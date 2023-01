Canadá concede refugio a ruso llamado a filas para combatir en Ucrania

Ya no tengo que preocuparme por volver a Rusia. Obviamente, me sentí totalmente seguro de que no necesito ir a Ucrania y participar en esa guerra , dijo Modlyi.

Modlyi estaba visitando a su hermana, Valeriia Granillo, en la localidad de Grande Prairie, en la provincia de Alberta, cuando Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero.

Granillo, que se trasladó a Canadá en 2012 en busca de mejores oportunidades, trabaja ahora en la atención oncológica y es ciudadana canadiense.

Mientras se encontraba en Canadá, sus padres recibieron un aviso de reclutamiento para él. Fue entonces cuando Modlyi decidió solicitar el estatuto de refugiado en este país.

No tengo ninguna posibilidad de volver a casa porque me reclutarían en el ejército para ir a la guerra, y no quiero participar en ella. No quiero matar a inocentes en Ucrania , afirmó.

Simon Yu, abogado de inmigración y refugiados en Edmonton, trabajó con Modlyi en la solicitud de refugio. La Junta de Inmigración y Refugiados determinó que Trofim Modlyi era efectivamente un refugiado según los términos de la Convención, un estatus que se concede a alguien que está fuera de su país de origen y que no puede regresar debido a un temor fundado de persecución .

Tanto él como su hermana y sus padres creían firmemente que, si volvía, había muchas posibilidades de ser enviado a la zona de conflicto, a combatir en Ucrania , explicó el abogado Yu.

El abogado de Trofim Modlyi dijo que la familia aportó artículos de periódico en los que se afirmaba que se estaba enviando a reclutas al frente y que las atrocidades cometidas en Bucha, en Ucrania, contra civiles en los primeros días de la guerra implicaban a soldados de la región de donde provenía Modlyi. Todos estos elementos respaldaron su solicitud de refugio.

Fue un alivio para mí, y también para ambos, porque ahora sabemos que él no tiene que regresar a Rusia y enfrentarse a un peligro inminente, ya sea un proceso penal por parte del gobierno o ser enviado a combatir en Ucrania , dijo Yu.

El cuerpo de un soldado ruso yace en la nieve junto a un tanque tras los combates en Kharkiv, al este de Ucrania, en 2022. Foto: Getty Images / AFP/SERGEY BOBOK

Las solicitudes de refugio vuelven a los niveles anteriores a la pandemia

El número de solicitudes de refugio de personas procedentes de Rusia está volviendo lentamente a los niveles registrados antes de la pandemia.

Las estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá muestran que 115 personas solicitaron el estatuto de refugiado entre el 24 de febrero de 2022, inicio de la guerra, y el 30 de noviembre de 2022.

Durante el mismo período de tiempo en 2021, las solicitudes de 47 personas fueron remitidas a la junta, en comparación con 24 en 2020, cuando comenzó la pandemia del Covid-19, y 96 en 2019.

Maria Popova, profesora en la Universidad McGill de Montreal especializada en política rusa, dijo que Rusia ha tenido un régimen muy opresivo durante al menos 10 años, que se ha ensañado con los disidentes políticos y a las personas LGBTQ, pero le sorprende que las cifras de solicitudes de refugio registradas en 2022 no sean más elevadas.

Debido al inicio de una guerra de agresión como la que el Estado ruso lanzó contra Ucrania, se podría pensar que más gente habría querido abandonar Rusia en señal de protesta , dijo Popova.

"Extraño a mi familia"

Valeriia Granillo, hermana de Modlyi, dijo que la decisión favorable a la solicitud de refugio de su hermano le quita un peso de encima.

Todo este tiempo he estado pensando en su regreso a Rusia. ¿Qué vamos a hacer? , decía ella, añadiendo que no era de este modo como esperaba que su hermano pudiera quedarse en Canadá.

El precio que pagamos como humanidad es muy elevado , dijo refiriéndose a la guerra. ¿Cuántas personas pierden ahora la vida diariamente? .

Por su parte, Trofim Modlyi se está adaptando a su nueva vida en Canadá. Ha empezado a trabajar en un restaurante local de comida rápida, McDonald's, juega al voleibol y quiere volver a estudiar para ser farmacéutico.

Sin embargo, ahora que su demanda de refugio en Canadá ha sido aceptada, Modlyi sabe que no podrá regresar a Rusia aunque se produzca un cambio de gobierno.

Por su lado, Valeriia Granillo tiene la esperanza de que algún día podrá apadrinar a sus padres para que vengan a vivir a Canadá y la familia pueda reunirse de este modo.

Extraño a mi familia. Mi mamá y mi papá siguen allí , dice Modlyi. Es lo único que echaba de menos de Rusia, pero espero que nos veamos en algún otro sitio , añadió.

Fuente: CBC / J. Wong

Adaptación: RCI / R. Valencia