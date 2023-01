Condenan a una contable que trabajaba desde casa por "robo de tiempo"

La decisión publicada esta semana por el Tribunal de Resolución Civil mostró que la mujer presentó una demanda de 5.000 dólares por concepto de salarios no pagados y una indemnización por despido, argumentando que había sido despedida sin causa el pasado mes de marzo.

Pero el empleador, Reach CPA Inc, presentó una contrademanda con pruebas que demostraban una discrepancia de 50 horas entre sus hojas de horas trabajadas y la actividad registrada por el software de seguimiento instalado en su ordenador de trabajo.

La decisión mostró que la mujer empezó a trabajar a distancia en octubre de 2021 y que su empleador, la compañía Reach, instaló el programa informático llamado TimeCamp en su portátil cuatro meses después, poco después de que ella y su jefe se reunieron para hablar de su rendimiento.

El tribunal dijo que la compañía Reach comparó las hojas de horas trabajadas presentadas por la contable con los datos del programa durante un mes, entre finales de febrero y marzo, y descubrió que había declarado 50 horas en las que aparecía que no estaba trabajando.

La sentencia condenó a la demandante a pagar a Reach 2.603 dólares más intereses en concepto de deuda y por daños y perjuicios por el robo de tiempo, además de la parte pendiente de pago de un anticipo que la empresa le había dado para adquirir equipo de oficina en casa y las tasas educativas, junto con una tasa de 125 dólares al tribunal.

El teletrabajo también ha expandido el uso de programas informáticos que los empleadores utilizan para seguir de carca las actividades de sus empleados. Foto: iStock / Nuthawut Somsuk

El despido fue una medida adecuada

La mujer dijo al tribunal que no podía explicar las 50 horas que no se contabilizaron, ya que no entendía completamente cómo utilizar el software. Pero Megan Stewart, miembro del tribunal, consideró que eso no importaba, ya que el programa registraba automáticamente la diferencia entre sus actividades laborales y personales.

El robo de tiempo en el contexto laboral es considerado como una forma muy grave de mala conducta. La confianza y la honradez son esenciales en una relación laboral, sobre todo en un entorno de trabajo a distancia , dijo el fallo hecho público el 11 de enero.

La mala conducta de la mujer provocó una ruptura irreparable de su relación laboral con Reach , afirmó Stewart en la decisión, y considera que el despido era proporcionado dadas las circunstancias .

La mujer también dijo al tribunal que pasó tiempo trabajando con copias impresas que el programa TimeCamp no habría capturado, señala la decisión, pero Reach presentó datos que muestran que con el tiempo que pasó imprimiendo, ella no podría haber imprimido el gran volumen de documentos que habría necesitado.

Incluso si hubiera estado trabajando con copias impresas, Stewart no encontró pruebas de que la mujer cargara su trabajo en el sistema electrónico de la empresa o demostrara de otro modo que pasó una cantidad significativa de tiempo realizando tareas relacionadas con el trabajo en relación con las 50 horas que no se contabilizaron.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia