[Reportage] Deux candidates latino-américaines veulent donner une voix aux femmes et aux minorités à Montréal

Les deux candidates sont convaincues que la représentation des femmes et des minorités ethnoculturelles en politique est essentielle au bon exercice de la démocratie.

Venant de pays situés à l'extrême nord et sud de l'Amérique du Sud, Alba Zúñiga Ramos, de Colombie, et Josefina Blanco, d'Argentine, veulent que leur candidature soit à la fois une reconnaissance de la société qui les a accueillies et un exemple pour toutes les femmes qui veulent faire entendre leur voix.

L'expérience de l'immigration comme moteur

Alba Zúñiga Ramos est née à Cali, en Colombie. Elle vit au Canada depuis 18 ans. Photo : Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Il y a 18 ans, Alba Zúñiga Ramos, alors âgée de 15 ans, est arrivée au Canada avec ses parents. À l'époque, elle ne parlait ni anglais ni français. Son père faisait un doctorat à l'Université d'Ottawa, et lorsqu'il a terminé ses études, toute la famille a dû retourner en Colombie.

Mais la jeune femme a décidé de rester. Elle n'avait que 17 ans.

Rester ici toute seule m'a marquée, mais je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour mon avenir. Ça n'a pas été facile en tant que jeune femme seule, issue d'une minorité, avec un statut économique relativement précaire. Je me sentais vulnérable. Cependant, cela m'a aidé à aller de l'avant. Cela m'a donné des responsabilités et m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de femmes dans la même situation. Aujourd'hui, en tant que candidate au poste de conseillère municipale, j'aimerais faire en sorte que des situations comme celles que j'ai vécues soient plus faciles pour les autres femmes. Donner l'exemple et ouvrir des portes. Je crois aussi que ma candidature est une façon de dire à la société d'accueil que nous savons profiter des opportunités qui nous sont offertes. Alba Zúñiga Ramos, candidate du parti Ensemble Montréal dans le district Louis-Riel

Mme Zúñiga Ramos est restée au Canada après avoir terminé ses études secondaires et a reçu une bourse pour ses études en relations internationales à l'Université d'Ottawa, dans la capitale canadienne.

Elle a par la suite obtenu un autre diplôme, en droit, de l'Université McGill à Montréal. Tout en travaillant pour subvenir à ses besoins, elle s'est impliquée dans des organismes d'aide juridique et d'accessibilité pour les minorités ethniques, handicapées, sexuelles et autres. Ces expériences lui ont permis de constater que la justice n'est pas toujours juste pour les minorités et les personnes vulnérables , dit-elle.

Josefina Blanco est arrivée au Canada en 2010 en tant que résidente permanente. Photo : Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

De son côté, Josefina Blanco, qui se présente comme mère, Argentine, Montréalaise, citoyenne engagée et immigrante de première génération, est arrivée à Montréal au moment où sa carrière professionnelle prenait un nouveau tournant.

Mme Blanco avait commencé une carrière en communication, notamment à la télévision, où elle devait gérer des budgets et du personnel. Les responsabilités qu'elle avait lui ont permis de se rendre compte qu'elle était capable de faire beaucoup de choses, mais elle a pensé qu'elle aimerait mettre ses talents au service d'une cause en laquelle elle croit davantage et qui la rendrait plus fière. Elle a donc entamé une réflexion personnelle et a décidé d'aller faire des études en travail social en Espagne et aux Pays-Bas.

Lorsque je suis arrivée à Montréal et que mes enfants ont commencé à fréquenter la maternelle, je me suis engagée comme bénévole dans diverses organisations communautaires afin de remercier ma société d'accueil pour le soutien qu'elle m'a apporté en tant que nouvelle arrivante. Et puis, en tant que conseillère en centre de la petite enfance dans des milieux défavorisés avec des familles immigrantes au statut précaire, la question des inégalité sociales, qui m'a toujours touchée, m'a frappée. J’ai réalisé que je voulais jouer un rôle actif et faire partie du changement. Josefina Blanco, candidate du parti Projet Montréal dans le district de Saint-Édouard

En 2017, cette citoyenne canado-argentine s'est présentée comme conseillère municipale dans le quartier De Lorimier, au centre-ville de Montréal. Elle a remporté son siège de conseillère municipale et a également été nommée responsable du développement social.

Elle se présente aujourd'hui aux élections de 2021 comme conseillère municipale dans le district Rosemont-Petite-Patrie, qui comprend l'une des zones considérées aujourd'hui comme le Quartier latino de Montréal.

La politique demande du courage

En plus des 8 heures de porte-à-porte qu'elle dit consacrer chaque jour à aller voir ses électeurs à leur domicile, Alba Zúñiga Ramos rend également visite aux commerçants de sa circonscription. Elle est photographiée ici à la boulangerie Beigne la bonne humeur. Photo : Cortesía de la candidata

Originaire de Colombie, Alba Zúñiga avait un peu peur d'entrer en politique. Cependant, lorsqu'elle a constaté qu'il y avait un manque de participation des minorités au conseil municipal et aux élections elles-mêmes à Montréal, j'ai été convaincue , dit la candidate.

J'ai participé à un cours d'introduction à la politique municipale pour les femmes, organisé par la Ville. Là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes issues de minorités ethniques présentes comme observatrices, mais très peu en tant que protagonistes. J'ai commencé à faire des recherches sur le sujet et j'ai constaté qu'il y avait un manque de représentation des femmes en politique, et en particulier des femmes issues de minorités ethniques, malgré leur pourcentage élevé dans la population générale. C'est ce qui m'a convaincu, mais ce n'est pas facile. Nous sommes exposés à tout, au sexisme et au racisme. Alba Zúñiga Ramos, candidate pour Ensemble Montréal dans le district Louis-Riel

Josefina Blanco, qui vient d'Argentine, un pays très politisé, dit que la politique l'intéressait, mais l'intimidait aussi.

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Josefina Blanco fait du porte-à-porte à travers sa circonscription pour rencontrer les résidents en personne et distribue des feuillets faisant la promotion de sa candidature lorsqu'ils sont absents. Photo : Cortesía de la candidata

Parfois, je me demande si on m'aurait encouragé à faire de la politique là-bas et je n'en suis pas certaine. Ce qui m'a motivé ici, c'est de rencontrer les conseillers de mon quartier avant de me présenter comme candidate et de voir comment ils faisaient de la politique. J'ai été très agréablement surprise de voir qu'il était possible de faire de la politique comme je me l'imaginais, c'est-à-dire en étant près d'eux, en les écoutant. Avoir le courage de prendre des décisions qui ne sont parfois pas faciles, mais que nous savons nécessaires pour l'avenir. Avoir le courage de dire parfois oui et parfois non, mais toujours en expliquant pourquoi. Mes origines y contribuent, dans le sens où je viens d'un pays où il y a beaucoup d'inégalités. Ici, bien sûr, il y en a moins, mais il y a des inégalités et il ne faut pas les nier. Josefina Blanco, candidate du parti Projet Montréal dans le district de Saint-Édouard

La politique en réponse aux besoins des immigrants

Tous les immigrants ne sont pas dans le même bateau , dit Alba Zúñiga Ramos. Certains arrivent comme travailleurs qualifiés, d'autres comme réfugiés, et d'autres encore comme étudiants internationaux ou travailleurs temporaires.

Pour la candidate du parti de l'ancien maire de Montréal Denis Coderre, les niveaux d'intégration des immigrants sont très variables et leurs besoins aussi. Mais en général , dit-elle, il est nécessaire de rendre les emplois à la Ville plus accessibles et de créer des lignes de communication anonymes pour ceux qui souffrent de discrimination .

Mais il y a aussi le don de soi, estime Alba Zúñiga Ramos. Pour elle, la faible participation des minorités et des jeunes à la politique est un véritable fléau. Lorsque les gens ne participent pas, ils n'agissent pas pour le changement , dit-elle.

Lorsque je fais du porte-à-porte, je prends le temps de parler aux familles, en particulier aux familles d'immigrants. Je leur explique comment fonctionne ce système gouvernemental et comment ils peuvent y contribuer. Pour moi, le dialogue est un moyen d'échanger des idées et d'encourager la participation à la politique en tant que citoyen. Et si c'est tout ce que je retire de cette campagne, pour moi, c'est déjà une victoire. Alba Zúñiga Ramos, candidate du parti Ensemble Montréal dans le district Louis-Riel

Josefina Blanco, du parti de la mairesse sortante Valérie Plante, dit être entrée en politique pour donner une voix à une partie de la population qui ne se sent pas bien représentée.

Je me suis intéressé à la politique pour faire entendre ces voix. Tous les groupes ethnoculturels de Montréal font la richesse de cette ville. Ils sont présents, certains depuis peu, mais beaucoup depuis très longtemps et ils contribuent à la vie de Montréal sur le plan culturel, social, économique, académique… Je pense que voir les modèles de tout ce que sont et font les communautés ethnoculturelles est intéressant à la fois pour la société d'accueil et pour les nouveaux arrivants. Josefina Blanco, candidate du parti Projet Montréal dans le district de Saint-Édouard

Pour la candidate, il existe deux façons de travailler et de s'attaquer aux problèmes d'inégalité. D'une part, il est nécessaire de les reconnaître et de fixer des objectifs concrets afin de trouver des solutions. D'autre part, il faut souligner le travail qui est déjà effectué à la base, par des groupes dans les communautés pour résoudre leurs propres problèmes.

S'identifier aux politiciens

La candidate Josefina Blanco rencontre Juan Camilo Ramirez, un spécialiste des produits latino-américains chez Sabor Latino, un magasin de la rue Saint-Hubert à Montréal. Pour ces deux candidates, parler aux gens sur leur lieu de travail ou à leur domicile est le meilleur moyen de connaître leurs préoccupations et leurs intérêts, en particulier ceux des minorités qui occupent moins de place dans la vie publique et politique de la ville. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Les deux candidates parlent de représentation et d'identification aux candidats potentiels comme moyen d'aborder et de résoudre le manque de participation des minorités à la politique.

Quand je regarde des représentants politiques, je dois pouvoir m'y identifier , dit Josefina Blanco. Sinon, les gens se découragent parce qu'ils ne se sentent pas représentés par les dirigeants qui prennent les décisions.

Ils ont le sentiment que leur réalité est très éloignée de celle des personnes en position de pouvoir. Nous avons aussi parfois peu d'intérêt pour la politique parce que nos références, dans les pays dont nous sommes originaires, ne nous convainquent pas. Et nous pensons que la politique est la même partout. Et ce n'est pas le cas. C'est un mythe que j'aimerais contribuer à dissiper, car c'est exactement ce qui m'est arrivé. Josefina Blanco, candidate du parti Projet Montréal dans le district de Saint-Édouard

Pour la jeune politicienne, le niveau municipal est le plus proche de la vie des citoyens. C'est le niveau de gouvernement qui a l'impact le plus direct sur la population. Et selon elle, il est relativement facile et possible de contacter les élus.

Il existe de nombreuses façons de participer et de s'impliquer dans la politique et il n'est pas nécessaire d'être candidat , conclut-elle.

Agrandir l’image (nouvelle fenêtre) Depuis le début de la campagne, Jokabeth Ramos, la mère de la candidate Alba Zúñiga Ramos, l'accompagne chaque jour. « La laisser ici quand elle avait 17 ans a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie », dit Mme Ramos. « Mais aujourd'hui, c'est une grande femme et je suis vraiment très fière d'elle car elle met de la responsabilité, de l'engagement et de l'amour dans tout ce qu'elle entreprend », conclut-elle. Photo : RCI / Paloma Martínez Méndez

Pour sa part, Alba Zúñiga Ramos affirme que les gens doivent pouvoir se reconnaître dans les personnes en position de pouvoir.

L'une des raisons pour lesquelles je me suis présenté aux élections était la motivation de mettre mon visage sur les banderoles afin que mes concitoyens, en particulier les enfants, voient que quelqu'un qui leur ressemble est là. Mon histoire personnelle montre le type de candidate que je suis. Elle témoigne des difficultés que vous rencontrez, mais aussi des possibilités et du fait qu'il vaut la peine de rêver ici. Alba Zúñiga Ramos, candidate du parti Ensemble Montréal dans le district Louis-Riel

Les élections municipales auront lieu les 6 et 7 novembre à Montréal, et le 7 novembre partout au Québec.

Note : ce reportage est également disponible en espagnol