[Reportage] Élection municipale à Montréal : la bataille du Petit Maghreb

Ce n’est pas encore l’heure de pointe sur la rue Jean-Talon qui traverse le quartier du Petit Maghreb à Montréal. La circulation est fluide en ce jeudi après-midi où le ciel bleu et le soleil radieux tranchaient avec les 4 degrés Celsius qu’affichait le mercure, à moins de 48 heures du début du vote pour l’élection municipale à Montréal.

Les épiceries halal, les boulangeries, les coiffeurs, les bistrots et les terrasses de cafés accueillent quelques clients. L’ambiance est loin des jours où l’une des équipes maghrébines de soccer remporte une victoire à la coupe du monde ou à la coupe d’Afrique.

Le visiteur du quartier est accueilli par les affiches électorales qui sont accrochées à presque tous les poteaux que compte la rue Jean-Talon entre le boulevard Saint-Michel et le boulevard Pie IX qui est en pleins travaux.Ces travaux de réalisation d’un service rapide par bus (SRB) la banlieue nord de Montréal au fleuve Saint-Laurent au sud de Montréal vont durer jusqu’en 2023.

Un projet structurant comme aime à le dire les spécialistes de l’organisation de la vie urbaine, mais qui coupe, pour le moment, le passage direct du Petit Maghreb à l’Est de la ville.

Nawel Bekhechi, la candidate de Mouvement Montréal pour l'élection municipale du 7 novembre 2021 dans le district de François-Perrault qui englobe le quartier du Petit Maghreb. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Nawal Bekhechi

Rendez-vous est pris avec la première candidate, Nawal Bekhechi, au café Safir.

Elle est connue dans le quartier pour y avoir travaillé pendant près de 20 ans, dont 12 ans comme attachée politique de l’ancienne mairesse de l’arrondissement Anie Samson, entre 2005 et 2017.

Elle ne trouve pas de difficulté à demander à un commerçant de lui permettre de stationner sa voiture dans l’espace réservé aux clients, le temps de l’entrevue avec Radio Canada International.

Sur la rue, l’interdiction de stationner pour permettre une fluidité de la circulation des bus et des taxis avait déjà commencé.

Cette Algérienne d’origine qui a vécu quatre ans aux États-Unis avant d’émigrer au Canada en 1997 a dû refaire le même parcours que tout immigrant : études, recherche d’emploi, déception, persévérance et réussite.

Après avoir obtenu un baccalauréat en économie appliquée aux HEC de Montréal, elle décroche un certificat en leadership organisationnel de l’université McGill.

N’ayant pas trouvé de travail à l’époque, elle s’engage comme bénévole dans l’organisme Mon Resto Saint-Michel qui œuvre dans la sécurité alimentaire et dans l’intégration des familles issues d’origines diverses.

Son saut en politique active au niveau municipal est motivé par sa préférence du travail de proximité.

C’est au niveau municipal que nous pouvons changer la qualité de vie des citoyens et de la population. Nawal Bekhechi, candidate de Mouvement Montréal

Pour cette élection, l’enjeu, selon elle est d’augmenter le taux de participation dans les élections.

Le district de François-Perrault compte 21 441 électeurs sur un total de 33 876 habitants. Lors de la dernière élection, le taux de participation était de 39,21%.

Chahrazed Zadi est candidate du parti Quartiers Montréal pour l'élection municipale du 6 et 7 novembre 2021 dans le district de François-Perrault qui englobe le Petit Maghreb. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Chahrazed Zadi

Chahrazed Zadi est candidate du parti municipal Quartiers Montréal. Elle vit dans le quartier depuis une dizaine d’années.

Elle travaille comme éducatrice en milieu scolaire. Dans son pays d’origine, elle est diplômée de l’université de Sétif (Algérie) en génie chimique.

Mme Zadi fait partie de ces personnes qui font dans le travail communautaire sans le savoir. Elle connait personnellement beaucoup de citoyens du Petit Maghreb.

C’est cette qualité qui a attiré l’attention de Giuliana Fumagalli, la mairesse sortante de l’arrondissement et cheffe de Quartiers Montréal qui lui a proposé de se joindre à son équipe pour l’élection municipale.

J’ai rencontré la première fois Mme Zadi lors d’un hommage organisé dans le quartier aux victimes de l’attaque de London. Quelque temps après, elle m’a invité à un événement où elle avait réussi à réunir des femmes de toutes les origines maghrébines. Et puis quand est arrivé le temps de préparer nos listes de candidats, on s’est tous dit que c’est elle notre candidate , explique Giuliana Fugamali à Radio Canada International. Elle l’avait accompagnée pour l’entrevue avant d’aller continuer sa tournée électorale dans le quartier.

Sylvain Ouellet (à droite de la photo) brigue un troisième mandat dans le district de François-Perrault pour l'élection du 7 novembre 2021. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

La discussion avec Chahrazed Zadi vire naturellement aux sujets qui lui tiennent à cœur : la pauvreté et le logement.

Pour les commerçants du Petit Maghreb, elle leur a promis plus de places de stationnement pour leurs clients. Quand on lui demande pourquoi ce problème n’a pas été réglé par la mairesse sortante de l’arrondissement, sa cheffe de parti, elle répond que vu que la mairesse n’avait pas la majorité, l’opposition ne lui laissait pas une marge de manœuvre. Et C’est pour cela que nous cherchons la majorité lors de cette élection.

Lors de l’entrevue, elle montre à RCI une photo d’elle avec deux autres candidats lors d’un événement communautaire.

Ces candidats [ses rivaux, NDLR] sont de bonnes personnes. Ce sont des gens sélectionnés. Je n’ai rien contre personne. Je suis prête à aller leur serrer la main, quelle que soit l’issue du vote. Chahrazed Zadi, candidate de Quartiers Montréal

Nawal Bekhechi et Chahrazed Zadi auront à affronter Sylvain Ouellet le conseiller sortant qui brigue un troisième mandat sous les couleurs de Projet Montréal et Mike Parente, candidat d’Ensemble Montréal.