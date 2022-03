[Entrevue] « Aidez l’Ukraine, quel qu’en soit le prix »: le conflit ukrainien vu de Prague

Mais en voyant comment les Ukrainiens se défendent, les habitants semblent être un peu plus optimistes , ajoute-t-il.

Les Ukrainiens constituent une très grande communauté en République tchèque. Avec plus de 200 000 d'entre eux vivant dans le pays avant l'invasion russe, ils constituent la deuxième plus grande minorité après les Slovaques, affirme le journaliste.

Les Tchèques sont vraiment habitués à vivre avec les Ukrainiens, parmi les Ukrainiens. Ils ont tendance à avoir de très bonnes relations avec les Ukrainiens. Une citation de Thomas McEnchroe, journaliste à Radio Prague International

Depuis le début du conflit, on peut voir des drapeaux ukrainiens un peu partout dans Prague et même sur des monuments historiques comme le Musée national sur la place Venceslas, l'un des lieux les plus populaires de la ville, fait remarquer le journaliste.

Le drapeau ukrainien a été hissé sur le Musée national situé sur la place Venceslas à Prague, ainsi que sur l'Opéra d'État situé à proximité. Photo : Radio Prague International / Martina Schneibergová

Cela rappelle un peu 1968, lorsque tout le monde arborait des drapeaux tchèques , dit M. McEnchroe, faisant référence à l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, alors que les citoyens de Prague brandissaient des drapeaux pour soutenir les réformes tchèques.

Beaucoup de gens se sont saoulés le premier soir [de l'invasion de l'Ukraine]. Il y avait, inévitablement, un certain sentiment de tristesse. Une citation de Thomas McEnchroe, journaliste

La République tchèque et l'Ukraine n'ont pas de liens extrêmement forts en soi , note le journaliste, mais ils partagent une histoire commune avec l'Empire austro-hongrois, lorsque l'Ukraine occidentale en faisait partie, ainsi que la Bohême, mais aussi pendant l'ère soviétique, lorsque les deux pays faisaient partie du bloc de l'Est.

Des habitants de Prague entourent des chars soviétiques devant le bâtiment de la station de radio tchécoslovaque, dans le centre de Prague, lors du premier jour de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques, le 21 août 1968. Photo : Reuters / Libor Hajsky

Une condamnation ferme

Suite à la décision de Moscou d'envahir l'Ukraine, le gouvernement tchèque a réagi promptement, l'ensemble de la sphère politique s'unissant pour condamner les actions de Vladimir Poutine.

Même le président Miloš Zeman, qui a toujours un peu été un défenseur de Vladimir Poutine selon M. McEnchroe, a fermement condamné la manœuvre russe dans un discours télévisé le jour de l'invasion et a qualifié son homologue de fou pour l'avoir initiée.

Dans les premiers jours de l'opération, le journaliste de RPI a remarqué que de nombreux Tchèques réclamaient à leur gouvernement d'envoyer des armes directement aux forces armées ukrainiennes.

Les gens sont très réalistes à propos de la Russie et particulièrement intransigeants à son égard. Les gens ici sont donc très favorables à l'envoi d'armes , dit-il.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche sur la place Venceslas de Prague pour manifester contre l'invasion de l'Ukraine et demander la fin immédiate des violences dans le pays. Photo : Radio Prague International / Barbora Němcová

La République tchèque a déjà envoyé des mitrailleuses, des armes de précision, des pistolets et des munitions à l'Ukraine et a récemment expédié des systèmes d'armes non spécifiés. Ces derniers jours, le gouvernement a également fait activement pression sur l'Union européenne UE pour demander des sanctions plus sévères contre la Russie.

Nous avons la même expérience historique. Nous savons ce que représente une agression russe , a déclaré le Premier ministre Petr Fiala, selon RPI. Le peuple ukrainien défend sa liberté et se bat pour sa vie. Les mots de soutien ne suffisent pas. Nous devons leur donner exactement ce dont ils ont besoin pour se défendre.

Une immense manifestation de soutien

Le gouvernement ainsi que le peuple tchèque ont également réagi rapidement à la crise humanitaire en Ukraine.

La semaine dernière, les autorités tchèques ont annoncé que les Ukrainiens cherchant refuge dans le pays recevraient un visa d'entrée de 12 mois, une assurance maladie et un permis de travail. Quelques jours plus tard, elles ont même déclaré (nouvelle fenêtre) l'état d'urgence pour les réfugiés de guerre ukrainiens .

La population s'est également fortement mobilisée pour soutenir les réfugiés ukrainiens.

De nombreux Tchèques se rendent aux frontières de l'Union européenne UE avec l'Ukraine, proposant de leur propre initiative aux réfugiés ukrainiens de les conduire. D'énormes efforts sont également déployés pour offrir un logement aux réfugiés. Les gens offrent leur maison, leur villa ou leur appartement pour qu'ils puissent y vivre , explique M. McEnchroe.

Il y a une énorme initiative ici pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Une citation de Thomas McEnchroe, journaliste

Il ajoute que les gens font également don de leur sang et de toutes sortes de vêtements et d'articles pour les soutenir.

Des réfugiés ukrainiens font la queue pour déposer leur demande de permis de résidence au siège de la police en charge des ressortissants étrangers, le 2 mars 2022 à Prague. Photo : AFP / Michal Cizek via Getty Images

Mais parmi toutes les histoires que Thomas McEnchroe a couvertes pendant cette crise, c'est l'entrevue d'un étudiant russe vivant à Prague qui l'a particulièrement marqué.

Il a été très affecté par ce qui s'est passé , dit Thomas McEnchroe. Il n'était pas un partisan du régime de Poutine, bien sûr, mais il y a beaucoup de Russes ici qui sont très tristes de ce qui se passe et ils se sentent un peu mal à l'aise. Et ils sont également confrontés à des Tchèques qui ne sont pas vraiment enchantés par cette situation.

Ça m'a frappé , ajoute le journaliste. Cette idée de : "Votre pays décide d'envahir un autre pays" et que beaucoup de gens se laissent emporter par l'émotion. Mais que pouvez-vous y faire ?

Tchèques, Ukrainiens, Russes et autres ressortissants étrangers se sont tenus côte à côte sur la place Venceslas pour manifester contre la guerre en Ukraine. Photo : Radio Prague International / Barbora Němcová

Lorsqu'on lui a demandé comment les Tchèques réagissaient par rapport aux conséquences que toute cette situation pourrait avoir sur eux, M. McEnchroe a souligné qu'ils étaient davantage gagnés par la solidarité avec l'Ukraine et qu'ils pensaient que le moment était venu d'agir, qu'ils étaient prêts à subir .

Nous verrons comment la population réagira dans les mois ou les années à venir mais, pour l'instant, je dirais sans hésiter que la priorité est d'aider l'Ukraine, quel qu'en soit le coût. Une citation de Thomas McEnchroe, journaliste

Daniela Lazarová, une collègue de Thomas McEnchroe, indique dans l'un de ses articles (nouvelle fenêtre) : comme l'a fait remarquer un commentateur, le président Poutine a accompli ce que personne d'autre n'aurait pu faire : il a uni les politiciens et le public tchèques, même si ce n'est que pour une courte période. Mais, même lorsque le pire sera passé, c'est une leçon que les Tchèques et le reste du monde ne seront pas prêts d'oublier .

Radio Prague International (nouvelle fenêtre) est la branche internationale du média public de la République tchèque. Elle opère en six langues et couvre la situation en Ukraine depuis le début de la guerre. Elle suit le conflit depuis la République tchèque mais aussi depuis l'Ukraine grâce à un ancien employé qui vit désormais à Kiev.

RPI est également en train de lancer un balado en ukrainien pour soutenir les réfugiés qui arrivent dans le pays.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Radio Prague International.