Gare à l’Imodium : une surdose de ce populaire médicament peut être très dangereuse pour la santé

Le médicament, dont l’ingrédient principal [le lopéramide] est un opioïde, est très facile à acheter dans une pharmacie; il est offert chez les détaillants les plus populaires au pays.

Nardine Nakhla, conférencière à la faculté de pharmacie de l’Université de Toronto a dit à CBC News que les consommateurs de drogues, d’opioïdes plus précisément, sont désespérés et peuvent parfois abuser de leur consommation d’Imodium.

Ils ont besoin de ce médicament pour les aider dans leur processus de sevrage ou encore pour atteindre un état euphorique. Ils ignorent donc l’avertissement et utilisent le médicament tant qu’ils obtiennent le résultat voulu. Nardine Nakhla, conférencière à la faculté de pharmacie de l'Université de Toronto

La spécialiste affirme toutefois que l’Imodium est sûr pour la consommation humaine si la posologie est respectée.

La dose quotidienne recommandée est de 16 milligrammes ou huit comprimés

Qu’est-ce que le lopéramide?

Le lopéramide ralentit le rythme de la digestion, de sorte que l’intestin prend plus de temps pour absorber le liquide et les nutriments des aliments ingérés.

Le lopéramide est utilisé pour traiter la diarrhée. Il est également utilisé pour réduire la quantité de selles chez les personnes qui ont subi une iléostomie , le réacheminement de l’intestin par une ouverture chirurgicale dans l’abdomen, à l’extérieur du corps.

Quelle est l’information la plus importante que vous devriez connaître sur le lopéramide?

Ne jamais utiliser de lopéramide si vous souffrez de douleurs abdominales sans diarrhée, de colite ulcéreuse, de selles sanglantes, noires ou goulues ou de diarrhée à forte fièvre ou encore de diarrhée provoquée par une infection bactérienne ou par une prise de médicaments antibiotiques.

Le lopéramide peut également causer de graves problèmes cardiaques s’il est absorbé en même temps que d’autres médicaments. Demandez conseil à un médecin ou à un pharmacien si c’est votre cas.

Ce médicament peut causer des problèmes respiratoires graves et des problèmes cardiaques chez un enfant. Le lopéramide ne doit pas être administré à un enfant de moins de 2 ans.

Demandez à un médecin ou à un pharmacien si ce médicament est adéquat pour vous, surtout si :

vous faites de la fièvre;

vous avez des mucus dans vos selles;

vous êtes atteint du SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise);

vous avez une histoire de maladie du foie;

vous prenez un antibiotique.

On ne sait pas si le lopéramide peut nuire un bébé à naître. Demandez conseil à un médecin avant d’utiliser ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez l’être. Le lopéramide peut passer dans le lait maternel et nuire à un bébé allaité. La prise de lopéramide n’est pas recommandée aux femmes qui allaitent.

Pour sa part, l’agence gouvernementale Santé Canada (nouvelle fenêtre) affirme avoir mené un examen préliminaire du problème et n’a pas trouvé de situation similaire; le médicament demeure sous surveillance.

Dans sa pharmacie de Toronto, Nardine Nakhla a dit à CBC News qu’elle croit qu’il faut faire plus pour prévenir l’abus d’Imodium.

Je pense que les pharmaciens doivent surveiller les patients qui demandent ce type de médicament. Ils doivent penser à restreindre davantage la vente en le plaçant derrière le comptoir.» «Déjà, s’il était impossible de simplement entrer dans une pharmacie et, pour 20 $, de sortir avec suffisamment de comprimés pour éventuellement vous tuer, je pense que ce serait une bonne chose. Nardine Nakhla, conférencière à la faculté de pharmacie de l'Université de Toronto

