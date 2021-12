[Reportage] L’espagnol, un héritage et un droit pour les enfants d’immigrants hispaniques au Canada

La langue d'origine relie les enfants d'immigrants à leurs racines et leur donne la force de défendre leur dualité en tant que Canadiens, estiment les fondateurs et coordinateurs de l'Escuela Salvadoreña de Español et de l'Institut Legados. De plus, elle contribue à la création d'une société plus inclusive.

La transmission de la langue, un engagement depuis 1993

Les Canadiens d'origines diverses ont besoin de sentir que leurs cultures et leurs langues d'origine sont prises en compte. Cela fait partie de ce que nous sommes dans ce pays. Une citation de Santos Garcia, professeur d'espagnol et fondateur de l'école salvadorienne d'espagnol à Regina

Un tableau présente du matériel éducatif en espagnol destiné aux enfants. Photo : Salvadorean Spanish School of Regina

En 1989, lorsque Santos García et son épouse sont arrivés à Regina, les familles latino-américaines de la capitale de la Saskatchewan, au centre du Canada, se comptaient sur les doigts d'une seule main.

Aujourd'hui, nous sommes environ soixante ou soixante-dix familles , explique l'homme d'origine salvadorienne.

Malgré le temps et la distance qui le séparent de son pays natal, où il a acquis une formation d'enseignant, sa passion pour l'apprentissage de la langue n'a guère diminué.

Ma conviction est plus forte que jamais aujourd'hui , explique le fondateur de l'école d'espagnol salvadorienne de Regina.

Capture d'écran de Santos García, enseignant à l'école d'espagnol salvadorienne de Regina. Photo : Captura de pantalla de entrevista via Zoom

Santos García indique qu'aujourd'hui, Regina compte de 30 à 40 écoles de langues d'origine, dont deux où on enseigne l'espagnol.

Cependant, il déplore que ces écoles ne reçoivent pas suffisamment de soutien du gouvernement provincial pour promouvoir et défendre leurs langues et leurs cultures, même si les minorités linguistiques et culturelles représentent environ 25 % de la population totale.

Pour que notre école puisse continuer à fonctionner, nous devons chaque année demander au gouvernement de nous prêter des locaux. Il nous a prêté des salles dans des écoles ou dans des centres communautaires. Cette année, nous n'avons pas pu en obtenir, alors nous offrons nos cours dans le sous-sol de notre maison. Une citation de Santos García, professeur d'espagnol et fondateur de l'école d'espagnol salvadorienne de Regina

Un héritage et un droit

Mariana Marín et Pilar Jiménez, respectivement fondatrice et coordinatrice de l'Instituto Legados de Transmisión de la Lengua y la Cultura. Photo : Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Au Canada, la politique du multiculturalisme de 1971 et la Loi sur le multiculturalisme de 1988 ont apporté un certain soutien aux groupes ethnolinguistiques pour leur permettre de promouvoir et de maintenir leurs langues d'origine.

Les systèmes éducatifs du Canada offrent aux communautés d'immigrants certaines possibilités afin qu'elles puissent conserver leur langue maternelle grâce à des programmes d'immersion dans des langues autres que l'anglais et le français.

Pour Mariana Marín, fondatrice de l'Institut Legados à Montréal, le problème, c'est que ces programmes n'ont pas été très bien gérés dans le cas de l'espagnol. Il y a des cours d'espagnol dans certaines écoles, mais cette langue n'est pas enseignée comme une langue d'origine, car elle est proposée à tous ceux qui veulent l'apprendre, dit-elle.

Un autre défaut, c'est le matériel, car il ne correspond pas à la langue que les enfants parlent à la maison : ce sont des enfants d'origine latino-américaine et on leur enseigne avec des manuels qui viennent d'Espagne. Une citation de Mariana Marín, spécialiste de l'espagnol et fondatrice de l'Institut Legados

« La langue est le lien le plus authentique que nous ayons avec nos descendants », dit cette mère de trois enfants et adolescents. « Nous leur avons donné la vie dans cette langue et c'est pourquoi nous devons la protéger », insiste Mariana Marín, fondatrice de l'Institut Legados, à Montréal. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Lorsque les enfants entrent à l'école, où ils reçoivent un enseignement dans une autre langue, vous commencez à voir ce lien avec eux changer, car ils sont encore en train de grandir. Mais la langue que nous parlons à la maison ne grandit pas avec les enfants : ce n'est pas une langue qui évolue mais qui régresse. Eh bien, la vie s'élargit, mais les moyens de communication avec eux ne le font pas au même rythme. Une citation de Mariana Marín, spécialiste de l'espagnol et fondatrice de l'Institut Legados

Pour cette mère argentine qui se définit également comme une militante, les enfants ont le droit de recevoir la langue en héritage pour que, plus tard, ils puissent faire ce qu'ils veulent de l'héritage que nous leur laissons , dit-elle.

Les ponts de la langue

L'Institut Legados fait la promotion de l'apprentissage de l'espagnol par le truchement de l'histoire, de la musique et de la littérature afin que les élèves acquièrent une vaste connaissance non seulement de la langue elle-même mais aussi des cultures qui la composent.

Pilar Jiménez, coordinatrice des projets artistiques et culturels de l'Institut Legados, estime qu'un étudiant de l'espagnol comme langue d'origine peut aussi être un ambassadeur de la cohésion sociale. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Je vois ces enfants comme des ponts, des médiateurs, car ils ont une vision ouverte non seulement de l'endroit où ils vivent mais aussi de l'endroit d'où ils viennent et qu'ils connaissent par la langue. De plus, l'obtention de ce patrimoine par le truchement des arts leur permet de créer des tissus sociaux qui nous renforcent et nous relient. Ils sont les médiateurs de la tolérance, du respect et d'une vision plus critique de la société. Une citation de Pilar Jiménez, musicienne de formation et coordinatrice du secteur art et culture de l'Institut Legados

Cette jeune professionnelle estime que les immigrants de la première génération n'ont parfois pas la possibilité d'exercer ce rôle de connexion en raison des circonstances du processus d'immigration lui-même.

Le matériel pédagogique d'origine

Une des activités éducatives proposées aux jeunes élèves de l'école d'espagnol salvadorienne de Regina, en Saskatchewan. Photo : Salvadorean Spanish School of Regina / Cortesía

L'école d'espagnol salvadorienne et l'Institut Legados proposent à leurs élèves des supports pédagogiques qu'ils ont eux-mêmes élaborés pendant leur formation comme éducateurs linguistiques dans des contextes minoritaires et patrimoniaux.

Depuis l'ouverture de l'Institut Legados au public, en 2018, nous enseignons et créons le matériel avec une philosophie fondée sur nos propres trajectoires en tant qu'immigrants hispanophones, avec une approche qui donne la priorité au locuteur d'origine dans une perspective latino-américaine.

L'Institut Legados révise et adapte actuellement le matériel pédagogique que ses enseignants ont produit au fil de leur expérience en classe. Photo : Legados / Cortesía

D'ici septembre 2023, l'Institut Legados prévoit la publication de quatre livrets d'enseignement des langues patrimoniales par classe et par niveau, le tout devant être accompagné de matériel de formation pour les enseignants.

L'institut a l'intention de reconduire ce programme dans un avenir proche et d'en faire bénéficier les enfants d'autres communautés linguistiques en Amérique du Nord ou dans n'importe quel coin du monde.

Les fondateurs et les enseignants de l'Institut Legados et de l'Escuela Salvadoreña de Español de Regina sont convaincus que chaque région du monde et chaque contexte sont uniques. Par conséquent, les activités et les projets éducatifs doivent être adaptés aux réalités des élèves.

De plus, selon eux, le renforcement de la langue d'origine renforce également l'identité.

