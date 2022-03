[Entrevue] Invasion de l’Ukraine : « Je sens la tristesse et la nervosité des Roumains », dit un journaliste

Dans une entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), Serban Toader, journaliste de la section chinoise de Radio România International (nouvelle fenêtre), indique que la Roumanie seule a accueilli 300 000 réfugiés ukrainiens au cours des deux dernières semaines.

Serban Toader est journaliste à Radio România International. Il enseigne également à la section chinoise du Département des langues étrangères de l’Université Transilvania à Brasov, en Roumanie. Photo : Radio-Canada / 谢尔班提供

Le gouvernement et la population font tout pour aider les réfugiés

Serban Toader explique que l’aide aux réfugiés vient du gouvernement, des Organisation non gouvernementale ONG ainsi que de la population de la Roumanie. Les Roumains se sont préparés le plus vite possible pour secourir les Ukrainiens dès que ceux-ci traversent la frontière.

Les bénévoles les attendent à la frontière, leur fournissant nourriture, eau, logement, soins médicaux et transport.

Selon les statistiques, parmi les Ukrainiens entrés en Roumanie en date du 7 mars, 80 000 y sont restés, dont 30 000 d'âge mineur, séparés de leurs parents qui sont encore en Ukraine.

La plupart des réfugiés, après un peu de repos, ont poursuivi leur route vers d’autres pays européens, où ils pourraient compter sur des membres de la famille.

Le gouvernement roumain vient d’adopter des mesures pour aider les réfugiés ukrainiens. Par exemple, tous les enfants ukrainiens sur le territoire roumain, y compris ceux qui n’ont pas fait la demande d’asile, peuvent dorénavant bénéficier des mêmes droits que les enfants roumains. Ils peuvent entre autres fréquenter gratuitement les garderies, les écoles primaires et secondaires publiques, et ils auront aussi accès au logement, à la nourriture, aux vêtements et aux manuels scolaires gratuitement. Pour les réfugiés ukrainiens adultes qui envisagent de s’installer en Roumanie, la procédure a été simplifiée – ils peuvent rester et chercher un emploi sans besoin d’un permis spécial. Une citation de Serban Toader, journaliste à Radio România International

Serban Toader précise que 500 Canadiens sont passés par la Roumanie pour rentrer chez eux. Ce sont des Canadiens d’origine ukrainienne, des gens d’affaires et des touristes.

Selon les médias locaux en chinois, une centaine d’étudiants et de gens d’affaires chinois sont d’abord arrivés en Roumanie en passant par Odessa, puis ont pris l’avion pour rentrer en Chine.

La distribution de nourriture à la frontière roumaine. Photo : AP / Andreea Alexandru

L'inquiétude des Roumains

Je sens la nervosité et la tristesse des gens. Personne ne veut la guerre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n’a jamais vu ce genre de scènes. Une citation de Serban Toader, journaliste à Radio România International

Serban Toader voyage souvent en train pour son travail universitaire à Brasov, au centre de la Roumanie. Cette semaine à la gare de Budapest, la plus grande du pays, il a vu pour la première fois des tentes et des ambulances. Et il y a aussi beaucoup de bénévoles. On voit partout des panneaux indicateurs en anglais, en roumain et en ukrainien destinés à aider les réfugiés qui sont arrivés du nord de la Roumanie à Budapest.

M. Toader rappelle que, deux ou trois ans après la crise mondiale de 2009, les Roumains ont eu le sentiment de s’en sortir et de retrouver la prospérité. Puis, leur vie agréable a été mise en suspens avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 en 2020. Ironie du sort, au moment où l’invasion russe de l'Ukraine a commencé, le gouvernement roumain s’apprêtait à lever les restrictions sanitaires et les gens, à organiser des fêtes du printemps et des activités de plein air.

La Roumanie comprend la menace russe

Tout comme l’Ukraine, la Roumanie a fait partie du bloc de l'Est et était membre du Pacte de Varsovie; elle comprend parfaitement la situation de sa voisine.

Serban Toader déclare que la grande majorité des Roumains soutiennent les Ukrainiens. Il n’a jamais rencontré un partisan de Poutine.

M. Toader a aussi expliqué brièvement les relations entre la Roumanie et l’Union des républiques socialistes soviétiques URSS .

Bien que membre du Pacte de Varsovie, la Roumanie a ouvertement condamné l’Union soviétique lorsque celle-ci a envahi la République tchèque en 1968, ce qui était très particulier.

Après la dissolution de l’Union soviétique, la Roumanie a décidé d’adhérer à l’OTAN précisément parce qu'elle voyait la Russie comme une menace.

Pour le moment, les Roumains s’efforcent d’aider les Ukrainiens. De l’aide humanitaire. Le gouvernement roumain n’a pas parlé d'actions militaires car elles sont dangereuses. C’est mieux de garder un équilibre. Une citation de Serban Toader, journaliste à Radio România International

Le Canada enverra des avions de combat pour renforcer la défense roumaine

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a visité la Roumanie la fin de semaine dernière. Son homologue roumain a par la suite déclaré que le Canada enverra six avions de chasse CF-18 en Roumanie cet été pour exécuter des patrouilles.

Serban Toader remarque que ce genre de nouvelles se multiplient depuis quelques mois. Le journaliste souligne par exemple l'arrivée de soldats français et le redéploiement de troupes américaines qui se trouvaient en Allemagne, ce qui suggère que l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN a commencé à renforcer sa présence militaire en Roumanie avant l’invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ça veut dire que l’OTAN et l’Union européenne ont commencé à se préparer assez tôt. Des reportages des médias ont aussi prévu dans une certaine mesure l’invasion russe. Une citation de Serban Toader, journaliste à Radio România International

La position particulière de la Chine

Il y a environ 9000 Chinois en Roumanie.

Parlant de la position de la Chine dans la crise actuelle, M. Toader pense que la Chine ne veut quand même pas être isolée. Il me semble qu’elle espère plutôt pousser la mondialisation. Mais sa position, bien particulière, ne s’accorde pas avec celle de l’Occident non plus.

Zlata, une petite réfugiée de 3 ans. Photo : AP / Andreea Alexandru

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Radio România International (nouvelle fenêtre).

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu