-il.

María Gabriela Aguzzi

Note : ce reportage est également disponible en espagnol