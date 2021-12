Le premier ministre canadien Mackenzie King, le premier ministre britannique Winston Churchill, le gouverneur général du Canada Alexander Cambridge Earl of Athlone et le président américain Franklin Roosevelt à la conférence de Québec en 1943. Le dirigeant canadien a été à la tête du pays de 1921 à 1926, de 1926 à 1930 et de 1935 à 1948.

Photo : Imperial War Museum- wiki