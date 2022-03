[Entrevue] La République tchèque face au défi des réfugiés ukrainiens

Des réfugiés fuyant l'Ukraine se reposent et reçoivent de la nourriture de la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations caritatives au poste frontière de Vysne Nemecke, le 13 mars 2022 à Vysne Nemecke, en Slovaquie. Au 14 mars, plus de 195 000 réfugiés avaient traversé la frontière slovaque, selon l’ONU.

Photo : Getty Images / Christopher Furlong