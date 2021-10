[Reportage] Bienvenue à Citrouilleville

C’est l’histoire d’un petit garçon qui aimait Halloween et qui, devenu grand, a construit un ‘’village’’ tout en citrouilles sur les terrains de la ferme familiale et qu’il a appelée Citrouilleville.

Quand j’étais jeune, je participais beaucoup à des jeux grandeur nature d’évènements. On mettait des costumes et l’on participait à des combats médiévaux à l’extérieur. J’ai toujours aimé porter des costumes et pour moi l’Halloween est ma fête préférée , explique de l'autre côté de la ligne Philippe Vernier, le responsable marketing de la ferme familiale et créateur de Citrouilleville.

L’homme de 29 ans et diplômé en gestion de fermes affiche clairement sa préférence pour les mois de l’automne.

De septembre à octobre, nous vendons beaucoup de citrouilles à la ferme. Ce sont mes deux mois préférés de l’année , explique celui qui pourrait facilement être pris pour un candidat à l’émission L’amour est dans le pré.

Construire un village de citrouilles complétait ma passion pour l’Halloween Philippe Vernier

L’idée a germé dans sa tête, il y a cinq ans quand la ferme familiale, la ferme Benoît Vernier située à Saint-Zotique à 70 km à l’ouest de Montréal, a commencé à produire des courges. Elle produisait déjà des citrouilles depuis une quinzaine d’années.

Il y a trois ans, Philippe Vernier a créé Citrouilleville sur les champs de la ferme familiale dont il est le responsable marketing. Photo : Courtoisie / Phlippe Vernier

À l’époque, les courges qui présentaient des défauts étaient jetées dans le champ avoisinant.

Philippe Vernier a commencé à les vendre sur Facebook et sur les sites de glanage qui permettent aux gens d’aller ramasser les produits restés dans le champ sans rien payer et ainsi diminuer le gaspillage alimentaire.

Le ferme cédait les courges à un dollar. Une année après, nous avons commencé à vendre des citrouilles dans le stationnement de la ferme , se rappelle le jeune fermier.

La clientèle augmentait avec le temps et les gens ont commencé à demander si la ferme offrait l’autocueillette des cucurbitacées. C’est une belle activité en famille. Les activités d’agrotourisme sont populaires de nos jours , explique-t-il.

L’année d’après, il a décidé de déposer les citrouilles directement sur un terrain gazonné appartenant à la ferme, mais qui est resté non utilisé.

Il y avait quasiment 2 000 citrouilles sur le gazon et les gens venaient avec leurs petits chariots choisir leurs citrouilles sans se salir les chaussures dans le champ , ajoute Philippe Vernier.

Une maison faite en citrouilles à Citrouilleville. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Comme les affaires marchaient bien, il a commencé à chercher des idées pour décorer le site. Il a commencé par des structures en pailles et toutes les choses qui pouvaient être belles sur les photos , raconte-t-il.

Les clients partageaient ces photos sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram.

En 2019, voulant aller encore plus loin dans l’amélioration du site, il est tombé sur la photo d’une maison en citrouilles.

Il décide alors de construire des maisons de citrouilles. Il y en avait cinq au début. Les gens venaient chercher leurs citrouilles et prenaient des photos dans un village qui n’existe nulle part ailleurs au Canada , explique-t-il fièrement.

Activité en famille

Quelques jours avant cet entretien avec Philippe Vernier, une visite à Citrouilleville a permis de voir de près l’engouement que suscite chez les familles de mini-parc thématique voué à l’Halloween.

En ce samedi, le nombre de voitures dans le stationnement renseigne sur l’achalandage. Le parc n’ouvre que les weekends.

La famille Yehya de Laval profite d'un weekend ensoleillé à Citrouilleville, le 9 octobre 2021. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Un système de réservation de l’heure d’arrivée permet de gérer le flux des visiteurs et de garder le parc sécuritaire en ce temps de pandémie.

La famille Yehia est au complet. Le père, la mère et quatre enfants dont deux adolescents sont venus de Laval. C’est leur première visite à Citrouilleville.

Et c’est grâce aux médias sociaux qu’ils en ont entendu parler. Pendant que les plus petits essayaient de monter sur la voiture de la calèche sans chevaux installée au milieu des citrouilles, les parents visitaient une maison en citrouilles.

La famille est originaire du Liban, mais les enfants sont nés au Québec. Les parents sont arrivés au Canada, il y a 15 ans.

Chaque année, nous préparons les citrouilles, nous les décorons et nous décorons la maison aux couleurs de l’Halloween Bassem Yehia et Maysan Yehia

Halloween est aussi synonyme de collecte de bonbons avec les plus petits et de budget consacré aux friandises et aux costumes.

Le personnage du professeur Chrysomèle, éleveur de dragons, assure l'animation des allées de Citrouilleville. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Nous prévoyons un budget pour l’Halloween, mais il n’est pas énorme. Pour les costumes, nous les recyclons. Les plus grands passent leurs costumes aux plus petits , explique Maysan Yehia, la maman.

Selon une étude du site Hellosafe.ca, une plateforme de comparaison d’assurance, le budget alloué par les Québécois à cette fête [Halloween, NDLR] devrait repartir à la hausse cette année.

L’étude basée sur les informations du Conseil canadien du commerce de détail, entre autres, souligne que le budget Halloween a enregistré une baisse de 55,5% en 2020 par rapport à 2019 pour s’établir à 40,1 dollars par participant à l’aube de la deuxième vague de la COVID-19.

Les analystes de Hellosafe estiment que ce budget devrait repartir à la hausse en 2021, pour se fixer à 55,4 dollars soit une hausse de 37,5% en un an.

Dans le cas de la famille Yehia, une partie du budget est allée à payer l’entrée à Citrouilleville.

Philippe Vernier explique que bâtir les maisons et remplir ces dernières ainsi que les champs avec des citrouilles chaque weekend coûte de l’argent.

Par exemple, nos maisons de citrouilles ne sont pas faites de citrouilles en plastique, souligne-t-il. Quand elles pourrissent, elles tombent et elles se brisent. À ce moment, il faut les remplacer. Donc, nous avons des employés qui travaillent chaque weekend pour remettre les choses en ordre. C’est pour cela que nous sommes obligés de rendre l’accès payant pour couvrir tous ces coûts.

Le spectacle du dragon est très prisé par les enfants à Citrouilleville. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Pendant que la famille Yehia continuait sa visite, d’autres familles remplissaient leurs chariots de citrouilles déposées sur le gazon sous l’œil vigilant des épouvantails ou s’aventuraient dans le labyrinthe construit dans le champ de maïs en attendant le spectacle le Le Réveil du Dracurbitacée , un dragon dont le corps est formé de citrouilles.

C’est le théâtre du carpeau cornu qui est derrière ce spectacle présenté en soirée avec des supplémentaires en journée.

Philippe Vernier pense déjà à l’année prochaine. Il prévoit de doubler la grandeur du village qui va engloutir le stationnement actuel et en y incluant un autre champ de la ferme.

À long terme, il aimerait en faire un parc d’attractions avec des petits manèges et des jeux de kermesse. Les gens pourraient venir toutes les fins de semaine de l’automne s’amuser et choisir leurs citrouilles.