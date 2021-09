[Reportage] Des jeunes issus de la diversité s’engagent comme bénévoles dans les élections

Ils sont jeunes, ils sont issus de la diversité arabe au Canada et ils font partie du contingent de bénévoles qui soutiennent les campagnes des 2010 candidats pour le rendez-vous électoral de demain.

Les jeunes représentent 60% de la population arabo-canadienne du pays, selon l’Institut canado-arabe, basé à Toronto, qui encourage leur engagement civique sous toutes ses formes qu’ils soient candidats ou bénévoles.

Nasser Haidar est le directeur de campagne de la candidate libérale Julie Dzerowicz dans la circonscription torontoise de Davenport.

Le quartier a été pour longtemps à prédominance portugaise, mais a connu une augmentation de la communauté italienne et brésilienne. Il y a aussi un accroissement de la communauté hispanique d’Amérique Latine et de la communauté musulmane et arabe , explique le jeune homme d’origine libanaise qui n’est pas encore citoyen canadien.

Sa connaissance pointue de l’endroit vient de son travail pendant deux ans dans le bureau de circonscription de Julie Dzerowicz, députée de Davenport depuis 2015.

Il a aussi travaillé comme conseiller aux affaires parlementaires dans le bureau de la ministre canadienne de la Santé, Patty Hajdu.

Les tâches que peut réaliser un bénévole sont multiples. Nous avons plein de choses que peuvent faire les bénévoles : monter et installer les pancartes électorales, faire des appels téléphoniques, faire du porte-à-porte à travers la circonscription , affirme ce bachelier de l’école américaine de Doha au Qatar et diplômé en science politique de l’université de Toronto.

Ce que nous cherchons chez les bénévoles, ce sont des personnes engagées en politique ou qui sont au moins curieuses d’apprendre le fonctionnement du système politique et de voir de leurs propres yeux l’énorme travail réalisé chaque jour par leurs représentants. Nasser Haidar

La chose la plus importante, selon ce jeune homme de 24 ans, est d’avoir en tête qu’ une campagne électorale c’est comme un marathon. Ce n’est pas une course de vitesse.

À 17 ans, Abdullah Azzawi est bénévole dans l'équipe de campagne de Nadeem Akbar, le candidat conservateur pour la circonscription de Milton en Onatrio. Photo : RCI / Samir Bendjafer

Bénévole à 17 ans

Abdullah Azzawi est né à Bagdad une année après l’invasion américaine de l’Irak. À l’âge d’un an, ses parents quittent le pays pour la Jordanie voisine.

En 2017, la famille s’installe au Canada, à Montréal plus précisément où le jeune homme fréquente l’école publique francophone.

Après l’expérience montréalaise, les Azzawi déménagent à Milton dans la Région du Grand Toronto. C’est dans cette ville que Radio Canada International a rencontré le jeune homme qui est bénévole pour la campagne électorale du candidat conservateur Nadeem Akbar.

J’ai de l’intérêt pour la politique depuis que j’étais petit. Mon père et ses amis parlaient tout le temps de politique quand il m’emmenait avec eux. Je les écoutais et je voulais toujours comprendre , explique le jeune homme qui compte s’inscrire plus tard en études médicales à l’université.

Il affirme qu’il n’a pas encore de préférence politique bien qu’il soit bénévole avec les conservateurs. Honnêtement, je n’ai pas encore pris de décision si je suis libéral, conservateur ou néo-démocrate. Je suis toujours en mode exploration des différentes idéologies ajoute-t-il.

Connaître les partis de l’intérieur permet au jeune homme de se forger sa propre opinion sans rester dans les généralités et les stéréotypes véhiculés à propos de telle ou telle organisation politique.

Certaines personnes ont des idées fausses sur les conservateurs. Elles affirment, par exemple, qu’ils sont islamophobes; or le candidat à Milton est lui-même musulman. Abdullah Azzawi

Pour lui, les principaux partis politiques canadiens sont pour la diversité et l’acceptation de l’autre.

À une question s’il pense déjà se lancer plus tard en politique, il répond qu’il se concentre pour le moment sur ses études.

Plus tard, si j’ai le support de ma communauté, je pourrai me porter candidat à une élection , affirme celui qui a déjà été président de son association étudiante en Jordanie.

Sama Salama et les réseaux sociaux

Depuis l’élection du président Barak Obama en 2008, tous les stratèges s’accordent pour dire qu’une campagne électorale sans réseaux sociaux n’en est pas une de nos jours.

C’est là qu’intervient Sama Salama comme bénévole pour la candidate du Nouveau parti démocratique Huda Mukbil dans Ottawa-Sud.

Elle est la gestionnaire des médias sociaux de l’équipe de communication du NPD dans la circonscription (voir image précédente).

Née de parents égyptiens, elle est arrivée au Canada à l’âge de 4 ans. Elle explique que son engagement avec le NPD n’est pas que technique puisqu’elle partage les mêmes valeurs avec la formation de gauche.

Le NPD est le seul parti dans lequel je retrouve mes valeurs. Ils ont des positions claires à propos de la Palestine et tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient au moment où les libéraux et les conservateurs font semblant de ne rien voir , explique, au téléphone, celle qui a fêté ses vingt ans cette année.

Elle dit aussi que les services que veut offrir le NPD aux Canadiens comme l’assurance dentaire sont des sujets qui lui tiennent à cœur en tant qu’étudiante – elle est inscrite en linguistique à l’université d’Ottawa.

Son travail de bénévole est d’animer les comptes de la candidate du NPD dans Ottawa-Sud, principalement Facebook et Twitter. Ça va de l’annonce des activités à la réponse aux commentaires.

Notre approche sur les médias sociaux est d’ignorer les trolls et se concentrer sur ceux qui ont besoin de nous et de les aider. C’est inutile d’argumenter avec les trolls sur les réseaux sociaux avec des personnes qui ont des opinions divergentes. Sama Salama

Le conseil qu’elle donnerait à un gestionnaire de réseaux sociaux en politique et d’adapter le message pour l’audience de chaque plateforme.

Sur Twitter, il faut être concis et percutant. Sur Facebook, on peut se permettre des publications plus longues. Cette différence est valable, quel que soit le contenu publié, explique celle qui a sa carte de membre du NPD.

Hanen Nanaa a lancé la campagne XU Votes pour augmenter le taux de participation aux élections au sein de la communauté de l’Université Ryerson où elle étudie. Photo : Photo fournie par Hanen Nanaa / Hani Al Moulia

Hanen Nanaa et le renforcement de l’engagement étudiant

Hanen Nanaa est arrivée au Canada, il y a cinq ans, dans le cadre de l’opération de réinstallation des 25 000 réfugiés syriens lancée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau en 2015.

Bien qu’elle ne soit pas encore citoyenne, elle vient tout juste de passer son examen de citoyenneté, elle est impliquée dans l’élection de ce lundi.

Elle est bénévole, mais pas pour un parti politique particulier.

Étudiante en science politique à l’université Ryerson (Toronto), Hanen Nanaa est à la tête de la campagne XU Votes.

Une initiative étudiante non partisane mise en œuvre en collaboration avec Élections Canada pour mettre à dispositions des jeunes et des étudiants toute l’information dont ils ont besoin pour qu’ils puissent voter.

En 2019, la campagne XU Votes [ Ryerson Votes à l’époque, NDLR] a permis d’augmenter le taux de participation à l’élection fédérale de 55% sur le campus de Ryerson. C’est la plus grande hausse en Ontario et la troisième au Canada. Hanen Nanaa

La campagne était connue auparavant par Ryerson Votes, mais avec la décision de changer le nom de l’université, l’opération a été rebaptisée, temporairement, XU Votes en attendant la décision finale sur l’appellation de l’institution.

L’université portait, jusqu’au mois d’août dernier, le nom d’Egerton Ryerson, une personnalité publique canadienne qui a joué un rôle dans le système des pensionnats pour autochtones au Canada au 19e siècle.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Cette année, comme les étudiants ne voteront pas dans le campus à cause de la pandémie de la COVID-19, la campagne s’est déplacée vers les plateformes numériques.

Nous avons mis l’accent sur Twitter, Instagram et Tik Tok (voir la publication plus haut) où se retrouvent beaucoup de jeunes et d’étudiants. Nous avons aussi Facebook , explique, au téléphone, celle qui a été élue présidente de l’Association de politique et de gouvernance de son université en mai dernier.

En plus de cette présence sur les médias sociaux, la campagne XU Votes en collaboration avec la même association et le Democratic Engagement Exchange de l’Univesité Ryerson, a organisé un débat entre les candidats de la circonscription de Toronto-Centre.

Le débat virtuel, pandémie oblige, a permis aux étudiants de poser leurs questions aux candidats et d’être partie prenante de la discussion.

Entre autres participants, il y avait Annamie Paul, la cheffe du Parti vert qui est candidate dans cette circonscription.

Ce genre de campagne et d’autres peut avoir un impact sur le taux de participation.

Pour le vote anticipé de cette année, Élections Canada a annoncé une hausse de 18% (nouvelle fenêtre)du taux de participation à l’échelle canadienne comparativement à la dernière élection , conclut Hanen Nanaa.

Note : ce reportage est également disponible en arabe