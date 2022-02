[Reportage] Zexi Li

La jeune immigrante chinoise de 21 ans a attiré beaucoup d’attention ces jours-ci en se trouvant à l’origine d’un recours collectif des citoyens d’Ottawa contre les manifestants.

Les plaignants ont réussi à obtenir une injonction du tribunal contre les klaxons des manifestants qui avaient duré plus d’une semaine. Maintenant, il y a plus d’entreprises locales qui participent au recours collectif dont la compensation réclamée dépasse 300 millions de dollars.

Née à Fuzhou, en Chine, Zexi Li a immigré au Canada avec ses parents quand elle avait 2 ans. Elle a étudié le commerce à l’université en se spécialisant dans la technologie et la gestion commerciale. Étudiante excellente, elle a obtenu son diplôme avec mention. Elle est une fonctionnaire du gouvernement canadien maintenant.

RCI: Merci d’avoir accepté l’entrevue. La police d’Ottawa a pris le contrôle et a nettoyé les rues. Comment vous sentez-vous en voyant cela?

Li: Merci pour l’entrevue. Je me sens soulagée.

C’était une période très difficile. Nous attendions ce jour depuis longtemps.

Je suis contente de voir que cet événement semble toucher à sa fin. Malgré qu’ils avaient pris trop de temps pour commencer, Je suis soulagée qu’ils ont finalement passer à l’action.

RCI: Pourriez-vous décrire vos observations et vos sentiments au début sur l’occupation du centre-ville d’Ottawa par les manifestants?

Li: Beaucoup de gens ne se sont pas rendu compte que ces manifestants sont venus pour rester ici avec leurs camions, pas pour protester pendant une fin de semaine.

Vous pouvez constater leur plan sur les médias sociaux. Ils avaient l’intention de rester, de prendre en otage les résidents du centre-ville d’Ottawa en rendant notre vie insupportable pour forcer le gouvernement d’accepter leurs demandes.

Ce qu’ils faisaient est déjà la torture sonore d’après moi. Tous les jours, en commençant tôt le matin, ils klaxonnaient jour et nuit, sans arrêt. Le bruit qu’ils faisaient est assez fort pour causer des dommages auditifs.

Il est probable que certains s’en fichent, mais des milliers de résidents ne pouvaient plus vivre dans cette situation.

Exposer au bruit à décibels élevés, c’est une torture reconnue par la communauté internationale. Je ne peux pas croire qu’il fallait attendre si longtemps pour qu’ils se rendent compte des nuisances que cela nous cause.

En plus, La qualité d’air est devenue très mauvaise à cause de la grande quantité d’essence utilisée par les manifestants. Cela nuit non seulement aux malades, mais aussi à la santé des autres résidents.

En outre, quand les manifestants ont vu qu’ils n’avaient pas besoin de payer pour leur mépris de la loi, ils sont devenus encore plus agressifs.

Ils bloquaient les rues, harcelaient les piétons, ciblaient les gens qui portaient le masque. C’était mon expérience. Ils m’ont hurlé, m’appelant lâche. Un homme a eu l’audace de me lancer que j’avais un beau sourire, mais caché par le masque.

Et ma situation n’était pas la pire. Pensez aux gens qui avaient des difficultés à se déplacer, aux enfants et à tous ceux qui n'avaient nulle part pour fuir.

Sans compter les innombrables entreprises qui étaient sérieusement affectées.

Ils utilisent les bruits de décibels élevés pour vous tourmenter. Et tout ce que vous voulez c’est de vous réjouir de votre liberté – le but pour lequel les manifestants prétendent se battre. Une citation de Zexi Li, résidente d’Ottawa

Je crois que le port de masque n’est pas leur seule cible d’attaque.

Quand ils sont arrivés, des manifestants brandissaient avec fierté des drapeaux qui symbolisent le racisme. Ensuite, ils se sont probablement rendu compte que c'était scandaleux. Tous ces drapeaux ont alors disparu. Je me demande où ils se trouvent. Ils ont été jetés à la poubelle ou cachés dans leurs camions?

Le premier ministre Justin Trudeau annonce des mesures d'urgence le 14 février. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

CBC: Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le recours collectif, et à réaliser que c’était à vous de trouver une solution?

Li: Une semaine après leur arrivée, je me suis rendu compte que la situation n’allait pas s’améliorer très rapidement, et que les gens qui ont le pouvoir d’y mettre fin ne faisaient rien. J’en étais très déçue et furieuse.

J’ai passé beaucoup de temps dans les rues pour témoigner de ce qui se passait.

L’immeuble où se trouve mon appartement, bien qu’à une certaine distance du parlement, était encerclé par les camions. Même l’entrée du bâtiment était bloquée.

Convaincue qu’il fallait faire quelque chose, j’ai contacté la police d’Ottawa et organisé une réunion entre celle-ci et une vingtaine de voisins du même immeuble.

Nous avons décrit à la police comment le klaxon rendait notre vie impossible et lui avons demandé de l'aide.

Un avocat qui habite dans mon immeuble a remarqué et apprécié le leadership que j’ai montré dans cette démarche.

Il m’a demandé s’il pouvait donner mon nom à l’avocat Paul Champ qui était en train de préparer un recours collectif contre les manifestants.

J’ai communiqué avec Me Champ. Il m’a expliqué la procédure du recours collectif et m’a demandé si je voulais y mettre mon nom. Car le procès a besoin d’une personne spécifique comme plaignant.

J’ai dit oui tout de suite, presque sans hésiter. Je me suis dit que ça allait aider à arrêter les klaxons. Bien sûr, je n’ai pas accepté sans réfléchir. Je ne suis pas stupide. Je sais qu’il peut y avoir des conséquences. Mais je me connais et je sais que je suis capable de les supporter et de gérer ce genre de choses. Une citation de Zexi Li, résidente d’Ottawa

Je savais que cela susciterait la haine, le harcèlement et des menaces. Mais honnêtement, je ne suis pas très dérangée. Croyez-le ou non, ces gens-là n’ont aucune importance pour moi.

Bien entendu, s’il s’agit d’une menace physique, je vais contacter la police. Parce qu’ils doivent assumer la responsabilité de ce qu’ils font.

Mais la haine, le harcèlement, même les mensonges qu’ils répandent, Tous ceux qui me connaissent savent que c’est ridicule et que c’est faux.

Pourquoi faire attention à des propos et à des gens qui ne comptent même pas pour moi?

Ce que je n’avais pas pressenti, c’est la quantité de messages de soutien que j’ai reçus de partout dans le pays.

-= Ces messages me font chaud au cœur et me montrent que non seulement les personnes affectées directement par l’occupation, mais aussi ceux qui regardent ont compris la gravité des choses et la souffrance que nous avons endurée. Leur soutien est le plus important pour moi et me donne le courage. Zexi Li, résidente d’Ottawa

Mes parents s'inquiètent évidemment de ma sécurité, mais ils sont aussi très fiers de moi.

Ce que je fais est d’aider ma communauté à retrouver la sécurité et le calme, parce que la police et le gouvernement n’ont pas fait grand chose.

Les manifestants se sont placés devant les policiers à l'angle des rues Sussex et Rideau. Photo : Radio-Canada

RCI: Vous avez dit dans une autre entrevue que les auteurs de cet événement doivent être responsables de leur comportement et rendre des comptes. De qui parliez-vous, les organisateurs du convoi de la liberté, la police ou le gouvernement?

Li: Je voulais dire tous ceux qui sont responsables. Les organisateurs, bien sûr, parce qu’ils étaient très conscients du mal qu’ils nous causaient, mais ils continuaient.

Ils savaient que leur activité était illégale. Ce sont des adultes. Il faut qu’ils prennent la responsabilité de ce qu’ils ont commis.

Il faut les punir. Sinon ce serait un précédent dangereux et ce genre de comportement paraîtra encore à l’avenir.

Quant à la police et le gouvernement, ils ont déclaré à plusieurs reprises que la situation était sans précédent et extrêmement difficile.

Pourtant, la vérité est que si la police avait appliqué la loi comme il faut dès le début, la situation sans précédent n’aurait pas eu lieu.

La police a aussi déclaré qu’elle n’avait pas prévu que les manifestants allaient occuper le centre-ville, croyant qu’ils ne resteraient pas plus longtemps qu’une semaine. Je n’arrive pas à le croire.

Nous trouverons probablement certaines réponses dans l’enquête finale.

Mais le gouvernement a refusé d’agir pendant longtemps, ignorant nos appels et nos demandes. Aucune agence censée vous protéger n’a pas bougé. C’était le plus surréaliste.

Il fallait que les résidents prennent des initiatives eux-mêmes pour se protéger, que les individus prennent la responsabilité. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes déçus de toutes les institutions d’autorités.

RCI: Avez-vous des plans pour l’avenir? Y aura-t-il des changements dans votre vie?

Li: Mon plan pour le moment est de refuser de rester muette. J’ai seulement 21 ans. Je ne sais pas trop ce qui arrivera ensuite. Mais j’apprends. Tout ce que je sais, c’est que je dois faire entendre ma voix.

Je n’avais jamais imaginé ma participation à un événement comme celui-ci. C’est fou.

J’avais toujours dit que je détestais la politique. Mais après avoir vécu tout cela, je réalise que ceux qui détestent la politique comme moi ont en réalité le plus besoin de s’impliquer dans la politique.

RCI: Avez-vous un message spécial pour la communauté chinoise?

Li: J’aime la communauté chinoise, et je suis très fière de mon héritage culturel. Malheureusement, je ne suis plus capable de parler le chinois, ni le mandarin ni le cantonais, parce que je n’ai pas d’occasion de pratiquer. Mais j’aime faire des gâteaux de lune à la fête de mi-automne et je consulte certains médias chinois. En fin de compte, je suis une canadienne d’origine chinoise, même si la relation entre la communauté chinoise et moi n’est pas aussi proche que j’aurais aimé. Je trouve cela dommage et j’espère qu’il y aura des changements.

Je crois que l’obstacle principal est la langue. Malgré tout, j’espère que la communauté chinoise est fière de moi. Enfin, je souhaite à tout le monde la sécurité, la raison et la santé.

Zexi Li espère que la communauté chinoise est fière d'elle. Photo : Radio-Canada / Yan Liang

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié.