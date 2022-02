[Reportage] Quand le suicide semble être la solution

En ce vendredi après-midi, Ali est de bonne humeur. Le lendemain, c’est la journée où il reçoit son fils qu’il ne peut voir maintenant que quelques heures par semaine, en attendant que la justice tranche définitivement sur la garde de l’enfant.

Ici, c’est sa chambre. Il ne manque de rien avec moi , affirme Ali, en montrant l’endroit plein de jouets.L’homme originaire de Tunisie continue, en entrevue avec Radio Canada International, à tourner les feuilles en plastique de l’album photos qu’il a sorti de son sac à dos.

Des photos prises récemment avec son fils ou d’autres, anciennes, avec Leila son ex-conjointe du temps où ils vivaient heureux ensemble.

Il lance une vidéo sur son téléphone où on le voit avec son fils. À ce moment, les larmes lui montent aux yeux et sa gorge se noue. Il affirme que c’est ce petit être de moins de 24 mois qui maintient ses liens avec la vie et donne un sens à cette dernière.

Je pense parfois au suicide, mais moins souvent depuis que je revois mon fils courir devant moi et que je joue avec lui. Une citation de Ali

S’il a maintenant accès à son fils, tel n’était pas le cas avant. Je n’ai pas vu mon fils pendant quatre mois , se désole-t-il.Il y a quelques mois, en rentrant chez lui après le travail, il ne trouve pas sa femme et son fils. Il remarque que la garde-robe est presque vide.

Ali (prénom fictif) a consigné sa vie avec son ancienne conjointe et son fils dans une chemise de classement en attente du procès pour violence conjugale. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Inquiet, il appelle la police. Au téléphone, le policier lui demande s’il est chez lui. Trois minutes après, l’appartement se remplit de policiers qui l’informent qu’ils sont venus l’arrêter à la suite d’une plainte déposée contre lui par sa femme.

Celle-ci avait trouvé refuge dans un centre pour femmes victimes de violence conjugale.

Il passe la nuit dans une cellule d’un centre opérationnel du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Après une soirée agitée où il assiste à une tentative de suicide d’un autre homme accusé de violence conjugale comme lui, il est libéré le lendemain avec plusieurs conditions dont l’interdiction de communiquer avec son ex-femme en attendant le procès.

Il se défend de l’avoir battue et de ne pas lui avoir donné à manger , entre autres accusations qui sont devant la justice.

Pour moi, un homme qui frappe une femme n’est pas un homme. Une citation de Ali

Il affirme que quand il leur arrivait de se disputer, il allait s’asseoir dans sa voiture et rentrait plus tard ou appelait la mère de sa femme en Tunisie pour qu’elle intervienne auprès de sa fille.

Sylvie (prénom fictif) ma première femme est prête à témoigner que je ne suis pas violent , ajoute-t-il.

En effet, avant de rencontrer Leila, il était marié avec cette Québécoise qui l’avait aidé à venir au Canada.

Comme il voulait avoir des enfants et qu’elle n’en avait plus la possibilité, ils se sont séparés pour qu’il puisse fonder une famille. Ils sont restés de bons amis.

Il a connu alors Leila sur Facebook. Elle est originaire du même pays que lui. Ils tombent amoureux.

Ma mère n’arrêtait pas de me dire quand est-ce que je vais te voir avec des enfants? , se rappelle-t-il.

Peu de temps après, il l’aide à venir au Canada, se marient et il entame pour elle une procédure de parrainage.

Entre-temps, elle tombe enceinte en pleine pandémie de COVID-19.

Il crie au coup monté. Il soutient que l’accusation contre lui a été déposée quelques jours après que sa conjointe a eu sa résidence permanente. Je voulais fonder une famille, mais mon ex-femme cherchait des papiers.

La descente aux enfers

Père et fils jouant ensemble à l'extérieur au coucher du soleil. Photo : getty images/istockphoto / kieferpix

Ali s’impatiente. Le temps de la justice n'est pas celui de l’Homme.

C’est pendant ces moments de découragement face aux lenteurs de la justice qu’il pense à en finir avec tout.

Je commence à penser à mon fils. Est-ce qu’il est bien ? Est-ce qu’il mange bien ? Pourquoi ça m’est arrivé ? Ma tête est bouchée. Et là, je me dis que la seule solution est de me suicider et peut-être les gens vont comprendre que ce qui m’arrive est injuste. Une citation de Ali

Il affirme que souvent, il échafaudait des scénarios où il se voyait prendre sa voiture, rouler sur l’autoroute et foncer sur un muret ou ingurgiter des pilules et tout sera fini.

Parfois, il se rappelle sa mère dans son lointain village en Tunisie et toutes les croyances qu’elle lui a enseignées quand il était petit et il laisse tomber.

Pendant ce temps, ses amis n’arrêtaient pas de le pousser à aller voir un médecin jusqu’au jour où il accepte.

À la première visite chez le médecin, ce dernier l’envoie en urgence à l’hôpital psychiatrique.

Il reste une journée à l’hôpital et en sort traumatisé . Les cris des autres malades lui faisaient peur.

Le médecin de l’hôpital lui prescrit un arrêt de travail de trois semaines et des médicaments qui m’assommaient littéralement , se rappelle-t-il.

Peu de temps après, il perd son travail, ce qui lui donne accès à l’aide juridique pour les procès qui l’attendent (violence conjugale et garde).

Parler du suicide sauve des vies

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Jérôme Gaudreault, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS). Photo : Capture d'écran Zoom

En entrevue avec Radio Canada International, Jérôme Gaudreault, le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), affirme que le suicide est une problématique sociale importante. Chaque année, environ 1100 personnes s’enlèvent la vie au Québec soit trois personnes par jour qui décèdent par suicide.

Au-delà des décès, on évalue qu’il y a près de 30 000 tentatives de suicide par année dans la province et au-delà de 300 000 personnes qui pensent sérieusement à mettre fin à leur vie , ajoute-t-il.

Selon les observations préliminaires de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiées en début de semaine, la pandémie de la COVID-19 ne semble pas avoir eu un impact sur le taux de mortalité par suicide.

Ainsi, en 2020, la province a enregistré 1016 suicides contre 1128 suicides en 2019.

À l’échelle du Canada et selon l’Agence de Santé publique du Canada, 10 personnes se suicident en moyenne par jour.

Le suicide est la 9e cause de décès au pays. Parmi les 4 000 personnes qui s’enlèvent la vie chaque année au Canada, plus de 90% souffraient d’un problème de santé mentale.

Le problème se répercute sur les proches qui doivent vivre avec une personne qui vit de très grandes difficultés.

Souvent, ces personnes ne sont pas toujours bien outillées pour les aider et les accompagner, d’où l’importance de la Semaine de prévention du suicide qui se déroule du 31 janvier au 5 février.

Cette 32e édition se tient sous le thème Parler du suicide sauve des vies.

Le but de la semaine de prévention du suicide c’est de ramener la lumière sur cette problématique, sur les ressources d’aide qui existent et rappeler aux gens que c’est important d’en parler, car c’est vraiment le premier geste à faire pour prévenir le suicide. Une citation de Jérôme Gaudreault

Pour lui, cette prise de parole est importante autant pour la personne qui ne va pas bien que pour celle qui s’inquiète pour un proche.

Selon le directeur de AQPS, les raisons pour lesquelles les gens s’enlèvent la vie sont multiples et il n’y a jamais une seule et unique raison.

Jérôme Gaudreault encourage l’entourage des personnes qui présentent des vulnérabilités de leur poser directement la question s’ils pensent au suicide.

Il n’y a pas de risque à poser la question, parce que le suicide n’arrive pas brusquement. , affirme-t-il.

Et si la personne exprime une vulnérabilité, il ne faut pas se mettre sur les épaules la responsabilité de sauver la vie de celle-ci quand on n’est pas entraînés à le faire. Il y a, toutefois, un rôle à jouer : il faut accompagner la personne vers les ressources d’aide et la supporter et l’écouter. , ajoute-t-il.

Le suicide chez les immigrants

Selon Jérôme Gaudreault, au Québec, les taux de suicide sont plus bas chez les communautés immigrantes par rapport à la population générale.

Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. L’une d’elles est que, généralement, les immigrants partout dans le monde ont le même taux de suicide que celui dans leurs pays d’origine.

Les immigrants, quand ils arrivent au Québec ou vont ailleurs dans le monde, amènent avec eux leur taux de suicide. Une citation de Jérôme Gaudreault

Par contre, ajoute-t-il, après deux générations, leur taux de suicide rejoint la moyenne québécoise ou celle du pays d’accueil en général.

Ce qui constitue, malgré tout, un signe d’intégration à la communauté d’accueil, selon lui.

Le téléphone sonne. C’est Sylvie qui presse Ali de terminer l’entrevue avec RCI et de venir la chercher pour qu’ils aillent acheter une chaise haute pour bébé en prévision de la grande journée du lendemain où il doit recevoir son fils.