Fin du changement d’heure au Canada? Oui, mais pas tout de suite!

Ce passage forcé à l’heure avancée d’été est une réalité au pays depuis l’époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais certains efforts très médiatisés se multiplient pour mettre fin à cette pratique.

Ce changement touche la plupart des régions du Canada, à quelques exceptions près, soit le Yukon, la Saskatchewan et certaines régions moins peuplées de la Colombie-Britannique de même que quelques communautés nordiques en Ontario et au Québec.

Le changement d’heure deux fois par an tire à sa fin, car l’année dernière les gouvernements ontarien et britanno-colombien se sont engagés à rendre l’heure avancée d’été permanente toute l’année. Le Québec et le Nouveau-Brunswick ont laissé entendre qu’ils feraient de même.

Le changement souhaité et attendu ne devrait pas se produire cette année. Tout indique que l’automne prochain, la majorité des citoyens sera forcée de retourner au moins pour une dernière fois à l’heure d’hiver.

En attente des Américains

Les provinces canadiennes qui veulent mettre de côté l’heure d’hiver affirment qu’elles attendent que des États américains emboîtent le pas. La conduite des affaires entre deux économies aussi liées serait très difficile sans une coordination de l’heure.

La Californie est toujours en train d’entrer et de sortir de l’heure d’été, et cela signifie que la Colombie-Britannique doit le demeurer aussi pour le moment. Il en va de même pour l’Ontario et le Québec, qui sont dans le même fuseau horaire que l’État de New York.

Treize États américains ont voté des projets de loi visant à adopter de manière permanente l’heure d’été, mais aucun d’entre eux n’a encore procédé à ce changement.

Il ne semble pas y avoir de résolution concernant cette impasse en 2021, ce qui signifie que les Canadiens peuvent s’attendre à changer les horloges – et à se plaindre à ce sujet – une fois de plus en novembre prochain.

Le Canada a six fuseaux horaires et six heures différentes.

Il y a deux grandes exceptions : le Yukon et la Saskatchewan

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Le Yukon sur la carte du Canada Photo : Radio-Canada / RCI

La Saskatchewan n’a jamais adopté l’heure avancée. Elle a rejeté l’idée lorsqu’elle a pris racine il y a plus de 50 ans.

Au Yukon, les 36 000 habitants ont avancé leurs horloges à l’heure d’été une dernière fois le printemps passé.

Le gouvernement a mis fin à cette pratique et reste donc à l’heure du Pacifique toute l’année.

Cela est survenu après des consultations publiques menées en janvier 2020 qui ont suscité plus de réactions que toute autre campagne de consultation menée depuis la création de ce territoire en 1898.

La consultation a reçu plus de 4800 réponses et 93 % des personnes interrogées ont exigé la fin des changements d’heure à l’automne et au printemps. Au moins 70 % des Yukonnais interrogés souhaitaient rester à l’une heure d’été en permanence. Cela signifie plus de lumière plus tard dans la soirée.

Les Yukonnais veulent nettement voir la fin du changement d’heure saisonnier et nous les écoutons , a déclaré le premier ministre du Yukon Sandy Silver.

Une mesure historique qui a peut-être fait son temps?

Le parlement canadien à Ottawa Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est en 1917 que le Parlement du Canada a adopté la loi. On l’a appliqué dès 1918. Mais de vifs débats ont suivi.

Pour apaiser les disputes, le gouvernement ne l’a pas appliqué en 1919 et durant les années de paix suivantes.

Une autre page de l’histoire de l’heure au Canada a été tournée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 21 septembre 1940, Ottawa a instauré l’heure avancée au Québec et en Ontario durant l’été.

En 1942, c’est dans tout le Canada qu’a été adopté un décret instaurant l’heure avancée, sauf dans la province de la Saskatchewan.

Blâmez les Allemands?

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Soldats allemands lors de la Première Guerre mondiale Photo : Getty Images / General Photographic Agency

L’Allemagne en guerre a devancé tous les autres pays du monde, en 1916, et a instauré le changement d’heure, car elle était motivée par l’idée d’effectuer des économies d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage en soirée. L’Allemagne a été rapidement suivie par le Royaume-Uni la même année.

Puis en 1940, en France, sous l’Occupation, la zone occupée administrée par le commandement territorial allemand s’est mise à l’heure allemande. À la Libération, l’heure d’été a été abandonnée par le gouvernement provisoire de la République française.

Le 28 mars 1976, après le choc pétrolier de 1973, l’heure d’été a été rétablie en France et l’idée a gagné en popularité dans le monde.

Stéphane Parent - RCI avec CBC News et La Presse canadienne