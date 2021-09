Des traditions, des rêves et des élections à la Plaza Latina de Toronto

Depuis 27 ans, le petit centre commercial Plaza Latina offre à ses clients des plats et des grignotines typiques, des magasins d'électronique et d'alimentation ainsi que d'autres commerces de transfert d'argent et de graphisme dans une ambiance presque familiale.

Juan Sebastián Aragón et Norma Angélica Yanez, respectivement client et femme d'affaires à Plaza Latina, sont des amis proches depuis leur adolescence. Ils se sont rencontrés et ont grandi dans les murs de ce petit centre commercial de North York, une banlieue de Toronto. Photo : Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Cet endroit est comme une grande famille , dit Juan Sebastián Aragón, un client régulier de Plaza Latina, d'origine colombienne.

J'ai pratiquement grandi ici, je connais tout le monde. C'est un endroit où beaucoup d'enfants latinos sont nés et ont grandi, pas littéralement, mais presque. Ici, la communauté se réunit et partage ses différentes cultures, elle se soutient mutuellement et grandit ensemble. Il y a des gens qui ont leur entreprise depuis des décennies, comme la Cubanita, par exemple. De nombreuses personnes ont grandi à Plaza Latina, en tant qu'individus, avec leur famille et en tant qu'entrepreneurs. Juan Sebastián Aragón, client et entrepreneur

Caridad Isabel Fernández, propriétaire de La Cubanita, confirme que son restaurant existe depuis 18 ans et qu'il a heureusement très bien réussi. En fait, elle nous a dit que seule la pandémie avait modifié la situation de son entreprise.

Caridad Isabel Fernández est propriétaire de La Cubanita, à la Plaza Latina, depuis 18 ans. Photo : Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Nous avons toujours eu beaucoup de clients et les gens aiment venir parce que nous préparons tous les plats typiquement cubains. Arroz con gris, porc au four, fricassée de poulet avec pommes de terre, ropa vieja. Je les prépare tous. Avec la COVID, les choses sont devenues difficiles, mais maintenant la clientèle revient. Caridad Isabel Fernández, de La Cubanita

Pour Caridad, l'élection fédérale n'est même pas sur son radar. Et ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas qu'il est important d'exercer son droit de vote, mais plutôt parce que son horaire de travail de 8 h à 21 h lui laisse très peu de temps pour penser à la politique.

Les affaires, la pandémie et les élections : une combinaison complexe

Norma Angélica Yanez a sa boutique de grignotines et desserts mexicains à Plaza Latina, mais en tant qu'esthéticienne médicale qualifiée, elle a également une autre entreprise, Life in Pink, un spa spécialisé en soins de la peau. Photo : Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Norma Angélica Yanez, qui est mère de deux adolescents, a ouvert son commerce Antojitos Picositos à Plaza Latina peu avant le début de la pandémie. La jeune entrepreneuse nous a confié que cette période a été difficile pour les entreprises comme la sienne, qui, en raison de leur courte existence, ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier d'une aide financière gouvernementale.

De plus, nous a dit Norma Angélica Yanez, ce soutien du gouvernement n'est pas adapté à leur réalité. Il en va de même pour cette campagne électorale. Pour la commerçante, il y a d'autres priorités à gérer.

Je ne suis pas très intéressé, j'ai d'autres problèmes à résoudre, notamment en matière de santé. En tant que commerçants, nous sommes en contact permanent avec de nombreuses personnes et nous devons prendre soin de nous, mais nous ne pouvons pas nous arrêter de travailler. En outre, l'argent qu'ils investissent dans la campagne pourrait être investi dans l'amélioration des choses afin que nous ne tombions pas malades à cause de la COVID. Norma Angélica Yanez, commerçante

Norma Angélica Yanez, en tant que femme d'affaires, estime que l'argent des contribuables est mal dépensé. Photo : Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Parmi les autres priorités de cette mère et propriétaire d'entreprise, il y aurait celle de fournir davantage d'installations et de services adaptés pour les personnes en situation d'handicap, notamment pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou autres et dont les places dans les écoles sont limitées.

Je vois aussi que dans les écoles, même pour les adultes qui veulent s'entraîner, c'est de plus en plus difficile et dernièrement ils ont réduit les budgets. Les adultes qui veulent faire carrière doivent être soutenus car c'est pour améliorer notre qualité de vie et si la qualité de vie est améliorée, l'économie l'est aussi. Norma Angélica Yanez, commerçante

Il semble qu'ils investissent toujours dans la construction de routes et qu'ils ne finissent jamais de construire et ils construisent les mêmes rues depuis des années , a déclaré Norma Angélica Yanez, pour qui les choses essentielles ne sont pas prises en compte par les politiciens.



Selon elle, une autre chose essentielle serait d'aider les immigrants à lancer leur entreprise et de leur faciliter l'accès à la main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de personnes ici pour les emplois existants , dit Norma Angélica. Ils devraient simplifier le processus pour faire venir des personnes de pays où il manque de travail et il y a un surplus de travailleurs.

Une entreprise familiale honnête et de qualité

La famille García De la Rosa est composée (de droite à gauche sur la photo) de Ramiro García, Luidmila et Leymer De la Rosa. Ensemble, ils ont créé l'entreprise García Prints, dont la boutique se trouve à Plaza Latina. Photo : Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Dans notre entreprise familiale, nous offrons la qualité et l'honnêteté , a déclaré Ramiro García, qui est un concepteur graphique et web, propriétaire et fondateur de García Prints.

C’est comme ça que je travaille et c'est ce que j'attends des politiciens. Je ne connais pas grand-chose à la politique, mais je vois ce qui se passe et je pense qu'avec mon œil artistique et professionnel, je regarde le monde d'une manière qui me permet de détecter l'honnêteté et la qualité. Nos produits sont comme ça et notre clientèle le sait. Dans ces élections, j'attends que les politiciens débattent des questions importantes avec qualité et honnêteté. Ramiro García

Ramiro García a obtenu un diplôme de peintre professionnel d'une école d'arts visuels et est venu au Canada pour s'essayer à la peinture et à la musique. Il s'est finalement tourné vers la conception graphique pour se frayer un chemin en tant qu'entrepreneur.

García Prints fait la conception de tout, des logos d'entreprise aux t-shirts en passant par des sites web plus complexes, entre autres. Ils vendent et réparent également des produits électroniques. Les talents de tous les membres sont mis à profit. Photo : Radio Canadá Internacional

Comme Ramiro García, Norma Angélica Yanez et Caridad Isabel Fernández, de nombreux autres entrepreneurs et gens d'affaires se sont installés sur la Plaza Latina. Tous ont des préoccupations et des priorités différentes pour les élections fédérales cette année.

Cependant, élections ou pas, ce qui ressort de ce lieu, c'est l'ambiance conviviale et accueillante qui le caractérise.

Au cours de ses 27 années d'existence, la Plaza Latina est devenue un lieu de rencontre pour les gens d'affaires et les entrepreneurs latino-américains de la région du Grand Toronto. Beaucoup d'entre eux se connaissent si bien et depuis si longtemps qu'ils se considèrent comme des amis, voire comme une famille.

Note : Ce reportage est également disponible en espagnol