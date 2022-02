Réactions à l’attaque de l’Ukraine par la Russie

Radio România International - Bogdan Matei

Le président roumain, Klaus Iohannis, condamne avec la plus grande fermeté l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Cette conduite qui fait suite à la reconnaissance illégale par la Fédération de Russie de l'indépendance des républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Lougansk, parties composantes de l'Ukraine, constitue une nouvelle violation flagrante des principes du droit international, notamment de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de l'inviolabilité des frontières de cet État, respectivement du non-recours à l'utilisation de la force dans les relations internationales , précise le chef de l'État roumain, selon un communiqué de l'Administration présidentielle. Le chef de l'État ajoute que la Roumanie, aux côtés de toute la communauté internationale démocratique, s'oppose fortement à un tel comportement irresponsable, qui mine le fondement des relations internationales et l'ordre juridique international actuel.

Le premier ministre roumain, Nicolae Ciucă, condamne également la décision de la Fédération de Russie d'envahir le territoire de l'Ukraine, qu'il considère un acte illégal d'agression et affirme la solidarité de l'exécutif de Bucarest avec le gouvernement ukrainien. Il réitère le fait que la Roumanie bénéficie de toutes les garanties sécuritaires et de solidarité qui découlent de son statut d'Etat membre de l'OTAN et lance un appel au calme à tous les citoyens roumains. Tous les partis parlementaires à Bucarest, tant la coalition gouvernementale PSD - PNL - UDMR que l'opposition constituée par l'USR et l'AUR, ont à leur tour condamné l'agression militaire russe en Ukraine.

Auparavant, le ministre de la Défense, Vasile Dîncu, a déclaré qu'en cas de conflit armé, la Roumanie était prête à accueillir plus de 500 mille réfugiés d'Ukraine. Il existe un plan à cet effet, mis en place dans toutes les grandes villes, à proximité des frontières , a expliqué le ministre. La Roumanie et l'Ukraine partagent plus de 600 kilomètres de frontière, et le pays voisin compte une communauté roumaine forte de 400 mille personnes, concentrée pour la plupart dans le nord de la Bucovine, dans le nord et le sud de la Bessarabie et dans la contrée de Herţa, soit des territoires roumains annexés par l'Union soviétique sous Staline en 1940 et parties composantes de l'Ukraine depuis 1991 et le démantèlement de l'URSS.

Les chancelleries du monde civilisé ont réagi exprimant leur stupéfaction et indignation face à la nouvelle guerre provoquée par ce que les analystes appellent la mégalomanie du presque septuagénaire leader du Kremlin, Vladimir Poutine. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, c'est une attaque irréfléchie et non provoquée, qui met en danger d'innombrables vies. Les partenaires américains et européens de Kiev ont dénoncé de concert cette nouvelle agression russe et ont réitéré leur appui à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Radio România International est un partenaire de Radio Canada International