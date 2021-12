[Reportage] Le scientifique Karim Zaghib élu membre de la Société royale du Canada

Karim Zaghib a officiellement rejoint la Société royale du Canada SRC le 19 novembre, parmi un groupe de 89 nouveaux membres.

Dans une entrevue avec Radio Canada International (Radio Canada International RCI ), Karim Zaghib, qui enseigne actuellement au département de génie des mines et des matériaux à l’Université McGill à Montréal, a déclaré que son élection représentait une grande reconnaissance de la part du Canada, le pays qui m’a adopté .

La Société royale du Canada SRC a expliqué sa sélection de Karim Zaghib par sa feuille de route distinguée et ses diverses réalisations.

Dans un communiqué, la Société royale du Canada SRC confirme que Karim Zaghib est reconnu internationalement pour des percées en électrochimie et en transition énergétique et qu’il a été le premier à introduire le graphite naturel et le nanotitanate dans les batteries lithium-ion à base de fer phosphate (LiFePO4) mettant ainsi au point une technologie qui est la plus sécuritaire, à recharge ultra rapide et largement déployée dans les véhicules électriques et le stockage d’énergie .

Les brevets de Karim Zaghib sont exploités par 62 entreprises dans le monde et au Canada, contribuant ainsi à la création locale d’emploi , ajoute la Société royale du Canada SRC dans son communiqué.

La Société royale du Canada La Société royale du Canada SRC a été fondée en 1882. C’est un organisme indépendant à but non lucratif. La Société royale du Canada SRC comprend trois académies : l'Académie des arts, lettres et sciences humaines, l'Académie des sciences sociales et l'Académie des sciences. Elle a aussi créé le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science pour honorer et promouvoir la nouvelle génération de talents canadiens . La Société royale du Canada SRC honore l’excellence, conseille les gouvernements et la société et fait la promotion d’une culture du savoir et de l’innovation au Canada en partenariat avec d’autres académies nationales dans le monde. La Société royale du Canada SRC compte plus de 2470 membres actifs.

Depuis mon arrivée au Canada, je n’ai jamais travaillé pour la gloire mais me suis plutôt efforcé de faire des choses exceptionnelles. Une citation de Karim Zaghib

Karim Zaghib est né à Constantine, la troisième ville la plus peuplée d'Algérie. Il est diplômé en électrochimie de l’Université de Sétif, à environ 125 km à l’ouest de la métropole de l’Est Algérien.

En 1986, il a obtenu son doctorat sur l’autre rive de la Méditerranée, à l’Institut polytechnique de Grenoble, en France.

Il est parti immédiatement après son doctorat pour le Japon afin de poursuivre ses recherches sur les batteries et le stockage d’énergie. C’est alors qu’il a eu l’opportunité de travailler sur la technologie des batteries au lithium dans des entreprises différentes, dont Sony.

En 1995, il a immigré au Canada pour travailler pour Hydro-Québec, la société d'État responsable de la production et de la distribution de l'électricité au Québec.

Hydro-Québec était alors intéressée à introduire et à appliquer la technologie des batteries au lithium.

M. Zaghib s’est ensuite joint à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, où il a entamé des recherches sur les batteries lithium-ion qui ont fait la réputation de cette société québécoise dans le monde entier.

En 2017, il est devenu directeur du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec.

En 2020, il a été nommé conseiller stratégique auprès d’Investissement Québec, une société d'État québécoise qui favorise l'investissement au Québec.

Sa nomination, selon Investissement Québec, est venue appuyer la stratégie du gouvernement du Québec de développer l’industrie du lithium, de l’extraction du minerai à la production et au recyclage de batteries, afin de faire du Québec un leader dans le domaine des véhicules électriques .

Karim Zaghib, nouvellement élu membre de la Société royale du Canada, recharge sa voiture hybride le 4 décembre 2021. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Le nom de Karim Zaghib est associé à plus de 550 brevets d’invention et 60 licences. L’illustre chercheur a également écrit ou coécrit plus de 420 articles dans son domaine.

Dans une déclaration à Radio Canada International RCI , Karim Zaghib a expliqué qu’il a toujours travaillé dans le domaine de la recherche dans le secteur public et dans des universités auxquelles il a cédé des brevets d'invention qui auraient pu lui rapporter des fortunes s’il les avait obtenus en travaillant dans le secteur privé.

J’ai choisi la recherche publique. Cela me donne une liberté dans mes recherches que je ne trouve nulle part ailleurs. Une citation de Karim Zaghib sur sa préférence de la recherche publique à la recherche privée

Soulignons qu’en novembre 2019, Karim Zaghib s’est vu attribuer le Prix Lionel-Boulet (nouvelle fenêtre), la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine industriel.

Le certificat de membre de la Société royale du Canada de Karim Zaghib, élu en septembre 2021. Photo : Radio Canada International

Le nom de Karim Zaghib a figuré trois fois – en 2015, 2016 et 2017 – dans la liste des esprits scientifiques les plus influents au monde, établie par la société Clarivate Analytics, spécialiste des analyses de la production scientifique.

Cette distinction est décernée aux scientifiques qui ont eu une influence exceptionnelle dans leur domaine de recherche. Il s’agit de 3300 chercheurs dont les travaux ont été les plus cités par leurs pairs dans l’un ou l’autre de 21 champs de recherche.

M. Zaghib a également reçu plus de dix autres prix et distinctions, dont le titre Fellow par l’Académie canadienne du génie en 2017, le prix International Battery Association Technology Award (le prix de la technologie de l’Association internationale des batteries) en 2017 aussi, et le titre Fellow de The Electrochemical Society en 2011.

Note : ce reportage est également disponible en arabe, et a été traduit en français par Fadi Harouny