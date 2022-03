[Entrevue] Comment la guerre redessine les relations entre la Pologne et l’Ukraine

Tard dans la soirée, après une énième intense journée de travail, le journaliste ukrainien d'origine polonaise a accepté de s'entretenir avec Radio Canada International (RCI) pour expliquer comment la guerre en Ukraine est vécue en Pologne.

Il y a une longue et difficile histoire entre nos deux nations. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de sang entre la Pologne et l'Ukraine et toutes ces tensions étaient encore d'actualité aux niveaux diplomatique et politique jusqu'à ces deux dernières semaines , dit le journaliste.

Depuis près d'un millier d'années, les deux pays sont déchirés par des dissensions, explique M. Marczyński. Il fait référence aux tensions autour de Lviv, une ville d'une extrême importance pour les deux pays, aux guerres sanglantes du 17e siècle entre les cosaques ukrainiens et la Pologne, ainsi qu'à leur violent passé pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Il n'oublie cependant pas les périodes de paix, comme en 1920, lorsque la Pologne et l'Ukraine ont défait les bolcheviks près de Varsovie.

En tant que personne travaillant en Pologne comme journaliste de langue ukrainienne, j'ai été témoin de toute cette animosité, mais maintenant elle a été mise de côté et ça, c'est formidable. Une citation de Anton Marczyński, chef de la section ukrainienne de Polskie Radio

Les Polonais accueillent les Ukrainiens à bras ouverts et leur apportent toute leur aide. Photo : La Presse canadienne / AP/Visar Kryeziu

Selon M. Marczyński, ce sont des similitudes culturelles et, malheureusement, une certaine forme de similitude anthropologique qui ont poussé les Polonais à accueillir les réfugiés ukrainiens.

L'expérience de la guerre, comme disent les philosophes, crée des sortes de liens qui peuvent tous nous transformer , explique le journaliste, qui est également professeur de philosophie à l'université, avant d'ajouter que l'intégration des réfugiés ukrainiens pourrait donner aux deux peuples l'occasion de mieux se connaître et se comprendre.

Deux Ukrainiens entrent en Pologne toutes les trois secondes

Deux Ukrainiens entrent actuellement en Pologne toutes les trois secondes, selon le Wall Street Journal (nouvelle fenêtre). Les 1,4 million de personnes qui sont arrivées en Pologne pourraient former la deuxième plus grande ville du pays. D'ici la semaine prochaine, ils devraient probablement surpasser la population de Varsovie, la plus grande ville du pays, selon les autorités polonaises , écrit le journal américain.

Des réfugiés attendent un transport au poste frontière de Medyka en Pologne après avoir fui l'Ukraine. Photo : AP / Markus Schreiber

En réponse à cet afflux massif de réfugiés, la population polonaise a été exemplaire. Les bénévoles, les autorités, les organisations et entreprises humanitaires ou professionnelles, ainsi que l'importante communauté ukrainienne déjà présente en Pologne offrent l'essentiel à ces réfugiés : repas, transport, lieu de repos et de couchage, y compris chez eux.

La Pologne se révèle être une véritable amie , affirme Anton Marczyński, qui a été personnellement surpris, mais aussi très reconnaissant de voir un tel soutien.

On constate une véritable euphorie en Pologne à propos de l'Ukraine. Les gens écoutent de la musique ukrainienne, lisent des livres ukrainiens. Peut-être que cette guerre permettra de réaliser de grandes choses pour les deux nations.

Pendant longtemps, les Ukrainiens n'étaient pas considérés comme des voisins par les Polonais. Maintenant, les Polonais les perçoivent comme de véritables voisins, qui ont besoin de leur aide. Et ils apportent vraiment une aide énorme à ces réfugiés, à ces personnes. Une citation de Anton Marczyński, chef de la section ukrainienne de Polskie Radio

Des réfugiés ukrainiens dans un hébergement temporaire à la gare centrale de Cracovie, le 6 mars 2022, en attendant d'être relogés dans d'autres logements temporaires en Pologne ou à l'étranger. Photo : afp via getty images / LOUISA GOULIAMAKI

Lorsqu'on lui demande s'il y a une anecdote en particulier qui l'a frappé ces derniers jours, il répond avoir entendu beaucoup d'histoires choquantes . Il m'était impossible de réagir à ces récits de manière indifférente et neutre comme devrait le faire un journaliste , ajoute-t-il.

Les premiers jours, quand je préparais mon émission, ou quand j'étais invité par mes collègues, il m'était extrêmement difficile de parler de cela sans larmes et sans colère , explique avec émotion le chef du service ukrainien. Mais en tant que journalistes, nous ne pouvons pas laisser transparaître cela à la radio. C'était très difficile à gérer.

M. Marczyński vit actuellement à Varsovie avec sa femme et ses enfants, mais la majorité de ses proches sont toujours bloqués en Ukraine, avec une mauvaise ou aucune connexion internet.

Ça ne durera pas

De nombreuses manifestations ont eu lieu à travers la Pologne depuis le début du conflit, autant dans les grandes villes que dans les petites, explique Anton Marczyński. Il se souvient avoir assisté à de pareils événements en 2004 lors de la révolution orange à Kiev et en 2014 avec la révolution de Maidan, mais il n'y avait pas de réfugiés ici en Pologne , souligne le journaliste.

Il ajoute que ces manifestations ne dureront pas et que cette expérience est intéressante et peut être très euphorique mais elle reste éphémère . M. Marczyński pense personnellement que cette manifestation de soutien ne durera pas longtemps.

Déjà, la presse indépendante et d'opposition en Pologne n'hésite plus à critiquer le gouvernement pour son inaction .

Le mercredi 9 mars au soir, le gouvernement polonais a fait adopter par la chambre basse du Parlement une loi garantissant aux réfugiés ukrainiens l'accès aux services administratifs de base (prestations sociales, permis de séjour, etc.), mais cela ne sera pas suffisant pour faire face à l'arrivée de millions de réfugiés, estime le journal conservateur Rzeczpospolita (nouvelle fenêtre) cité par Courrier International (nouvelle fenêtre).

Le président polonais Andrzej Duda a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau jeudi 10 mars 2022 pour discuter de l'aide aux réfugiés ukrainiens et des moyens de financer la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Photo : AP / Czarek Sokolowski

Le quotidien affirme que les investissements budgétaires qui seront nécessaires dépassent les capacités des contribuables polonais et en appelle à l'Union européenne ( aux contribuables occidentaux ).

Lorsque RCI demande à Anton Marczyński où vont ces réfugiés, il répond qu'une majorité d'Ukrainiens veulent rester en Pologne en attendant que la guerre se termine.

La plupart des gens ne croient pas que cette guerre va durer longtemps , explique le journaliste ukrainien. Et la plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants, leurs maris et leurs pères se battent en Ukraine. Ils ne veulent pas les laisser là-bas, ils veulent y retourner le plus vite possible.

Aider l'Ukraine sans provoquer la Russie, le dilemme polonais

En début de semaine, la Pologne a proposé de transférer tous ses jets Mig-29 à une base aérienne américaine en Allemagne. Le pays a également exhorté les autres membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN possédant le même type d'avions de fabrication russe à faire de même dans la mesure où les pilotes ukrainiens sont formés au combat avec ce type d'appareil.

Les autorités de la République de Pologne [...] sont prêtes à déployer - immédiatement et gratuitement - tous leurs jets Mig-29 sur la base aérienne de Rammstein et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis d'Amérique , a déclaré le ministère dans un communiqué (nouvelle fenêtre).

Depuis plusieurs jours, on demande à la Pologne de céder sa flotte de chasseurs Mig-29 aux pilotes ukrainiens qui sont formés pour combattre dans ce type d'appareil. Photo : Reuters / Peter Andrews

Les Polonais savent que si l'Ukraine tombe, la Pologne sera la prochaine. Ils ont donc peur de cela, mais craignent aussi de provoquer les Russes , explique Anton Marczyński. C'est pourquoi ils préfèrent donner leurs avions aux États-Unis plutôt que de les envoyer directement en Ukraine.

Il y a deux motivations distinctes derrière les actions du gouvernement polonais. D'une part, ils veulent repousser la Russie en Ukraine, d'autre part, ils ne veulent pas provoquer la Russie. Mais en fin de compte, ils savent que la Russie n'a pas besoin de provocation pour passer à l'offensive. Si la Russie est capable d'attaquer, elle le fera. Une citation de Anton Marczyński, journaliste

Le journaliste estime que l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN devrait en faire plus dans cette guerre, en fermant l'espace aérien ukrainien notamment.

Certains experts disent que la troisième guerre mondiale a déjà commencé et que l'implication de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN dans ce conflit n'est qu'une question de temps , dit-il. Il est préférable d'arrêter Poutine et les Russes maintenant en soutenant l'Ukraine et en fermant l'espace aérien ukrainien .

Cela permettra de sauver de nombreuses vies civiles ukrainiennes, car les civils ukrainiens sont en train de mourir. Des milliers d'entre eux meurent à cause de cette horrible agression criminelle et nazie.

Polskie Radio (nouvelle fenêtre) est le média public polonais. Elle fonctionne en sept langues, dont une section ukrainienne (nouvelle fenêtre).

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la section ukrainienne dirigée par Anton Marczyński est passée d'une seule émission quotidienne à trois et de 18 articles en ligne par jour à plus de 100 actuellement.

Nous essayons de fournir aux Ukrainiens ici en Pologne des informations pratiques concernant le gouvernement, les Organisation non gouvernementale ONG et la guerre elle-même, avec des correspondants à Kiev et Odessa qui nous fournissent des informations extrêmement importantes sur le terrain, ainsi que des personnes à la frontière.

Toutes ces tâches sont notre devoir désormais. Nous n'avons que six membres du personnel et quelques employés externes, des correspondants qui produisent du contenu , conclut le journaliste.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Polskie Radio (nouvelle fenêtre).

Note : ce reportage est également disponible en anglais