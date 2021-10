[Reportage] Un film québécois sur les migrants latino-américains dans la course aux Oscars

Dans une interview accordée à Radio Canada International, Jorge Antonio Guerrero a déclaré que ce fut une très agréable surprise et une grande fierté d'apprendre que le Canada a choisi « Les oiseaux ivres » pour représenter le pays à l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui décerne les Oscars. L'acteur se dit heureux pour toute la distribution, qui le mérite, mais surtout pour son réalisateur et scénariste Ivan Grbovic et sa coscénariste Sara Mishara.

Photo : Les films Opale