Les portes sont toujours ouvertes, comme elles le sont depuis 30 ans.

Les gens arrivent ici directement de l'aéroport avec leurs valises, à la recherche de conseils et de protection. Nous les aidons à chaque étape. Des gens du monde entier. Nous découvrons qu'un conflit a éclaté quelque part sur la planète lorsque nous commençons à voir arriver à notre porte des personnes originaires d'un pays spécifique. Notre maison est toujours ouverte à ceux qui en ont besoin. Diana Gallego, directrice intérimaire du Centre pour réfugiés FCJ

Diana Gallego était avocate spécialisée dans les violations des droits de l'homme en Colombie. À son arrivée au Canada en tant que réfugiée, l'un des premiers endroits qu'elle a visités était le FCJ, où elle a obtenu de l'aide pour s'installer au pays. Elle en est aujourd'hui la directrice par intérim. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

La directrice intérimaire du centre raconte qu'à son arrivée de Colombie, elle était déçue par sa profession car son travail l'avait obligée à fuir.

Je ne suis pas avocate au Canada, mais mon expérience dans la profession, ainsi que mon propre parcours de réfugiée et mon travail ici au centre m'ont permis de retomber en amour et de me passionner pour ma profession afin de pouvoir aider les gens. Diana Gallego, directrice intérimaire du Centre pour réfugiés FCJ

Le cas de Diana Gallego n'est pas unique. La plupart des gens qui travaillent au FCJ ont une expérience en tant que réfugiés ou immigrants, certains même en tant que sans-papiers ou étudiants internationaux. Ainsi, les démarches que nous faisons avec les personnes que nous aidons, nous les avons nous-mêmes vécues , déclare Mme Gallego.

En tant que réfugiée nouvellement arrivée, Diana Gallego (au centre) s'est portée volontaire aux côtés des fondateurs du FCJ, Francisco et Loly Rico. Photo : Cortesía

Avec seulement deux chambres pour les femmes ayant besoin de protection, le Centre pour réfugiés FCJ a commencé de façon modeste il y a 30 ans.

Loly et Francisco Rico, un couple de réfugiés salvadoriens qui s'est installé à Toronto dans les années 1980, pendant la guerre civile dans leur pays d'origine, étaient à la tête de ce projet des sœurs Fidèles Compagnes de Jésus (FCJ).

Aujourd'hui, le FCJ, comme l'appellent ceux qui le connaissent, offre une variété de programmes à plus de 3000 réfugiés et sans-papiers chaque année.

L'héritage de Francisco Rico

2021 a été une année douce-amère pour le FCJ. Le décès du cofondateur et codirecteur Francisco Rico a laissé un grand vide à combler pour sa partenaire de vie et de projets, Dolores Loly Bolaños de Rico, ainsi que pour ses collègues et amis du centre.

Ceux qui le connaissent bien décrivent Francisco Rico comme un révolutionnaire pacifiste. Avocat au Salvador, il a fait une maîtrise en économie au Costa Rica. Contraint de quitter son pays en 1990 en raison de son travail de défenseur des droits de l'homme pendant la guerre civile salvadorienne, il est arrivé comme réfugié au Canada avec sa femme enceinte et ses deux enfants. Photo : FCJ Refugee Centre

S'il y a une chose que nous avons appris de Francisco, c'est d'écouter les gens. Il passait des heures à écouter leurs histoires, à les guider dans leurs démarches pour obtenir le statut de réfugié ou à les orienter vers d'autres personnes pour trouver des solutions. En leur donnant une lueur d'espoir, toujours. Il leur disait : "Ouvrons un peu la fenêtre et voyons si elle s'ouvre complètement." Et nous tous ici avons appris à garder espoir. Nous avons appris à ne pas dire non. Même dans les cas qui nous semblent les plus compliqués et presque impossibles, nous ne disons jamais non. Diana Gallego, directrice par intérim du Centre de réfugiés de la FCJ

Voici le bureau qu'occupait Francisco Rico dans la maison où se trouve le Centre de réfugiés FCJ. Personne dans le bureau n'a trouvé la force de démonter cet espace, qui est devenu un petit musée à sa mémoire. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Les réalisations de cette année-anniversaire

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Affiche de la campagne « Quand vous êtes invisible, vos droits disparaissent aussi ». Photo : City of Toronto /FCJ Refugee Center

Dans le cadre des initiatives liées à son 30e anniversaire, le Centre pour réfugiés FCJ a rejoint la campagne #TorontoForAll.

Ce projet a été lancé par la ville de Toronto et se concentre cette année sur les résidents sans-papiers.

Le maire de Toronto, John Tory, au nom du conseil municipal de Toronto, a proclamé le 24 août 2021 Journée des sans-papiers dans la ville de Toronto.

Pour Luis Alberto Mata, responsable des programmes de lutte contre la traite des personnes et de soutien aux travailleurs temporaires, cette proclamation de la ville est très importante, mais elle doit être généralisée , dit-il.

Nous demandons un acte d'humanité au Canada. Si un homme ou une femme vient temporairement dans ce pays et qu'il ou elle est capable de travailler, de s'intégrer et de contribuer, pourquoi ne sont-ils pas capables de rester ? Les chiffres compilés par des dizaines d'agences à travers le Canada qui travaillent avec les sans-papiers parlent de plus d'un demi-million de personnes sans statut au pays. C'est un nombre astronomique de personnes qui vivent dans l'ombre, par charité et avec des limites. Et cela, en plus d'être injuste, n'est pas sain pour la société. Luis Alberto Mata, du programme de travailleurs temporaires du Centre de Réfugiés FCJ

Pour Luis Alberto Mata, originaire de Colombie, le Canada doit intégrer toutes les personnes sans statut d'immigration dans le pays. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

S'ils travaillent ici même sans papiers, c'est parce qu'ils sont utiles à l'économie, dit Luis Alberto Mata. Et si on leur donne un statut, ils peuvent contribuer encore plus, avec leurs impôts, et ainsi améliorer le pays.

Les travailleurs les plus vulnérables du Canada effectuent les tâches les plus essentielles et parfois les plus dangereuses. Ils effectuent les travaux de désamiantage et de nettoyage extrêmement difficiles dans le secteur de la construction. Les travailleurs bien établis connaissent leurs droits et ne veulent pas faire ces tâches difficiles. Ce sont les mains des personnes migrantes qui s'occupent de nos personnes âgées, de nos enfants, et ce sont elles qui font pousser nos légumes et nos fruits colorés. Luis Alberto Mata, responsable des programmes de lutte contre la traite des personnes et des travailleurs saisonniers du Centre pour réfugiés FCJ

« Francisco et Loly Rico ont fondé le FCJ dans une maison et c'est symbolique, alors c'est exactement ce que c'est : une maison où nous aidons autant que nous le pouvons ceux qui en ont le plus besoin », dit la directrice intérimaire du FCJ Diana Gallego. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Aujourd'hui, le FCJ dispose de quatre maisons qui accueillent accueille principalement des femmes avec leurs enfants, des réfugiés, des mères célibataires et des victimes de violences domestiques dans leur pays d'origine ou au Canada.

Beaucoup sont des victimes de la traite des personnes ou d'abus sexuels, explique Diana Gallego.

Entre 5000 et 7000 personnes franchissent nos portes chaque année, des femmes et des hommes , explique la directrice par intérim. C'est ça, le FCJ : un endroit où on peut avoir de l'espoir , conclut-elle.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol