Une Inuk, Mary Simon devient la 30e gouverneure générale du Canada

Née d'une mère inuk et d'un père originaire du Sud, élevée selon un mode de vie très traditionnel, dans le respect du patrimoine inuit, selon ses propres dires, Mme Simon a une feuille de route bien remplie (nouvelle fenêtre).

Journaliste à CBC dans les années 70, elle a par la suite occupé des postes de direction au sein de divers organismes voués à l'émancipation des communautés inuites et joué plusieurs rôles plus politiques.

Elle a notamment participé aux négociations entourant le rapatriement de la Constitution canadienne, un processus qui a permis d'inscrire les droits ancestraux et issus de traités dans la loi fondamentale du pays.

Au tournant du siècle, elle a aussi été ambassadrice du Canada pour les affaires circumpolaires et est devenue la première Inuk à décrocher un poste d'ambassadrice, au Danemark.

Disant être honorée par sa nomination, qu'elle a qualifiée d' occasion historique , Mme Simon a assuré, dans un discours en anglais et en inuktitut, être prête à devenir la première Autochtone à représenter la reine au pays.

Je peux dire en toute confiance que ma nomination est un moment historique, rempli d'inspiration, et une étape importante dans ce chemin très long de la réconciliation. Une citation de :

C'est un moment qui, j'ose espérer, pourra rassembler tous les Canadiens et les Canadiennes, parce que ma nomination est le reflet de nos progrès collectifs vers une société plus inclusive, plus juste et plus équitable.

Une nomination déjà approuvée

Sa nomination a d'ores et déjà été approuvée par la reine Élisabeth II, cheffe d'État du Canada, a fait savoir Justin Trudeau.

Mme Simon a passé sa vie à travailler au nom de ceux qui l'entourent , a commenté le premier ministre, qui a annoncé la nomination depuis le Musée canadien de l'histoire.

Tout au long de sa carrière, que ce soit dans la protection de l'Arctique, comme défenseuse des droits et de la culture des Inuit ou comme animatrice de radio avec CBC, Mme Simon a fait preuve de service dévoué. Je sais que Mme Simon donnera vie à sa vision d'un Canada plus fort pour tous lorsqu'elle occupera cette haute fonction. Une citation de :

Mme SImon a également reçu les félicitations du chef de l'opposition officielle, le conservateur Erin O'Toole, qui lui a souhaité bonne chance dans son nouveau rôle.

C’est un jour important à la fois pour notre pays dans son ensemble et pour les peuples autochtones en particulier. Le rôle de gouverneur général est important pour unifier notre pays et rassembler les Canadiens , a-t-il écrit sur Twitter.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, parti favorable à l'abolition du poste de gouverneur général, a été fidèle à lui-même en commentant la nomination de Mme Simon sur Twitter.

Ce n’est une fonction ni représentative, ni élue, ni légitime. J’espère que cette nomination facilitera l’admission par la Couronne et le Canada des sévices subis par les Autochtones , a-t-il fait valoir.

Une gouverneure générale qui ne parle pas français

Mme Simon parle l'inuktitut et l'anglais, mais pas le français, l'une des deux langues officielles du pays. En conférence de presse, elle s'est contentée de lire quelques mots de français.

Elle a expliqué qu'ayant fréquenté une école fédérale du Nord du Québec, elle a été privée de l'occasion d'apprendre la langue de Molière, mais s'est engagée fermement à le faire.

J’ai travaillé régulièrement dans la ville de Québec et il me semble, parce que nous avons des dossiers en commun à aborder, qu’on devrait mettre de côté la barrière linguistique , a commenté Mme Simon.

Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas m’engager. Je me suis engagée à apprendre le français et je suis prête à commencer n’importe quand après mon installation à Rideau Hall.

J'ai l’intention de travailler dans les deux langues officielles à titre de gouverneure générale du Canada. Et je pense que beaucoup de gens dans mon entourage vont m’aider à parler français. Une citation de :

Elle comprend tout à fait – parce qu’on a eu de longues conversations là-dessus – l'importance de pouvoir bien représenter tous les Canadiens et c'est pour ça qu'elle s'engage justement à prendre des leçons et apprendre le français , a pour sa part déclaré le premier ministre Trudeau.

Travaux de rénovation à Rideau Hall

Mme Simon succède à Julie Payette, qui a démissionné de son poste il y a plus de cinq mois, après qu'un examen externe cinglant (nouvelle fenêtre) eut révélé qu'il régnait un climat de travail toxique et empoisonné à Rideau Hall.

Il y était question d'épisodes de cris, de hurlements, de conduite agressive, de commentaires dégradants et d'humiliations publiques.

La Commission de la capitale nationale (Commission de la capitale nationale CCNCommission de la capitale nationale ) a déjà fait savoir qu'elle préparait Rideau Hall à l'arrivée de la nouvelle gouverneure générale en nettoyant, peignant et changeant les meubles.

Ces travaux ont coûté plus de 40 000 $.

Lorsque Julie Payette occupait les lieux, plus de 250 000 $ ont été dépensés pour des travaux d’envergure à Rideau Hall.

Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a assuré l’intérim à titre de gouverneur général depuis le 21 janvier.

