[Reportage] « Les nouveaux arrivants hongkongais au Canada ont besoin de soutien », dit un thérapeute

En octobre dernier, Steve a quitté Hong Kong, où il travaillait comme psychothérapeute dans un hôpital public. Maintenant installé à Toronto, il poursuit des études en travail social et en santé mentale tout en offrant du soutien psychologique aux jeunes Hongkongais qui sont arrivés au Canada à travers les voies d’accès spéciales de l’immigration.

En entrevue avec RCI, Steve a partagé son expérience et ses observations sur le Canada et à Hong Kong.

J’ai vu leur souffrance

Steve, qui a été embauché comme conseiller psychologique par le Community Family Services of Ontario (CFSO - un centre communautaire qui vient en aide aux familles d’immigrants chinois, entre autres), est en contact constant avec des jeunes Hongkongais. Il observe que beaucoup d’entre eux sont en difficulté et qu’ils ont besoin de l'aide de la communauté et du gouvernement.

Ils ont d'abord des soucis économiques. Par exemple, certains d’entre eux, qui sont très jeunes, n’ont pas encore terminé leurs études secondaires et n'ont aucune expérience de travail au Canada. Il est très difficile pour eux de trouver un travail. De plus, sans dossier de crédit dans une banque canadienne, il est également difficile de louer un appartement ou d’acheter une voiture.

Les dossiers que j’ai suivis montrent que ces jeunes Hongkongais ont des problèmes psychologiques à différents niveaux : marginalisation, angoisse, difficultés de concentration, etc. Ces problèmes sont liés à leur expérience pendant le mouvement social de Hong Kong en 2019. Par exemple, certains ont été arrêtés et battus par la police, ou ont vu leurs camarades blessés. Ils sont marqués par des traumatismes et sont incapables de raconter ouvertement ce qu’ils ont vécu pour le moment car il faut un certain temps avant de pouvoir faire face calmement aux traumatismes du passé. Une citation de Steve, conseiller psychologique à Toronto

Certains d’entre eux lui ont confié que des scènes des manifestations les hantent tous les jours, dès qu’ils ferment les yeux. De plus, leur santé mentale est affectée par le chômage, l’absence de leur famille, le manque de soutien psychologique, le froid de l’hiver canadien et la sédentarité forcée par la pandémie, entre autres.

Dans cet état, même s’ils trouvent un emploi ou retournent sur les bancs d'école, ils ne sont pas en mesure de se concentrer sur leurs études ni de garder un travail à long terme.

Création d’un groupe d'entraide des Hongkongais

Steve remarque que le CSFO où il travaille est le seul organisme en Ontario qui offre des services de consultation psychologique en cantonais. Selon lui, le gouvernement n’aide pas suffisamment ces jeunes Hongkongais.

La plupart d’entre eux sont arrivés au Canada avec un visa étudiant ou un permis de travail. Ils ne peuvent pas bénéficier de nombreux services gouvernementaux et avantages sociaux avant de devenir résidents permanents. L’aide qu’ils reçoivent provient principalement de la communauté, des bénévoles et des organismes de services sociaux. Par exemple, des immigrants de Hong Kong déjà bien installés les aident dans la recherche d'un logement et d'un travail. L’église offre aussi des solutions provisoires à leurs problèmes.

L’année dernière, Steve a participé à un programme du CSFO pour créer un groupe d’entraide de jeunes Hongkongais pour qu’ils puissent se réunir et partager leur expérience. En quelques mois, 400 à 500 personnes ont rejoint le groupe.

Premièrement, ce groupe brise la solitude étant donné que ces personnes se trouvent dans la même situation. Deuxièmement, le groupe leur offre de l’information sur des agences et organismes qui peuvent les aider. Troisièmement, ils peuvent échanger leurs coordonnées et discuter entre eux. En fin de compte, il s’agit de leur faire comprendre qu’ils ne sont pas seuls. Une citation de Steve, conseiller psychologique à Toronto

Aux yeux de Steve, ces jeunes gens sont très courageux. Plus courageux que moi , dit-il. Mais il a le même passé qu’eux. Le fait qu’il vient de Hong Kong et qu’il parle le cantonais l’aide à gagner leur confiance dans son travail de consultation psychologique.

Êtes-vous bleu ou jaune?

À l'époque où il était psychothérapeute à Hong Kong, Steve avait déjà remarqué le stress accru subi non seulement par les jeunes, mais aussi par leurs parents pendant les manifestations de 2019. Ils étaient également désabusés.

Selon mes observations, les jeunes avaient peur de venir à l’hôpital pendant cette période-là parce que les médecins et les infirmières étaient obligés de prendre des notes et signaler aux autorités les contusions et les ecchymoses sur le corps des patients soupçonnés d’avoir participé aux manifestations. Cela inquiétait les manifestants. Ces règles que les employés de l’hôpital ne pouvaient pas refuser ont créé une opposition et de la méfiance entre les patients et les travailleurs de la santé. En réalité, la méfiance n’existe pas seulement entre les médecins et les patients. La fraternité et la confiance d’autrefois dans la société de Hong Kong ont été détruites. Une citation de Steve, conseiller psychologique à Toronto

Il se souvient que des jeunes patients lui ont directement posé la question : Êtes-vous bleu ou jaune? Le bleu représente le camp pro-gouvernement tandis que le jaune est le symbole pro-manifestants. Ils faisaient très attention à la position politique des travailleurs de la santé et même au vocabulaire utilisé dans la conversation.

Il fallait même être prudent entre les collègues, affirme Steve. Car vous ne saviez jamais quel mot prononcé allait toucher une corde sensible et vous causer des ennuis plus tard.

Regarder Hong Kong de loin avec des sentiments partagés

À Hong Kong, Steve habitait dans l’arrondissement Yuen Long, où des homme en t-shirts blancs ont matraqué violemment des passagers dans le métro le 21 juillet 2019. Cette journée-là, Steve était passé par les lieux à peine 15 minutes avant la célèbre attaque.

Des amis m’avaient conseillé de ne plus porter de chemise noire ni blanche. Je n’y avais pas fait attention, pensant que ce n’était que la couleur du vêtement. Mais après l’attaque de Yuen Long, j’ai tout à coup senti que le danger était près de moi et que je n'étais pas en sécurité, même si je ne m'intéressais pas à la politique. Une citation de Steve, conseiller psychologique à Toronto

C’est avec des sentiments mitigés que Steve regarde Hong Kong de loin maintenant.

Malgré tous les défis auxquels un nouvel immigrant doit faire face, je suis toujours convaincu que j’ai pris la bonne décision en quittant Hong Kong. Mais en même temps, je suis encore attaché à cette ville, je me sens coupable d'avoir déserté tandis que mes collègues continuent de travailler en première ligne contre la pandémie. J’ai des remords. Je surveille de près tout ce qui se passe à Hong Kong, mais d’un autre côté, les nouvelles de là-bas m'empêchent souvent de dormir. Une citation de Steve, conseiller psychologique à Toronto

Il a participé aux manifestations en 2019 et à la grève des travailleurs de la santé au début de la pandémie, quand le gouvernement de Hong Kong ne leur fournissait pas de protection adéquate. Mais à cette époque-là, les Hongkongais jouissaient encore d'une certaine liberté d’expression.

Steve est persuadé que le dynamisme d’un endroit dépend de la diversité des voix. Pourtant, Hong Kong aujourd’hui ressemble de plus en plus à la Chine continentale dans sa gestion. Les voix critiques sont étouffées.

De plus, les jeunes Hongkongais instruits et compétents quittent la ville en masse. L’impact sur son futur sera énorme.

Steve estime que sa vie d’aujourd’hui est bien remplie. Il espère pouvoir continuer d’aider sa communauté et les jeunes Hongkongais avec ce qu’il a appris au Canada.

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié et a été traduit en français par Wei Wu