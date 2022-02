[Reportage] Jeune Équatorien disparu à Montréal : sa mère ne perd pas espoir, mais demande plus de soutien

Les policiers me disent que je dois leur faire confiance, que tout est confidentiel maintenant, et qu'ils ne peuvent pas me donner plus de détails sur ce qu'ils font. Je sais qu'ils enquêtent, mais je ne les vois pas faire quoi que ce soit. Quand je vais dans les refuges pour demander des nouvelles de Pablo Andrés, ils viennent juste de l'apprendre. Je comprends donc que la police appelle au téléphone, mais une personne peut entrer dans une clinique sans nom et sans documents. Une citation de Marina Jácome, mère de Pablo Andrés Aguirre Jácome

Ce jeudi, des camarades de l'Institut Trebas où le jeune homme a étudié, des membres de l'église de La Chapelle qu'il fréquentait, ainsi que Marina Jácome et ses connaissances, se réuniront pour distribuer des tracts dans des refuges, des centres communautaires et d'autres lieux dans les quartiers que Pablo Andrés Aguirre Jácome fréquentait avant sa disparition.

La mère équatorienne invite toute personne désireuse d'aider à participer à cette action. Photo : Courtoisie de la famille

Enquêteur privé

Près de trois semaines après sa disparition, la mère équatorienne prend le taureau par les cornes.

Mme Jácome organise des groupes de recherche et envisage même la possibilité d'engager un détective privé.

Nous pensons que nous devons engager un enquêteur d'ici. Nous avons des contacts avec deux ou trois personnes et nous analysons la possibilité de le faire. Nous avons plusieurs plans d'action car la foi sans action est morte. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre dans cette affaire, mais nous allons également apporter notre contribution. Une citation de Marina Jácome, mère de Pablo Andrés Aguirre Jácome

Une campagne de financement de la famille a été lancée sur le portail GoFundMe (nouvelle fenêtre) et les dons collectés seront utilisés pour l'embauche du détective privé.

Enquête policière

Interrogée par RCI, la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Anik de Repentigny a confirmé que les recherches pour retrouver Pablo Andrés Aguirre Jácome sont toujours en cours.

Nous suggérons à la famille de contacter les enquêteurs si elle obtient de nouvelles informations. Dans les cas de disparition, les enquêteurs tentent de rassembler le plus d'informations possibles pour aider à résoudre l'affaire. Une citation de Anik de Repentigny, porte-parole du SPVM

La porte-parole du SPVM a donné des exemples de mesures générales prises dans des cas comme celui-ci tels que des rencontres avec la famille et des connaissances de la personne disparue, ainsi qu'avec le propriétaire de son logement, le bailleur, les colocataires et les voisins. Photo : Sitio del Service de police de la Ville de Montréal

De plus, les informations et la photo de la personne disparue sont envoyées à tous les policiers de Montréal et des environs, le dossier est couvert par les médias avec des photos et de nouvelles informations obtenues, les images captées par les caméras de surveillance dans les endroits où la personne disparue a été vue sont visionnées et on vérifie auprès des hôpitaux. Une citation de Anik de Repentigny, porte-parole du SPVM

Soutien consulaire

Depuis Ottawa, la capitale canadienne, le deuxième secrétaire et chef de la section consulaire de l'ambassade d'Équateur Marco Torres affirme que dans le cas de Pablo Andrés, les protocoles utilisés dans des cas similaires dans toutes les représentations diplomatiques équatoriennes sont en place.

Marco Torres explique que le protocole commence par l'information du ministère des Affaires étrangères de la disparition d'un Équatorien, les contacts avec les autorités locales et les membres de la famille. Photo : Sitio de la Embajada de Ecuador en Canadá

Par la suite, le ministère des Affaires étrangères informe officiellement le bureau du procureur général de la situation. Et c'est à ce moment que les connexions interinstitutionnelles commencent les recherches , dit M. Torres.

En tant que mission diplomatique équatorienne, nous avons effectué un suivi détaillé auprès de la police de Montréal. Nous avons également pris des dispositions pour que des affiches soient placées ici à Ottawa et nous avons distribué des dépliants dans les refuges. Nous avons suivi l'affaire de près, nous avons donné toutes les informations à la mère de Pablo Andrés et nous l'avons soutenue en cas de doutes ou d'exigences particulières avec la police et nous lui avons transmis les indices. Une citation de Marco Torres, représentant de l'ambassade d'Équateur à Ottawa

Fatigue et attente

Depuis son arrivée à Montréal le 4 février, Marina Jácome parcourt les rues de la ville pour distribuer des tracts et des affiches sur la disparition de son fils Pablo Andrés Aguirre Jácome. Photo : Cortesía de Marina Jácome

Marina Jácome confirme avoir reçu des appels de l'ambassadeur d'Équateur au Canada et même du ministère des Affaires étrangères à Quito.

De plus, ils m'ont mise en contact avec la représentante de l'Association des Équatoriens à Montréal , dit la mère équatorienne. Cependant, selon Marina Jácome, cela ne suffit pas et elle se sent seule dans sa recherche.

Les personnes comme elle [la représentante de l'Association des Équatoriens] travaillent bénévolement. Personne ne la paie pour m'aider. Elle a de la bonne volonté, mais dans une certaine mesure, parce qu'elle étudie et travaille aussi. Partir à la recherche de Pablo Andrés demande plus. J'ai besoin de personnes engagées qui sont avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme moi, parce que parfois ça me rend la tâche impossible. Une citation de Marina Jácome, mère de Pablo Andrés Aguirre Jácome

Parfois, il est une heure du matin et je continue à frapper aux portes des refuges, à envoyer des messages, à voir ce que je peux faire de plus et humainement, j'ai l'impression de ne plus pouvoir le faire , explique Marina Jácome.

L'Équatorienne explique que la réponse qu'elle a reçue des autorités policières, entre autres, a été que Pablo est majeur et a le droit de disparaître, en raison d'une loi stricte sur la confidentialité dans le pays.

Pablo Andrés Aguirre Jácome et sa mère Marina Jácome en 2017. Photo : Cortesía de la familia

Chaque jour qui passe, mon combat devient plus difficile , dit Marina Jácome. Elle explique qu'en tant que citoyenne équatorienne en visite dans ce pays, elle éprouve un grand sentiment d'impuissance lorsqu'elle s'adresse aux autorités, car celles-ci ne lui permettent pas d'accéder au pays.

Je veux retourner dans mon pays, à la maison, avec mon fils , explique-t-elle dans une lettre qu'elle a distribuée aux médias mercredi.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol