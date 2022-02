[Reportage] Combattre le racisme par l’humour, une capsule vidéo à la fois

Assimilol est le titre de la vidéo produite par cet organisme fondé en 2017 et qui se donne pour mission de contribuer à mettre fin aux problèmes de discrimination raciale, sexuelle et socio-économique que vivent les jeunes et les femmes musulmanes de diverses origines.

Lancée pendant la Semaine de découverte des musulmans qui s’est terminée lundi, sa mise en ligne s’est faite la veille du mois de la psychologie , explique Asmaa Ibnouzahir, directrice générale, présidente et fondatrice de l’Institut F (nouvelle fenêtre), en entrevue avec Radio Canada International (RCI).

Elle affirme qu’il était important d’aborder la question de l’effet du racisme sur la santé mentale. Plusieurs personnes l’ont vécu, y compris elle-même.

Cette détentrice, entre autres, d’une maîtrise en études féministes de l’Université York a souffert d’épuisement professionnel à deux reprises, dont une en 2008, après les débats sur les accommodements raisonnables au Québec (nouvelle fenêtre).

Asmaa Ibnouzahir, directrice générale, présidente et fondatrice de l'institut F. Photo prise le 28 janvier 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Des recherches ont prouvé le lien entre racisme et santé mentale . Une citation de Asmaa Ibnouzahir

Selon l’Association canadienne de la santé publique, le racisme est corrélé à de moins bons résultats sanitaires chez les personnes qui en sont victimes. Les constatations les plus solides et les plus systématiques (venant d’études états-uniennes) associent les conséquences des comportements racistes à des résultats négatifs en santé mentale et physique et à de mauvaises habitudes de santé.

Monnica Williams, la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les disparités en santé mentale et professeure agrégée de psychologie à l’Université d’Ottawa, confirme l’impact du racisme sur la santé mentale.

Lors d’une conférence donnée en ligne en mars 2021 à l’École de médecine Icahn au Mont Sinai à New York, elle explique que des symptômes psychiatriques peuvent être diagnostiqués chez les victimes d’environnements racialement hostiles.

Et toujours selon l’Association canadienne de la santé publique, le racisme est maintenant fondé sur des systèmes qui établissent des distinctions entre les gens d’après la couleur de leur peau, leur religion, leur ethnicité et leur culture, qui les séparent clairement d’après ces caractéristiques.

Assimilol

La vidéo d’une durée de 3 minutes se déroule dans un cabinet médical où un jeune homme musulman se faire prescrire un médicament, l’ Assimilol comme traitement à son anxiété causée par le racisme.

Le nom de ce médicament imaginaire pour traiter un trouble mental loin d’être imaginaire renvoie au concept d’assimilation et à l’acronyme anglais lol (laughing out loud), l’équivalent du français MDR (mort de rire).

Nous voulions aborder le sujet des effets du racisme sur la santé mentale de façon différente , explique Asmaa Ibouzahir.

L’utilisation de l’humour pourrait donner plus de chance à cette vidéo de se démarquer sur les réseaux sociaux où elle se retrouvera en concurrence avec tout ce qui se publie sur ces plateformes.

Mais qui dit humour ne dit pas absence de message.

La directrice générale de l’Institut F affirme que la vidéo s’adresse aussi à toutes les personnes qui poussent à l’assimilation et qui soutiennent que celle-ci est la solution face au racisme.

Leur devise est : Vous ne voulez pas qu’on soit racistes ? Alors, assimilez-vous !

La solution au racisme ne se trouve pas dans l’assimilation. La solution au racisme est la fin de ce dernier par les personnes qui le perpétuent . Une citation de Asmaa Ibnouzahir

Pour souligner le ridicule de ce genre de demande, elle rappelle que le personnage de la vidéo n’en finit pas avec le racisme juste en absorbant le remède assimilationniste .

Bien qu’il devienne ‘’très québécois’’, avec toute la caricature que ça représente, il subit les mêmes regards, parce qu’il a le même visage et le même nom, bien que son accent ait un peu changé , affirme Mme Ibnouzahir.

L’autre message adressé à ceux qui promeuvent l’assimilation est : Quel modèle de Québécois voulez-vous qu’on soit, puisque le type de Québécois présenté dans le vidéo est un modèle parmi d’autres?

Ce choix ne constitue-t-il pas un stéréotype du Québécois ?

Pas du tout , répond Asmaa Ibnouzahir. Quand on est une personne racisée et qu’on critique la société, on nous demande tout de suite de nous taire et de rester calmes, car nous sommes des invités. Nous ne nous percevons pas comme invités.

Elle estime que si une personne est perçue comme invitée dans la société après deux générations ou plus, le problème est du côté de ceux qui la perçoivent ainsi.

C’est le sentiment d’appartenance à la société québécoise qui donne en quelque sorte la légitimité à la critiquer et à vouloir l’améliorer.

Plus on se perçoit de l’intérieur de la société, plus on devrait avoir un regard critique sur elle pour l’améliorer , conclut la fondatrice de l’Institut F.

Une autre approche

De son côté, le gouvernement du Québec a lancé en novembre 2021 une campagne publicitaire pour combattre le racisme et mettre fin aux préjugés.

La campagne a été déployée dans les journaux, sur Internet et à la télévision. Son volet vidéo se décline en quatre capsules où on peut voir, entre autres, un groupe de jeunes noirs rassemblés dans un parc à la tombée de la nuit, un homme tatoué originaire d'Amérique du Sud qui court dans la rue, cinq personnes arabes rassemblées dans un appartement (voir vidéo plus haut)...

On appelle ça des Québécoises et des Québécois est le message qui accompagne ces vidéos.

Le gouvernement a privilégié une approche mettant en scène des moments de la vie quotidienne.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, a expliqué lors du dévoilement de la campagne qu’elle répond à l'une des recommandations du rapport du Groupe d'action contre le racisme, intitulé Le racisme au Québec : tolérance zéro, publié en décembre 2020.

Le gouvernement du Québec s'est engagé, il y a moins d'un an, à mettre en place une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre le racisme et les préjugés et c'est ce que nous réalisons aujourd'hui. Nous avons le devoir de veiller à ce que toute personne vivant au Québec s'y sente chez elle. Le Québec est une société accueillante et inclusive et, en aucun cas, nous ne pouvons tolérer qu'une personne subisse des préjudices en raison de ses origines ethniques. Toute la population doit se mobiliser dès maintenant afin de mettre fin aux préjugés. Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et ministre responsable de la Lutte contre le racisme (22 novembre 2022)

