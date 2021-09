Reportage Baisse record du nombre de candidats d’origine chinoise aux élections fédérales

Cette année, le Parti libéral compte 9 candidats d’origine chinoise. Le Parti conservateur en a 5, le Parti néo-démocrate, 2, et le Parti vert, un seul.

Selon les statistiques, un total de 23 candidats d’origine chinoise se sont présentés aux élections fédérales de 2011, dont 7 ont été élus. En 2015, ils étaient 25, dont 6 élus. 2019 a vu un nombre record : 40 candidats d'origine chinoise se sont présentés, dont 8 élus.

Pourquoi si peu de candidats d’origine chinoise cette année?

Wendy Yuan est une activiste de la communauté chinoise de Vancouver. Dans une entrevue accordée à Radio Canada International, elle se dit à la fois étonnée et pas étonnée par ce chiffre.

D’après son analyse, la première raison est que la situation actuelle ne favorise pas la participation à la politique des Canadiens d’origine asiatique et chinoise.

Depuis l'éclosion de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, le nombre d'incidents haineux anti-asiatiques a considérablement augmenté aux États-Unis et au Canada. Dans certains cas, les victimes ont été battues simplement à cause de leur visage asiatique. Dans l'esprit de certaines personnes, les Chinois sont responsables de la pandémie.

De plus, les relations entre le Canada et la Chine se trouvent au plus bas en cinquante ans, notamment à cause de la situation des deux Michael (Michael Kovrig et Michael Spavor) détenus par la Chine, et de l'affaire d'extradition de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei.

S'ils sont évidemment hors de leur contrôle, ces événements sont à l'origine des préjugés et des discriminations subies par les immigrants asiatiques et chinois, et empêchent les candidats potentiels de se lancer en politique.

Mme Yuan se demande également si certains partis ne recherchent des candidats d’origine chinoise dans le seul but d’embellir leur image de diversité, c’est-à-dire de se servir d’eux comme décoration ethnique. Ils ignorent que les immigrants d’origine chinoise ne se présentent aux élections pour jouer les potiches ni remplir un quota ethnique.

L'activiste a rencontré des immigrants chinois qui ont un potentiel politique. Ils estiment qu'ils ont peu de chances d’être élus à cause de l'environnement social actuel, alors pourquoi se présenter seulement pour être harcelés ou critiqués? Parler le mandarin ou le cantonais n’est plus un atout, et l’origine chinoise elle-même semble porter le péché originel.

Wendy Yuan est une pionnière en politique pour les immigrants chinois de première génération. Elle a fait partie de l'équipe de campagne de l'ancien Premier ministre canadien Paul Martin de 2002 à 2003. Elle a également été sa commissaire spéciale pour la Colombie-Britannique de 2004 à 2006. Elle s'est ensuite présentée comme candidate du Parti libéral du Canada en 2008 et en 2011. Mme Yuan a également été conseillère spéciale de Christy Clark, l'ancienne première ministre libérale de la Colombie-Britannique. Elle est maintenant la présidente du développement de la Fondation communautaire de Richmond.

Les immigrants chinois continuent de subir des discriminations et des préjugés

Wendy Yuan se dit bouleversée par les incidents récents de discrimination envers les immigrants asiatiques et chinois.

Elle vit au Canada depuis presque 40 ans. Elle s’est mariée et a donné naissance à ses enfants au Canada, le pays auquel elle a juré sa loyauté dans son serment de citoyenneté. Pourtant, seulement à cause de ta peau, tu pourrais toujours être considérée comme pas assez canadienne , explique-t-elle.

Mon mari Kan est de la quatrième génération d’une famille d’origine chinoise. Son arrière-grand-père est un travailleur venu de Taishan, dans la province de Guangdong. Il a participé à la construction du chemin de fer du Pacifique, a payé la taxe d’entrée et a combattu dans l’armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les immigrants chinois ont contribué au développement du Canada tout autant que n'importe quel autre groupe ethnique de ce pays. Wendy Yuan

Il ne faut pas oublier l'objectif initial de servir la communauté

Mme Yuan a été candidate libérale en 2008 et en 2011, mais a été défaite à deux reprises. Elle a retiré sa candidature en 2015. Lors de l'entrevue, elle n'a pas voulu entrer dans les détailles de l’incident, disant simplement que la politique est parfois plus compliquée que les gens ne le pensent. Il ne s'agit pas seulement des qualités des candidats; c'est également une question de moment propice, de chance et d'autres facteurs.

Malgré des hauts et des bas de ces années en politique, son objectif de servir et défendre la communauté chinoise reste inchangé. Elle espère que son expérience pourrait encourager la jeune génération. Il ne faut pas abandonner, même si c'est difficile.

Les Canadiens d'origine asiatique n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1947. En 1957, Douglas Jung, un immigrant chinois qui a combattu dans l’armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale, a remporté la circonscription de Vancouver Centre pour le Parti progressiste-conservateur. Il est devenu le premier député fédéral d’origine asiatique du Canada. Avant 2011, il y avait moins de 10 députés fédéraux d’origine chinoise dans tout le Canada.

Le taux de participation des Canadiens d'origine chinoise aux élections augmente régulièrement depuis 2003. Ils ont aussi abandonné l’habitude de voter pour un seul parti, ce qui permet une expression plus forte de leur volonté.

Partager son expérience

Wendy Yuan souhaite partager son expérience politique avec la jeune génération.

Il n'est pas facile pour les immigrants chinois de se lancer en politique, bien que le Canada soit une société multiculturelle et censée être inclusive et progressiste. Il est toujours difficile pour un individu de changer la société, mais il ne faut pas abandonner. On doit croire à la démocratie. À long terme, le Canada est un très bon pays et il a toujours besoin des voix diversifiées. La situation actuelle est temporaire, affirme-t-elle.

Deuxièmement, il faut se mettre dans la position d’un vrai Canadien. Si la politique vous intéresse, vous devez commencer par redonner à la communauté, et par comprendre le fonctionnement de la société et des partis politiques. Cet apprentissage est très important.

Troisièmement, faites-vous des amis dans les autres groupes ethniques; ne comptez pas uniquement sur le vote des Chinois. Soyez honnête avec les électeurs, ne cachez pas vos idées pour avoir leur vote. Vous êtes d’abord un humain, puis un candidat.

Quatrièmement, c’est très important d’être capable de parler couramment les deux langues officielles du Canada, sinon vous serez désavantagé et ne pourrez pas partager efficacement vos idées avec les gens.

Enfin, Mme Yuan rappelle aux électeurs d’origine chinoise que la politique affecte tous les aspects de leur vie, de la garde d'enfants aux relations entre le Canada et la Chine. Il faut participer à la vie politique et à voter, sinon vous serez représentés par des gens que vous n'aimez pas.

Yan Liang, Radio Canada International · Traduit du chinois par Wei Wu