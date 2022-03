[Reportage] Immigration, petites entreprises et pandémie : le parcours éprouvant de Yue Liu

La vie de beaucoup de gens a été bouleversée par la pandémie, surtout celle des propriétaires de restaurants et de petits commerces.

Yue Liu et sa femme ont immigré de Wuhan au Québec en 2005. Il a ouvert son premier restaurant en 2011 et le deuxième quelques années plus tard.

La pandémie l’a forcé à fermer ses établissements il y a deux ans. Depuis, il s’occupe de ses trois enfants et des aînés de sa famille tout en cherchant une nouvelle voie pour l’avenir.

Le restaurateur se souvient bien de son angoisse au début de cette période : À un moment donné, il m’a semblé que la santé et la sécurité de ma famille étaient en danger. J’en étais si préoccupé que j’ai presque oublié les problèmes d'argent après la fermeture de mes restaurants.

Malgré l’aide financière et la formation offertes par le gouvernement dans le but d’aider sa réintégration au marché du travail, Yue Liu estime qu’il a besoin de bien réfléchir à son futur métier en considérant les changements apportés par la pandémie.

Une expérience plutôt éprouvante

Dans l’entrevue accordée à Radio Canada International (RCI), Yue Liu raconte les hauts et les bas de son expérience d’immigration en toute franchise.

Je suis un peu gêné. Ce n’est peut-être pas une histoire inspirante, mais plutôt éprouvante – j’exagère peut-être, disons que c’est une histoire ordinaire. Une citation de Yue Liu, immigrant chinois à Montréal

Yue Liu et sa famille. Photo : Radio-Canada

Depuis son arrivée au Canada, Yue Liu a toujours eu l’intention de lancer sa propre entreprise.

Yue Liu et sa femme ont décidé de commencer par un dépanneur. Parents de trois enfants, ils se sont engagés à ne jamais négliger ces derniers et à ne pas oublier de profiter de la vie en ne pensant qu'à l'argent. Pour cette raison, ils ont préféré investir dans un dépanneur dans un immeuble de bureaux du centre-ville de Montréal, ce qui leur permettrait de fermer après les heures de bureau et d’avoir les fins de semaine libres.

Un jour, le couple est allé visiter une boutique à vendre dans le célèbre Édifice Sun Life à Montréal, mais a découvert par hasard un petit restaurant à côté de l’immeuble, également à vendre. L'espace n’était pas grand, mais meublé avec goût. De plus, le prix de vente était beaucoup moins cher que celui de l'espace dans l'édifice voisin.

Autre avantage : le restaurant en question n'était ouvert que pour le dîner et sa clientèle était composée d'employés de bureaux des alentours, ce qui permettrait au couple de passer plus de temps avec les enfants, en plus de ne pas avoir à se lever tôt.

Yue Liu était tout de même inquiet au début car ni lui ni sa femme n’avaient de l’expérience en restauration. Il n’était pas sûr non plus s’ils allaient être capables de conserver la saveur d'origine de la nourriture.

La propriétaire du restaurant, une femme d’origine thaïlandaise, a offert à Yue Liu une formation sur la cuisine ainsi que sur la gestion, sans lui demander de payer tout de suite le dépôt, question de lui laisser le temps de réfléchir avant de prendre la décision.

Yue Liu a accepté. Deux ou trois mois plus tard, il a acheté le restaurant.

Le couple devait travailler très fort. De la recherche de fournisseurs de légumes asiatiques à la cuisine elle-même, Yue Liu et sa femme faisaient tout eux-mêmes. Pendant les deux années suivantes, le restaurant a très bien fonctionné et leur a apporté un revenu satisfaisant.

Selon l'analyse de Yue Liu, toutes les conditions étaient là pour que le restaurant ait du succès au moment où lui et son épouse ont acheté le restaurant. Le télétravail n'était pas encore commencé. C’était l'âge d’or des magasins et des restaurants du centre-ville.

De plus, Yue et sa femme travaillaient ensemble à la perfection et leur seule employée, une jeune femme japonaise, était très travaillante et fiable. Il faut avoir de la chance pour trouver de bons employés, Yue Liu s’en est rendu compte plus tard.

Le second restaurant, le début d'un cauchemar

Motivé, mais pas satisfait, Yue Liu a décidé d’ouvrir un autre restaurant, ouvert le soir cette fois, espérant répéter le succès du premier.

Le restaurateur a retrouvé l’ancienne propriétaire de son premier restaurant et a passé un an avec elle pour apprendre la cuisine thaïlandaise et la gestion d’un restaurant plus grand.

Son deuxième restaurant thaïlandais a ouvert ses portes en 2014, toujours au centre-ville de Montréal.

C’était le début de mon cauchemar, soupire Yue Liu avec un sourire amer. Le nouveau restaurant a rencontré beaucoup de difficultés, principalement causées par mes erreurs.

Il explique que son premier restaurant était une entreprise familiale, de couple , tandis que le deuxième restaurant avait besoin de plusieurs nouveaux employés. Ce n’était qu’un boulot pour ces gens. La confusion et des problèmes, notamment par rapport à la distribution des tâches, n’ont pas tardé à apparaître.

Une des conséquences a été le gaspillage. Par exemple, la distribution gratuite de biscuits chinois et d'ustensiles jetables a augmenté les coûts.

Le revenu d’un petit commerce vient en partie du profit et en partie des économies. Une citation de Yue Liu, immigrant chinois à Montréal

Yue Liu croit toutefois qu’il y avait des facteurs hors de son contrôle.

J’ai finalement compris, deux ou trois ans plus tard, que l'expansion d'un commerce exige une gestion plus professionnelle. Honnêtement, je n’ai pas cette aptitude. Si mes employés ne faisaient pas bien leur travail, je le faisais à leur place sans leur reprocher. Je n’en étais pas capable.

Si je peux changer d'attitude en faisant des efforts, je ne peux rien changer à l'environnement. Ces dernières années, de moins en moins de gens travaillent au centre-ville. Je n’y peux rien.

Ensuite, la concurrence a également changé. Par exemple, des foires alimentaires haut de gamme ont commencé à apparaître dans les centres commerciaux du centre-ville. Beaucoup de restaurants célèbres se retrouvent en un seul endroit, où on peut goûter à différentes saveurs à des prix plus accessibles puisque c’est en libre-service. Les petits restaurants comme les miens sont en fait écartés par ceux qui ont un important capital. Malgré tous mes efforts, le milieu commercial général n’arrête pas de se détériorer. Une citation de Yue Liu, immigrant chinois à Montréal

Même s'il était épuisé par toutes ces épreuves, Yue Liu ne voulait pas reconnaître son échec et fermer tout de suite ses restaurants.

L'arrivée de la pandémie

À la mi-mars 2020, avec la mise sur pause de toutes les activités non essentielles, les deux restaurants de Yue Liu ont finalement fermé leurs portes.

Je me suis senti soulagé, comme si on venait d'enlever un poids de mes épaules. C’est peut-être parce que je pouvais en quelque sorte attribuer la fermeture à la pandémie. Une citation de Yue Liu, immigrant chinois à Montréal

Yue Liu et sa femme étaient horrifiés par les tragédies causées par la pandémie que leur racontaient leurs parents et leurs amis de Wuhan, d’autant plus que leurs mères respectives étaient alors en visite à Montréal et que leurs enfants étaient encore jeunes.

Mais ils ne sont pas restés inactifs face à l'inquiétude. Au cours des deux dernières années, la femme de Yue Liu est retournée à l’école. Elle est maintenant en train de chercher un emploi après avoir complété un programme en analyse informatique.

Yue Liu quant à lui s’est lancé dans la vente en ligne d'équipements de cuisine. Il espère toujours ouvrir à nouveau son propre restaurant, mais attend patiemment la fin de la pandémie.

Avec le recul, Yue Liu regrette de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour apprendre le français dès sa première année au Canada. Il a vite abandonné les cours offerts aux immigrants par le gouvernement du Québec pour prendre des petits boulots de livraison et de transport à l’aéroport.

Il reconnaît maintenant qu'il n'a pas tenu compte du long terme. Il a encore plus de remords pour sa femme car elle est douée pour les études, mais il ne l’a pas aidée à les poursuivre.

Si vous décidez de venir vivre au Canada, il faut maîtriser la langue, parce que vous ne pouvez pas la contourner. Une citation de Yue Liu, immigrant chinois à Montréal

Le temps passe très vite. Cela fait maintenant 17 ans que Yue Liu vit au Canada. Malgré toutes les difficultés qu’il a rencontrées, il est toujours convaincu que la vie d’immigrant lui convient davantage.

Ses trois enfants, tous nés au Québec, ont aujourd’hui respectivement 15 ans, 13 ans et 10 ans. Ce qui le rend le plus heureux, c’est de les voir s’épanouir. Yue Liu adore les conduire à l’école pour le plaisir de passer avec eux dans la voiture. Eux aussi aiment partager leur vie avec lui.

Nous nous sommes promis de passer plus de temps avec les enfants. Cet objectif, au moins, nous l’avons atteint. Une citation de Yue Liu, immigrant chinois à Montréal

La famille Liu. Photo : Radio-Canada / summited by Liu Yue

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié; et a été traduit en français par Wei Wu