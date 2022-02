René Lévesque, le journaliste

Il n’a pas encore 14 ans quand il se trouve un emploi d’été comme traducteur, annonceur et lecteur de nouvelles à la radio de New Carlisle. À 19 et 20 ans, il travaille dans des stations de radio de Québec. À 22 ans, il est embauché par la Voice of America qui recherche des journalistes bilingues et qui l’envoie en Europe, alors que sévit la Seconde Guerre mondiale.

En 1946, le service international de Radio-Canada engage le journaliste. Celui-ci animera, jusqu’en 1951, le programme quotidien La Voix du Canada .

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Article sur le programme « La Voix du Canada ». Photo : Radio Canadá Internacional (RCI)

René Lévesque a animé des émissions de radio et de télévision à Radio-Canada. Photo : Radio Canadá Internacional (RCI)

À la fin de l’année 1951, René Lévesque devient correspondant de guerre en Corée pour le Service international.

À son retour, il est promu chef de service des reportages radiotélévisés à Radio-Canada. Il anime des émissions de radio et de télévision et devient une personnalité publique très en vue.

Il quitte Radio-Canada en 1960 pour se lancer en politique. En 1976, il sera élu premier ministre du Québec à la tête du Parti québécois. En 1980 son parti organise un référendum sur la souveraineté-association du Québec qui se traduit par une défaite. Malgré tout, il sera réélu aux élections provinciales de 1981. En 1985, il démissionne et quitte la politique active.

René Lévesque est décédé en novembre 1987.

Balado RCI Photo : Radio-Canada