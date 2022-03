[Entrevue] Invasion de l’Ukraine : une journaliste de Swissinfo explique les enjeux

Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le caractère neutre de la Suisse a fait la une des journaux des deux côtés de l'Atlantique. Il y a eu de longs débats pour analyser si les sanctions imposées par le gouvernement suisse aux politiciens, hommes d’affaires et organisations russes représentent le début de la fin de cette neutralité.

Pour en connaître davantage sur la perspective de ce débat ainsi que sur la solidarité que le peuple suisse a exprimée envers les réfugiés ukrainiens, Radio Canada International (RCI) s'est entretenu avec Marcela Aguila, journaliste responsable de la rédaction pour la section espagnole de Swissinfo (nouvelle fenêtre).

RCI : Comment percevez-vous cette neutralité suisse perpétuelle au milieu de l'invasion russe de l'Ukraine ?

Marcela Aguila : La question à savoir si la neutralité a été brisée ou non fait l'objet de nombreux débats maintenant et c'est un sujet de débat depuis le début de ce conflit. La Suisse n'avait pas adhéré aux sanctions imposées par l'Union européenne par crainte de briser la neutralité. La Suisse n'attaque pas. La Suisse se défend quand il le faut, mais a également pris position pour condamner les actes contraires au droit humanitaire.

Il y a ceux qui disent que la neutralité ne signifie pas qu'un pays reste muet. Il faut qu'il y ait une position, mais elle vise toujours le respect du droit international, du droit humanitaire.

À cela s'ajoute l'élément de bons offices, qui est aussi l'une des particularités de la Suisse : le pays est toujours prêt à servir de médiateur et les problèmes se règlent à la table de négociation.

RCI : La Suisse pourrait-elle servir de médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine ?

Marcela Aguila : La Suisse est toujours prête à prendre le rôle de médiateur. À un moment donné, il a été question d'une réunion convoquée à Genève, mais le président Ignazio Cassis a déclaré qu'aucune proposition spécifique n'avait été faite. Mais l'approche de la Suisse, c'est toujours : Nous pouvons les aider à parler . Cela fait partie de sa politique internationale.

Les sanctions Le gouvernement suisse a étendu mercredi dernier les sanctions imposées à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Selon un communiqué du ministère de l'Économie, de l'Éducation et de la Recherche, le ministre Guy Parmelin a approuvé l'ajout de plus de 200 personnes et organisations à la liste des sanctions. Au total, 197 personnes font l'objet de sanctions financières et de déplacement, tandis que neuf organisations font l'objet de mesures financières. Cela signifie que les avoirs d'éminents hommes d'affaires et oligarques russes ont été gelés. La Suisse, fidèle à sa doctrine de neutralité militaire, a décidé aussi d'interdire à tous ceux qui souhaitent apporter un soutien militaire aux belligérants en Ukraine de survoler son territoire, selon les annonces du gouvernement. En lien avec l’agression russe contre l’Ukraine, le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 11 mars 2022 que les demandes de survol du territoire suisse émanant de parties au conflit et d’autres États dans le but d’apporter un soutien militaire aux parties au conflit, notamment par la livraison de matériel de guerre, ne seraient pas acceptées. Cette décision ne concerne pas les vols à des fins humanitaires ou médicales, y compris le transport aérien de blessés , peut-on lire dans le communiqué du gouvernement suisse.

RCI : Quelle est la perception des citoyens concernant l'invasion russe de l'Ukraine ?

Marcela Aguila : Il y avait beaucoup de consternation au début. Puis, il y a eu la condamnation et maintenant on voit surtout beaucoup de solidarité. Les gens sont très solidaires. Pas seulement les autorités, mais aussi la société. Il y a eu de formidables manifestations de solidarité envers les Ukrainiens.

Il y a deux points importants : le premier est que le gouvernement suisse a promis de débourser 80 millions de francs suisses (108 millions de dollars canadiens) pour des programmes de soutien aux réfugiés dans les pays voisins de l'Ukraine. Mais il y a aussi une organisation qui s’appelle la Chaîne du Bonheur, qui est un bras humanitaire qui existe depuis de nombreuses années et qui a des collectes ouvertes en tout temps. Cette organisation a recueilli plus de 80 millions de francs auprès de la société civile. En fait, en une seule journée, l’organisation a amassé 50 millions de francs (67,5 millions de dollars canadiens).

La journaliste Marcela Aguila, chargée de la rédaction de Swissinfo, en espagnol. Photo : (Cortesía / RCI) / Captura de pantalla - María Gabriela Aguzzi.

À bras ouverts

Le samedi 12 mars, les autorités suisses ont activé le permis S pour les réfugiés ukrainiens qui s'installent en Suisse. Il s'agit d'un permis approuvé en 1999 qui n'avait pas été utilisé à ce jour et qui octroie immédiatement le statut de réfugié, avec une série d'avantages, pour un an avec possibilité de renouvellement. Si le conflit dure jusqu'à cinq ans, par exemple, les réfugiés peuvent opter pour un permis B , qui leur permet de vivre en Suisse pendant cinq ans, renouvelable. Pour obtenir la résidence permanente, ils doivent obtenir un permis C , qui a d'autres exigences.

Mais en plus d'une mesure gouvernementale comme le permis, la solidarité des Suisses envers les réfugiés s'est également manifestée par l'offre de 45 000 lits dans leurs propres maisons.

On parle de 45 000 lits disponibles dans un petit pays (8,6 millions d'habitants). C'est beaucoup , a commenté Mme Aguila.

Entre 50 000 et 60 000 Ukrainiens pourraient se rendre en Suisse Selon la ministre de la Justice suisse, entre 50 000 et 60 000 Ukrainiens pourraient demander protection en Suisse suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Karin Keller-Sutter a déclaré qu'il était difficile de donner des estimations précises sur le nombre d'Ukrainiens susceptibles de se rendre en Suisse, car cela dépend de la durée des combats. Mais cela pourrait aller jusqu'à 60 000, a-t-elle assuré. C'est un très grand défi pour notre pays , a déclaré Mme Keller-Sutter.

Les avantages du permis S

Ce permis autorise le séjour provisoire aux réfugiés en Suisse. Il permet l'octroi immédiat d'un permis de travail et leur donne également droit à l’aide sociale, aux soins médicaux et à une subvention de 1000 francs suisses par mois (1351 $) par personne.

Il est important de noter que la Suisse a adopté certaines mesures pour protéger non seulement les Ukrainiens, mais aussi les ressortissants étrangers qui résidaient en Ukraine et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine.

Le drapeau suisse et celui du HCR à Genève. Le HCR est l'agence des Nations Unies chargée de gérer les crises de réfugiés. Photo : Getty Images / BalkansCat

La dépendance énergétique

Parler de la Suisse, qui se trouve pratiquement au centre de l'Europe, c'est aussi se demander quel sera l'impact de sa dépendance énergétique face à la Russie. En 2021, 25 % de l'énergie consommée dans la zone couverte par Gaznat, qui comprend la Suisse romande, provenait de la Russie.

Le prix de l'essence a également augmenté sur le territoire suisse.

RCI : Est-il question de prendre des mesures spéciales pour diminuer la dépendance à l'égard de l'énergie russe, comme cela a été exprimé dans d'autres pays européens ?

Marcela Aguila : Si ce conflit ne perdure pas, il semble qu'il n'y aura pas de problème. On voit déjà un impact sur le prix de l'essence, mais pour l'instant il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement [de gaz]. Le problème va se présenter si le conflit continue.

La Suisse a également été un grand promoteur historique des énergies renouvelables. La poursuite de ces politiques reste donc très pertinente dans ce pays.

Des bunkers pour tout le monde, selon la loi Un fait peut-être inconnu pour plusieurs est qu'avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, la question de l'existence d'abris antiatomiques pour toute la population suisse est revenue à l'avant-scène. Marcela Aguila a commenté que lorsque l'invasion a commencé, on a recommencé à parler dans les rues de ce qui se passerait s'il y avait une attaque. Toutes les personnes doivent avoir un refuge anti-bombe en Suisse. (nouvelle fenêtre) Il y a 360 000 abris au total à travers le pays qui assurent la protection de plus de 8 millions d'habitants. Ces bunkers ont été construits il y a de nombreuses années. La Suisse, au cœur de l'Europe et sans participer aux guerres… il y avait une grande inquiétude. C'est pourquoi, à une certaine époque, on construisait des bâtiments avec des abris , explique la journaliste.

RCI remercie sincèrement Marcela Aguila d'avoir accepté cette collaboration.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Swissinfo (nouvelle fenêtre).

Note : cette entrevue a été réalisée par María Gabriela Aguzzi et est également disponible en espagnol