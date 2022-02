[Reportage] Expulsé à la frontière canadienne, un couple homosexuel colombien demande une dérogation

Leur souhait n'a pas été exaucé.

Leur demande a été jugée irrecevable par les services frontaliers canadiens et ils ont été renvoyés aux États-Unis.

Le Canada est connu dans le monde entier pour être ouvert et respectueux des homosexuels, mais dans notre cas, il y a eu de nombreuses irrégularités. À ce moment-là, nous nous sentons discriminés, car sans raison logique ou crédible, nous avons été rejetés. En outre, nous avons reçu un ordre d'expulsion d'un an de la part des agents canadiens, qui ont fait valoir que nous aurions dû déposer notre demande d'asile aux États-Unis. Une citation de Hermán Trujillo

Hernán Trujillo explique qu'à leur arrivée au Canada, après de nombreuses heures d'entretiens, d'examens et de formulaires, les agents de l'immigration canadienne ont décidé de ne pas les autoriser à entrer dans le pays et de les renvoyer aux États-Unis. Photo : RCI / Captura de pantalla

Dans une communication avec Radio Canada International (RCI), la conseillère en communications et porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) Jacqueline Roby a expliqué que, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, son bureau ne peut pas commenter la situation particulière de M. Trujillo et de M. Colonia.

Dans sa réponse écrite, Mme Roby dit cependant que lorsqu'une personne présente une demande d'asile, l'Agence des services frontaliers du Canada ASFC doit déterminer si la demande est recevable en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une demande peut être irrecevable , explique Jacqueline Roby.

Par exemple, la demande est irrecevable si le demandeur est arrivé, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle. En effet, en vertu de l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs (ETPS), les demandeurs d’asile sont tenus de présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent, à moins d’être visés par une exception prévue par l’Entente. Une citation de Jacqueline Roby, conseillère en communication et porte-parole de l'ASFC

Le processus peut comprendre une entrevue, la prise d’empreintes digitales et de photos, et des vérifications de sécurité et des antécédents criminels, explique Jacqueline Roby.

Pourquoi avoir demandé le statut de réfugié et non la résidence permanente?

Dans une entrevue accordée à RCI, Oscar Colonia a expliqué que dans leur ville natale, le couple a reçu des menaces répétées en lien avec leur orientation sexuelle.

Outre une menace physique par une personne armée à moto, Hermán et Oscar auraient également été menacés au domicile d'Oscar. Voici les images partagées avec RCI qui illustreraient cet événement particulier. Photo : Cortesía

J'avais très peur, car ils nous ont menacés avec un pistolet. Et dans ma maison, ils ont jeté une pierre avec un message menaçant. Nous ne voulions pas laisser les choses comme ça et nous nous sommes cachés. Je suis allé dans un village voisin, chez ma tante. Mais au bout d'un mois, nous ne pouvions plus supporter la situation; nous nous sommes vus parce que nous nous aimons beaucoup et nous ne pouvions pas continuer comme ça et c'est pourquoi nous avons décidé de quitter le pays. Une citation de Oscar Colonia

Le premier à partir fut Hernán, qui s'est rendu au Mexique. Oscar a suivi peu après. Depuis la frontière nord du Mexique, les Colombiens ont pu passer aux États-Unis avec l'aide d'une organisation d'aide à la migration.

Accord sur les tiers pays sûrs

Une importante proportion des personnes expulsées du Canada chaque année sont des demandeurs d'asile qui se sont vu refuser le statut de réfugié. Photo : Radio-Canada

En 2002, Ottawa et Washington ont conclu une entente sur les demandeurs d'asile, qui est entrée en vigueur deux ans plus tard.

En vertu de ce que l'on appelle l'Accord sur les tiers pays sûrs, le Canada et les États-Unis se reconnaissent mutuellement comme des pays sûrs où les gens peuvent demander la protection.

Cela signifie que le Canada peut rejeter les réfugiés potentiels qui arrivent aux points d'entrée terrestres le long de la frontière canado-américaine au motif qu'ils devraient déposer leur demande aux États-Unis, soit le pays où ils sont arrivés en premier.

C'est précisément ce principe que les autorités canadiennes ont appliqué dans le cas de Hernan Trujillo et Oscar Colonia, a confirmé à RCI Rémi Larivière, du bureau des relations avec les médias d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Au cours d'un entretien avec M. Trujillo et M. Colonia, il a été déterminé que tous deux sont soumis à l'application de l'accord sur les tiers pays sûrs et qu'aucune exemption ou exception ne s'applique à leur cas. Ils n'ont donc pas pu poursuivre la procédure d'asile. Une citation de Rémi Larivière, bureau des relations avec les médias d'IRCC

Hernán Trujillo et Oscar Colonia ont tenté d'entrer au Canada par le port d'entrée de Douglas en Colombie-Britannique, à la frontière avec l'État de Washington aux États-Unis. Photo : Getty Images / Lars Hagberg

Dans sa réponse, le représentant officiel explique que le pacte qui a régi la décision des agents frontaliers reconnaît que les deux pays partagent la responsabilité de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales .

En outre, selon M. Larivière, l'accord sur les tiers pays sûrs repose sur le principe, accepté par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, selon lequel les personnes doivent demander l'asile dans le premier pays qu'elles rejoignent.

Pourquoi ne pas avoir demandé l'asile aux États-Unis?

Depuis plusieurs mois, le couple se trouvait aux États-Unis où il affirme avoir tenté de trouver les moyens de se rapprocher du Canada. Ils y sont parvenus le 8 février après un long voyage dans un van dans lequel ils ont dormi. Photo : Cortesía

Le Mexique et les États-Unis n'étaient qu'un tremplin, un pont pour atteindre le véritable objectif, à savoir Vancouver, au Canada. C'est pourquoi nous n'avons jamais demandé l'asile dans un autre pays que le Canada. C'était notre rêve. En outre, il est extrêmement difficile de trouver refuge aux États-Unis. Une citation de Hernán Trujillo

Le Colombien a expliqué que les avocats sont très chers dans ce pays, environ 40 000 $ pour déposer la demande, et qu'en attendant la réponse, ils ne donnent pas la permission de travailler pendant un an après la demande d'asile, ce qui nous obligerait à travailler illégalement ou avec de faux documents , dit M. Trujillo.

Révision de l'Entente sur les tiers pays sûrs par la Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Virginie Gagnon-Leduc

Depuis des années, des défenseurs canadiens des réfugiés s'opposent fermement à l'Entente, arguant que les États-Unis ne sont pas toujours un pays sûr pour les personnes qui fuient les persécutions.

En 2021, plusieurs demandeurs d'asile ont porté l'affaire devant la Cour fédérale. Le Conseil canadien pour les réfugiés, le Conseil canadien des églises et Amnesty International ont participé en tant que partenaires d'intérêt public.

En décembre 2021, la Cour suprême du Canada a accepté d'examiner la constitutionnalité du pacte (nouvelle fenêtre) entre Ottawa et Washington.

Les demandeurs d'asile, qui sont des ressortissants du Salvador, de l'Éthiopie et de la Syrie, sont arrivés à un point d'entrée officiel canadien en provenance des États-Unis et ont demandé l'asile.

Des difficultés humaines et médicales

Oscar Colonia est séropositif et a besoin d'un traitement par médicaments. Photo : RCI / Captura de pantalla

Lorsque Hernán Trujillo et Oscar Colonia sont arrivés au poste frontalier de Douglas, en Colombie-Britannique, le 8 février dernier, les autorités canadiennes leur ont dit essentiellement deux choses : d'une part, que leur demande d'asile avait été rejetée et qu'ils avaient 15 jours pour faire appel de la décision, et d'autre part, que leur exclusion du territoire canadien serait en vigueur pour une durée d'un an.

Cette situation est très préoccupante pour le couple colombien car Oscar, qui est séropositif, a besoin d'un suivi médical, notamment pour obtenir les médicaments rétroviraux nécessaires.

Lors de l'entretien avec RCI du 15 février dernier, Oscar Colonia a exprimé une inquiétude croissante.

Je vais bien, mais je m'inquiète juste du manque de médicaments. J'ai compté hier et j'avais 15 pilules pour 15 jours de médicaments. J'ai donc peur qu'au terme de ce délai, je n'en aie plus. Ça me fait peur. Je n'ai même pas d'assurances, je n'ai rien. Une citation de Oscar Colonia

Pour sa part, Hernán affirme que nos droits de l'homme ont été violés et que nous nous trouvons dans une situation très difficile à la frontière .

Note : ce reportage est disponible en espagnol