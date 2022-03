On voit des gens comme nous souffrir , dit-il. Des gens qui ont la même situation sociale et économique. On a une culture assez proche par notre religion majoritaire. Nous sommes chrétiens orthodoxes.

On voit ce drame se dérouler à nos frontières. La Roumanie et l’Ukraine partagent 600 kilomètres de frontière. Il y a eu des attaques à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière roumaine. C’est particulièrement inquiétant. Une citation de Alex Diaconescu, journaliste à Radio România International

Près de 300 000 Ukrainiens ont déjà fui en Roumanie depuis le début de l’invasion russe du 24 février, selon les services frontaliers roumains. Parmi eux, un peu plus de 82 000 sont encore dans le pays, dont 30 000 enfants.

Ceux qui restent en Roumanie sont ceux qui ont des membres de la famille en Roumanie , explique Alex. La vaste majorité des réfugiés ukrainiens ont choisi de partir vers des pays d’Europe de l’Ouest.

Les réfugiées ukrainiennes Oksana Oliinykova, à gauche, et Maria Kizilova, à droite, qui ont fui le conflit depuis l'Ukraine voisine, écoutent un service religieux à l'église orthodoxe ukrainienne roumaine « Saints Pierre et Paul », à Suceava. Les Roumains et les Ukrainiens sont très proches, notamment par la religion. Photo : Associated Press / Andreea Alexandru

La Roumanie et l’Ukraine partagent une histoire commune durant laquelle une partie du territoire roumain a été donné à l’Ukraine par l’Union soviétique de Staline. De grandes diasporas se sont alors formées dans chaque pays.

En Roumanie, la population ukrainienne dispose de 45 écoles, 10 lycées et trois universités en langue ukrainienne, selon le ministère de l’Enseignement. La minorité ethnique a également droit à un siège au parlement roumain.

Lundi, le gouvernement roumain a adopté une mesure permettant notamment aux jeunes réfugiés ukrainiens de suivre un enseignement en Roumanie.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est rendu en Roumanie le 7 mars 2022 afin de rencontrer son homologue roumain, Bogdan Aurescu. Elle a notamment remercié la partie roumaine pour ses efforts visant à protéger tous ceux qui ont été forcés de quitter l’Ukraine en raison de l’agression militaire russe, y compris les 600 citoyens canadiens qui ont transité par le territoire roumain en toute sécurité. Photo : Associated Press / Alexandru Dobre

L'accueil des réfugiés

Face à l’important afflux de réfugiés, le gouvernement roumain a rapidement réagi en mettant à disposition à la frontière des installations chauffées et en ouvrant des salles de sport et autres lieux d’accueil.

Plusieurs hôtels ont annulé toutes leurs réservations afin de loger des réfugiés, souligne Alex Diaconescu. Pour ce qui est des soins de santé, les personnes fuyant la guerre ont désormais accès gratuitement à des soins médicaux dans les établissements publics, mais aussi privés.

Le pays s’est également proposé pour soigner les militaires ukrainiens blessés au combat. Il y a déjà deux blessés d’Odessa soignés en Roumanie , précise Alex.

Les Roumains ont fait énormément de donations afin d'aider les réfugiés ukrainiens comme dans cet hôtel 4 étoiles de Suceava, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, qui a été transformé en abris pour accueillir ceux qui fuient le conflit en Ukraine. Photo : Associated Press / Andreea Alexandru

Mais la réaction la plus importante a été celle des ONG et de la population , souligne le journaliste. Ils se sont mobilisés rapidement à travers le pays pour tout offrir : du logement, de la nourriture .

Certains Roumains ont été tellement impressionnés par le drame que vivent ces gens-là, qui sont comme nous, qu’ils se sont rendus directement aux frontières pour aider , ajoute-t-il.

On voit des gens qui entrent dans notre pays les larmes aux yeux. Des femmes avec des enfants qui tirent des petites valises… C’est très difficile. Une citation de Alex Diaconescu, journaliste

Il y avait un monsieur qui avait un sac de jouets pour offrir aux enfants ukrainiens qui arrivaient. Lorsqu’on doit quitter sa maison avec qu’une seule valise, parfois on oublie de prendre les jouets des enfants. C’était vraiment touchant de voir ce monsieur faire cela , explique Alex avant d’ajouter qu'il y a également des mécaniciens qui offrent leurs services gratuitement à la frontière.

Toute la société roumaine semble galvanisée et veut aider. Une citation de Alex Diaconescu, journaliste

Le journaliste rappelle que la grande majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants. En effet, les hommes entre 18 et 60 ans ont l'interdiction de quitter le pays depuis l’entrée en vigueur de la loi martiale le jour de l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la mobilisation générale des hommes soumis à la conscription pour répondre à l’invasion russe.

Des Ukrainiens qui fuient leur pays arrivent en Roumanie, le 7 mars 2022. Photo : Getty Images / Andreea Campeanu

Certains réfugiés ukrainiens vont même jusqu’à vendre leur voiture à n’importe quel prix afin de s’acheter un billet d’avion. Un geste de désespoir quand on pense que pour beaucoup de gens en Roumanie, mais aussi en Ukraine, la voiture est souvent le bien le plus cher qu’ils possèdent après la maison , explique Alex.

Selon lui, la population roumaine se mobilise autant car elle s’identifie beaucoup aux Ukrainiens. Quand on dit "réfugiés", pour nous — et c’est sûrement une erreur — on s’imagine des gens lointains, en Afrique, en Asie, d’une tout autre culture. Mais là, ça se passe tout près de nous. C’est ça qui est choquant… Moi, j’ai pleuré en voyant ces images , nous confie-t-il avec émotion.

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, s'est rendue en Roumanie le 3 mars 2022 afin de rencontrer le président Klaus Iohannis. Mme Von der Leyen a notamment annoncé un investissement de 500 millions d’euros pour aider la Roumanie face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Photo : INQUAM PHOTOS via Reuters / George Calin

Une crainte grandissante de la Russie

Lorsque RCI lui demande si les Roumains craignent d’être les prochains après l’Ukraine, Alex répond qu’il vaut mieux une Ukraine indépendante, amicale que dominée par la Russie .

Depuis l’occupation par la Russie de la Crimée en 2014, la Roumanie partage de nouveau une frontière maritime avec Moscou en mer Noire. Aussi, dès le premier jour de l’actuelle invasion russe, les forces de Vladimir Poutine ont rapidement pris le contrôle de l’île ukrainienne de Zmeiny, dite aussi île des Serpents.

Située au large des côtes roumaines, cette île a longtemps été l’objet de désaccords entre la Roumanie et l’Ukraine, notamment par rapport au partage de la zone économique exclusive et d’un gisement de gaz en haute mer.

En voyant déjà la Russie occuper ce point stratégique proche des côtes roumaines, on se rend compte que les choses approchent… , déplore Alex.

La majorité de la communauté internationale considère que la Russie a illégalement annexé la Crimée en 2014. Photo : Reuters / Sputnik Photo Agency

En conséquence, la population roumaine a tendance à être davantage pour l’envoi d’armes en Ukraine. Le gouvernement a également décidé d’augmenter le budget de la défense de 2 % à 2,5 % du produit intérieur brut (PIB).

Ceux sont toujours des positions sur lesquelles nous devrions être neutres , explique le journaliste roumain. Mais pour les petits États, la neutralité n’est pas vraiment un choix.

Les demandes de Vladimir Poutine de revenir aux positions de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN de 1997, soit avant que la Roumanie ne rejoigne l’Alliance atlantique, inquiètent également Bucarest.

Le pays a adhéré à l’alliance militaire en 2004, et cette dernière recueille un soutien populaire important ces derniers jours avec 70 % de la population qui lui serait favorable, selon le reporter.

Rappelons que pour rassurer les pays de l’Est, les États-Unis y ont envoyé des milliers de soldats supplémentaires, et la France a déployé des troupes supplémentaires en Roumanie et contribue au renforcement de la surveillance de l’espace aérien, notamment en Pologne.

La ministre française de la Défense Florence Parly (G) s'entretient avec des militaires français lors d'une visite à la base aérienne "Mihail Kogalniceanu" le 6 mars 2022. - Le déploiement des troupes de l'OTAN devrait permettre aux alliés de faire preuve d'une « unité inébranlable » après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré la ministre française de la Défense, Florence Parly, en Roumanie. Photo : afp via getty images / DANIEL MIHAILESCU

La Roumanie plaide depuis plusieurs années pour une présence militaire accrue à sa frontière et en mer Noire. Un souhait qui se voit maintenant réalisé avec l’arrivée 22 avions de l’Alliance depuis le début de l’invasion russe contre seulement deux en temps normal.

C’est une garantie sécuritaire que le pays n’a jamais eue dans son histoire , avance Alex. C’est la plus grande alliance militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Roumanie ne s’est jamais retrouvée dans une telle situation.

On se dit que si on n'était pas membre de l’OTAN, la situation de la Roumanie ne serait pas si différente de celle de l’Ukraine. Une citation de Alex Diaconescu, journaliste

Outre des investissements dans la défense, le pays d’Europe de l’Est a décidé d’augmenter ses investissements dans le secteur de l’énergie depuis l’invasion russe.

Très peu dépendant des énergies russes, le gouvernement roumain souhaite tout de même s’en écarter en relançant un projet de centrale nucléaire, dont les réacteurs sont canadiens, mais aussi de centrales hydroélectriques.

Radio România International (nouvelle fenêtre)est le service international du média public de la Roumanie. Il opère en treize langues, dont une section ukrainienne.

Cet article a été rédigé dans le cadre d'une collaboration entre Radio Canada International et Radio România International.