[Reportage] La communauté algérienne de Montréal commémore la révolution du 1er novembre

La forte pluie qui s’est abattue sur Montréal dimanche n’a pas empêché des centaines de membres de cette communauté de marcher dans les rues de la ville pour commémorer le déclenchement de cette guerre survenu le 1er novembre 1954.

Cette marche qui, à sa fin, s’est transformée en rassemblement devant le consulat général d’Algérie au centre-ville de la métropole québécoise, a été l’occasion pour les participants de réaffirmer leur soutien aux détenus d’opinion du Hirak, le mouvement de contestation populaire contre le régime algérien qui a vu le jour le 22 février 2019.

Environ 500 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette marche. Ils ont parcouru environ deux kilomètres, de la place du Canada jusqu’au consulat général de leur pays d’origine au coin des rues Saint-Urbain et Sherbrooke.

Cette marche de contestation était organisée par Hirak Montréal, un rassemblement d’Algériens du Québec qui soutient le Hirak en Algérie. Les participants y ont repris des chansons et des slogans emblématiques du mouvement de contestation populaire dans leur pays d’origine.

Des Algériens du Canada manifestent devant le consulat d'Algérie à Montréal pour demander la libération des détenus du Hirak, le mouvement de contestation populaire, à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Dans un communiqué lu lors du rassemblement devant le consulat algérien, les organisateurs ont déploré que 60 ans après l’acquisition de cette indépendance chèrement payée, notre peuple poursuit toujours et encore sa lutte pour la consolidation du projet fondateur de novembre : l’instauration d’une république démocratique et sociale.

Au cours de la marche, Radio Canada International (RCI) s’est entretenu avec Alia Ferhat, membre de Hirak Montréal.

À l’heure actuelle, l’Algérie connaît une recrudescence de la répression des voix de l’opposition de la part des autorités, tandis que le phénomène de l’immigration clandestine s’intensifie. De plus en plus de jeunes tentent de traverser la Méditerranée pour atteindre l’Europe du Sud, notamment l’Espagne. Ils risquent leur vie parce qu’ils n’ont plus aucun espoir de continuer à vivre dans leur pays , déclare Mme Ferhat.

Pour exprimer le drame humain qui se déroule en Méditerranée, les organisateurs de la marche qui a sillonné les rues de Montréal y ont inclus une embarcation symbolisant le phénomène des harragas, ces jeunes qui tentent d’atteindre clandestinement et sans papiers d’identité les côtes européennes, notamment espagnoles, à bord de petits bateaux.

Un grand nombre de harragas sont morts noyés ou ont été portés disparus après le naufrage de leurs petites embarcations au fil des ans.

Les médias algériens ont rapporté que 1000 harragas ont traversé la Méditerranée à partir des côtes algériennes vers la mi-septembre.

Alia Ferhat, membre du collectif Hirak Montréal composé d'Algériens du Québec qui soutiennent le mouvement de contestation né en Algérie en février 2019. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Depuis la reprise du Hirak […] les détenu(e)s d’opinion se comptent par centaines. En seulement dix mois les chiffres sont effarants. Plus de 6874 arrestations, près de 862 citoyen(ne)s ont été présentés devant une justice aux ordres et au moins 431 citoyen(ne)s sont encore injustement emprisonnés pour avoir simplement exprimé leurs opinions. Le mouvement Hirak Montréal

Les Algériens du Canada soutiennent les prisonniers d’opinion [dans leur pays d’origine] chaque semaine à travers deux manifestations. La première a lieu samedi devant le consulat et la seconde, dimanche, à la place du Canada , déclare Jihed Halimi, qui a agi comme bénévole lors de cette marche, à RCI.

Samedi 30 octobre

La veille de la marche contestataire, une autre association, l’Amicale des Algériens au Canada (Amicale des Algériens au Canada AAC ), a organisé une soirée à Laval, au nord de Montréal, pour commémorer le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne en présence d’élus locaux, provinciaux et fédéraux ainsi que du consul général d’Algérie à Montréal.

Les invités de l’Amicale des Algériens au Canada AAC ont eu droit à une programmation musicale diversifiée, un spectacle de costumes traditionnels algériens, une exposition de peintures et d’artisanat ainsi qu’à des extraits vidéos de la guerre de libération nationale.

La soirée s’adresse d’abord à la communauté algérienne, puis aux différentes communautés du Québec et de Montréal , selon l’Amicale des Algériens au Canada AAC .

Nous voulons, à travers cette cérémonie, donner aux Montréalais un aperçu de notre culture, de nos traditions et de notre gastronomie au Maghreb , ajoute l’Amicale des Algériens au Canada AAC qui a été fondée il y a environ quatre mois.

Soirée organisée le samedi 30 octobre 2021 à Laval par l'Amicale des Algériens au Canada à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne du 1er novembre 1954. Photo : Courtoisie / Mohand Belmellat

Le consul général d’Algérie à Montréal, Noureddine Meriem, a pris la parole au cours de la soirée. Il y a insisté sur l’importance de transmettre la mémoire de la guerre de libération aux nouvelles générations d’Algériens au Canada .

M. Meriem estime que la deuxième génération sera un trait d’union entre l’Algérie et le Canada, comme c’est le cas pour la génération des parents.

De son côté, la vice-présidente de l’Amicale des Algériens au Canada AAC , Salam Benchikh, dit que le 1er novembre concerne tous les Algériens sans exception et que toutes les familles algériennes ont été touchées par la guerre de libération nationale .

Mme Benchikh, qui enseigne l’électronique à Polytechnique Montréal, ajoute en entrevue avec RCI que les événements récents justifient plus que jamais la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne.

Les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron, dans lesquelles il a remis en cause l’existence de la nation algérienne avant l’ère coloniale, ont offensé le peuple algérien et provoqué son indignation. Cela ne s’est pas limité au gouvernement algérien. Salam Benchikh, vice-présidente de l’ Amicale des Algériens au Canada AAC

Selon Mme Benchikh, la réaction du gouvernement algérien était légitime après les déclarations du président français.

Soulignons qu’après les déclarations d’Emmanuel Macron, l’Algérie a rappelé son ambassadeur en France pour consultation et a interdit son espace aérien aux avions militaires français.

De gauche à droite : Fatiha Benaicha, vice-présidente de l'Amicale des Algériens au Canada (AAC), Hassan Khatib, bénévole, et Salam Benchikh, vice-présidente de l'AAC, lors de la célébration du samedi 30 octobre 2021 à Laval à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération algérienne, le 1er novembre 1954. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

En ce qui a trait au Hirak, Salam Benchikh trouve qu’il était légitime et justifié à ses débuts.

J’étais moi-même très heureuse au début du Hirak et suis allée manifester ici à Montréal. Mais, à un moment donné, j’ai trouvé qu’il avait dévié de son objectif. C’est mon opinion. Après ça, j’ai arrêté de sortir , explique-t-elle.

Mme Benchikh ajoute qu’elle a manifesté contre l’injustice et pour améliorer la situation en Algérie. Puis, à un moment donné, des revendications liées à l’identité et à d’autres choses similaires sont apparues. Ce sont des sujets qui devraient être une richesse pour la nation, pas un problème .

La vice-présidente de l’AAC déplore aussi que certains n’aient pas voulu participer aux différentes élections qui se sont tenues en Algérie depuis la démission du défunt président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Les pays vont de l’avant avec les élections , affirme-t-elle.

