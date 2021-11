[Reportage] Un nouvel arrivant fait sensation sur TikTok en racontant son quotidien à Halifax

Ses vidéos, d'une durée d'une minute, ont un style décontracté. En anglais, il raconte des éléments de son quotidien tels que pelleter la neige, passer l'Halloween ou partager une recette chinoise. Sa femme Eileen Tsao y apparaît de temps à autre, jouant du piano ou montrant comment faire des raviolis chinois.

Jusqu'à maintenant, il a produit plus de 300 vidéos et dépasse les 22 000 abonnés.

Ses fans viennent du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l’Australie, et laissent des commentaires sur chacune de ses vidéos pour l’encourager : Yang, tu a fait beaucoup de progrès! Yang, courage, tu vas y arriver! Yang, merci de ton partage!

Cet été, Yang Li et Eileen Tsao ont déménagé dans leur nouvelle demeure, qui se trouve en pleine forêt à une demi-heure de route au nord de Halifax.

Dans leur maison, ils ont raconté leur histoire en entrevue à Radio Canada International (RCI).

Yang Li partage son apprentissage de l'anglais sur TikTok. Photo : Radio-Canada / submitted by Yang

Se lancer sur TikTok à un moment désorienté

Diplômé de l’Université de communication de Chine à Pékin et spécialisé dans la photographie et la production, Yang Li était réalisateur de documentaires avant d’immigrer au Canada. Il a participé à la réalisation de documentaires sur de grands événements, dont les cérémonies de clôture des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et des Jeux asiatiques en 2010. Il avait sa propre compagnie de production à Pékin, où il a vécu avec Eileen pendant une dizaine d’années.

Selon lui, sa chaîne TikTok lui permet de prendre des notes sur son processus d'apprentissage de l’anglais. Il remarque que les gens aiment observer le processus d'apprentissage et les progrès d'une personne. Par exemple, vous regardez quelqu’un qui apprend à jouer du piano : il est maladroit au début, mais devient de plus en plus performant. On peut voir son évolution. Maintenant, l’encouragement de ses adeptes devient un autre motif qui le pousse à continuer.

Eileen Tsao révèle une autre partie de l’histoire derrière le lancement de la chaîne.

Mme Tsao a fait des études en publicité à l’université. Elle a appris l’anglais quand elle était enfant et est douée pour les langues. Quand le couple a présenté une demande d’immigration, elle était le demandeur principal .

Une fois à Halifax, Eileen Tsao a participé sans tarder à une formation professionnelle pour femmes organisée par l'Association du service pour immigrants de Nouvelle-Écosse (ISANS). Pendant ce temps, son mari attendait le début des cours d’anglais offerts par l'ISANS.

Occupée par ses cours et ses devoirs, Eileen Tsao n’avait pas beaucoup de temps pour Yang Li. Elle a remarqué qu’il était malheureux à cette époque-là, mais qu’il n’arrivait pas à l’exprimer. Grâce à TikTok, il s'est fait des amis. Il n’avait plus besoin de se demander quand j’allais rentrer. Il pratiquait son anglais et les gens réagissaient et l'aidaient. Tout à coup, notre relation est devenue plus détendue.

La première vidéo de Yang Li

Eileen Tsao est très chanceuse : elle a obtenu un emploi dans son domaine à son premier entretien d’embauche.

Elle est maintenant coordinatrice de production de l’Agence de l’apprentissage de la Nouvelle-Écosse, une organisation gouvernementale. À l'heure actuelle, Mme Tsao travaille principalement à la production d’un documentaire destiné aux collèges de la province. Ce documentaire, qui a pour but de promouvoir la diversité et la tolérance, raconte les histoires de personnes issues de minorités ethniques, de nouveaux arrivants et d'Autochtones.

Yang Li et Eileen Tsao à l'Halloween 2020. Photo : Radio-Canada / submitted by Yang

La langue est la clé

La première vidéo de Yang Li, d'une durée de 60 secondes, a pris une heure et demie à produire. Dans son studio qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison, Yang Li a montré à RCI comment s’est passée cette première expérience. Regardez, j’étais assis sur le plancher devant l’armoire. J'avais l'impression d'être paralysé et je ne savais pas du tout comment organiser un paragraphe en anglais. C'était mon état à cette époque-là.

Son expérience lui a appris l’importance de la pratique orale. Pour apprendre l’anglais, il faut absolument parler. Vous répétez plusieurs fois vos erreurs, et puis vous allez apprendre la phrase comme il faut. Le vocabulaire que vous oubliez, vous allez le mémoriser après l’avoir répété cinq fois.

Il refuse de lire un texte préparé à l’avance dans ses vidéos, question de ne pas perdre son côté improvisé et son authenticité. Je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas écrire un texte puis le lire devant la caméra.

J’apprends l’anglais par toutes sortes de moyens. Curieux de nature, j’apprends des mots de la vie quotidienne. Par exemple, si je dois acheter des outils pour aménager mon jardin, je vais apprendre leur nom en anglais. Si je dois nettoyer des gouttières, j'ai d’autre vocabulaire à apprendre. Le jour de mon arrivée au Canada, je savais que je devais surmonter la barrière de la langue pour m’intégrer dans la vie locale et y trouver ma place. La langue est la clé. Yang Li, immigrant chinois à Halifax

En plus de ses vidéos sur TikTok, Yang Li suit maintenant des cours d’anglais en ligne donnés par l'ISANS. Il est également en train de préparer un documentaire qui raconte des histoires d'immigrants.

Je peux ressentir sa détresse

Yang Li et Eileen Tsao ont immigré au Canada grâce au Programme des candidats des provinces de la Nouvelle-Écosse. Il leur a fallu un an et demi pour compléter le processus. Finalement, ils ont quitté Pékin et traversé l'océan et le continent pendant la pandémie pour s'installer à Halifax en mai 2020.

Parlant de leur décision de quitter la Chine, ils disent tous deux qu’ils voulaient changer d’environnement et essayer un nouveau mode de vie. Après avoir vécu si longtemps dans une grande ville, nous en avions assez des embouteillages et aspirions au rythme plus lent d’une petite ville.

Lorsque RCI lui a demandé quel avait été le moment le plus difficile de son parcours depuis son arrivée au Canada, Yang Li a répondu sans hésitation : C’est maintenant .

Selon lui, il est traditionnellement responsable de mettre du pain sur la table . Il est donc anxieux de trouver un emploi après plus d'un an d'efforts. Beaucoup de gens trouvent que mon anglais s’améliore rapidement, mais je trouve que ce n’est pas assez rapide.

Je pense que [Yang] est dans une situation difficile depuis que nous sommes au Canada. Il a hâte de trouver un travail ou de se lancer en affaires, mais l’anglais reste un obstacle pour lui. Le problème de la langue a un autre impact, plus profond à mon avis, sur sa vie sociale. Auparavant, sa famille et ses amis formaient un grand cercle social. Maintenant, il n'a que moi. Son état a changé. Ce sera difficile jusqu’à ce qu'il trouve un emploi ou démarre sa propre entreprise. Eileen Tsao, femme de Yang Li

Eileen Tsao croit que la situation crée une grande pression psychologique sur son mari et qu’il évite de le montrer. Il l’assume tout seul, c’est son caractère. Mais je peux ressentir sa détresse.

Yang Li montre ses notes d'anglais. Photo : Radio-Canada / Yan Liang

Tous les immigrants sont des héros

Yang Li admet qu’il se fixe toujours des objectifs qui le mettent dans une position inconfortable.

Il se demande parfois pourquoi les êtres humains sont si compliqués et ont autant de préoccupations. Cela ne l’empêche pas de se compliquer la vie avec la poursuite constante de ses rêves, et lui crée parfois des ennuis.

Les immigrants quittent leur pays natal et leurs proches pour recommencer à zéro dans un environnement inconnu et apprendre une nouvelle langue, et ce n’est pas facile. Selon Yang Li, ceux qui décident de partir sont courageux. Tous les immigrants sont des héros.

Malgré l’incertitude et la frustration par moments, Yang Li et Eileen Tsao aiment suffisamment Halifax pour choisir d’y rester. Après tout, cette ville les a accueillis et les a bien traités, et ils en sont reconnaissants.

J’espère pouvoir contribuer. Je ne veux pas seulement être un "consommateur", dit Yang Li.

Eileen Tsao aime l'art du thé. Photo : Radio-Canada / submitted by Eileen Tsao

Heureusement que tu es là!

Yang Li et Eileen Tsao se sont rencontrés il y a dix ans et sont mariés depuis huit ans. Les amoureux sont à la fois partenaires de vie et partenaires d'affaires. Ils exploitaient ensemble une entreprise avant de venir au Canada. Tous deux talentueux, ils s’entraident et se complètent dans leur parcours.

Yang Li conclut en terminant que c’est grâce à leur amour qu’ils en sont arrivés où ils sont aujourd’hui.

Puis, à la fin de l’entrevue, Eileen Tsao raconte comment elle a obtenu son emploi.

Lorsqu’elle a posé sa candidature au poste de coordinatrice de production à ISANS, tous les candidats devaient réaliser un court métrage sur une situation difficile vécue par une personne qu'ils connaissent. Elle a choisi l’histoire de son mari : son angoisse, ses difficultés et ses efforts pour apprendre l’anglais. Je ne devais pas être très brillante à l’entretien d’embauche, étant donné que c’était mon premier, reconnaît-elle, mais j’ai finalement obtenu l’emploi. Je crois que c’est l’histoire de Yang qui a touché les gens.

« Sautons ensemble! » Yang Li et Eileen Tsao à Peggy's Cove. Photo : Radio-Canada / submitted by Yang

Note : ce reportage est également disponible en chinois traditionnel et en chinois simplifié, et a été traduit en français par Wei Wu