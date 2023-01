Fallece Michael Snow, artista canadiense que "no conocía fronteras"

Snow, nacido en Toronto en 1928, falleció el jueves, según Tamsen Greene, directora de la Galería Jack Shainman de Nueva York, que lo representaba.

Snow estudió en el Ontario College of Art, ahora llamado Ontario College of Art and Design University.

La Galería de Arte de Ontario dijo que Snow era conocido internacionalmente como pintor, escultor, cineasta, músico y autor .

El mundo del arte está de luto por su muerte. En Twitter se publicaron homenajes a su obra. Snow es recordado por su obra pionera.

En Toronto, Snow es conocido por Flight Stop , Vuelo detenido , que muestra una colección de gansos canadienses de tamaño natural en pleno vuelo en el Eaton Centre, creada en 1979, y The Audience , La audiencia , dos enormes esculturas pintadas de dorado en el Coliseo Rogers Centre, en el centro de la ciudad, que representan a aficionados al deporte en plena celebración, inauguradas en 1989.

El Ontario College of Art and Design University (OCAD) dijo que Snow no conocía fronteras .

Su trabajo exploró una amplia gama de medios, incluyendo películas icónicas e innovadoras, instalaciones, esculturas, fotografía y música. La Universidad OCAD lamenta su fallecimiento , dijo la escuela en un mensaje en las redes sociales el pasado viernes.

Sarah Milroy, conservadora jefe de la Galería de Arte McMichael en Kleinburg, una localidad al norte de Toronto, describió a Snow como uno de los principales leones del arte canadiense.

Todos nosotros en la Galería McMichael celebramos sus innumerables logros a través de la pintura, la escultura, el cine, la fotografía y la música experimental , dijo Milroy en un tweet el viernes.

La escultura "La audiencia", parte 2, del artista canadiense Michael Snow, en Toronto. Foto: The Canadian Press / Tijana Martin

Snow es descrito como "un gigante en el mundo del arte"

En un comunicado emitido el viernes, la Galería Nacional de Canadá, con sede en la capital, Ottawa, se declaró profundamente entristecida por su muerte, calificando a Snow como un gigante del mundo del arte en Canadá y en todo el mundo.

Sus innovadoras y versátiles obras de arte traspasaron nuestras fronteras y le convirtieron en un formidable embajador. La influencia de Snow se extiende a múltiples generaciones; su legado ha transformado de forma sin precedentes la relación entre la obra de arte y el espectador. Sus experimentos creativos desafiaron las percepciones y, en última instancia, cambiaron nuestra forma de entender el arte, el mundo y a los demás. Una cita de Fragmento del comunicado de la Galería Nacional de Canadá.

Según la página en internet de la Galería Jack Shainman, la obra de Snow exploraba la naturaleza de la percepción, la conciencia, el lenguaje y la temporalidad .

En ella se dice que Snow fue uno de los principales cineastas experimentales del mundo por su película Wavelength , estrenada en 1967, que se destaca por su zoom de cámara de 45 minutos, y es considerada como un trabajo pionero del cine experimental.

El cortometraje transcurre íntegramente en el interior de un apartamento tipo loft, mientras la cámara se acerca lentamente al marco de una ventana, interrumpido cuatro veces por acontecimientos que suceden en la pantalla.

Al principio, dos mujeres escuchan la canción Strawberry Fields Forever , de John Lennon, y poco después de salir del plano, un hombre entra tambaleándose en el encuadre y cae al suelo, aparentemente víctima de un asesinato. El zoom continúa hasta que el hombre desaparece del campo de visión de la cámara, para terminar con una mujer que entra en el loft y llama tranquilamente a un hombre para informarle de que ha encontrado un cadáver.

Ese año, Wavelength ganó el gran premio del Festival de Cine Experimental de Knokke, lo que dio a conocer a Snow a nuevos públicos y le animó a seguir explorando la realización de películas experimentales.

En 1970, Snow participó en una exposición individual en la Bienal de Venecia.

Michael Snow recibe un premio de manos de la gobernadora general Adrienne Clarkson durante la entrega de los premios de la Gobernadora General en artes visuales y medios de comunicación en el Rideau Hall de Ottawa el 23 de marzo de 2000. Foto: La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Una biografía en la página en internet del Instituto Canadiense de Arte describe a Snow como un músico autodidacta que tocaba el piano en bandas de jazz. En 1974, formó parte del Canadian Creative Music Collective, un grupo de improvisación que fundó la Galería de Música de Toronto.

También siguió realizando cortometrajes experimentales, al tiempo que exponía otras de sus obras por todo el mundo, incluida la Galería de Arte de Ontario, AGO por sus siglas en inglés.

La AGO organizó por última vez una exposición de su obra, Objects of Vision , en 2012 para celebrar la entrega del premio Gershon Iskowitz a Snow. Stephan Jost, director de la AGO, dijo que la galería de arte lamentó su muerte.

Michael Snow fue un gran artista y una gran persona, un artista legendario de Toronto cuya aclamada e influyente carrera abarca todos los medios, como la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el cine, la proyección de vídeo, el arte sonoro, la creación de libros y el jazz experimental. Aunque lamentamos su fallecimiento, su obra sigue viva. Nuestros corazones y condolencias están con su familia. Una cita de Stephan Jost, director de la AGO.

Snow fue condecorado con la Orden de Canadá en 1981 y ascendido a Compañero de la Orden de Canadá en 2007.

"Hemos perdido a uno de nuestros iconos"

Christopher Cutts, propietario de la Galería Christopher Cutts de Toronto, dijo que, en los últimos años de la vida de Snow, su influencia en el arte y el cine fue primordial.

¿Estaba haciendo obras nuevas? No tanto, pero era un tipo muy ocupado que viajaba por todo el mundo. Recuerdo haber enviado sus obras a Barcelona y al Museo Guggenheim , explicó.

Cutts expuso obras de Snow en su galería, concretamente su instalación Power of Two en 2005. Dijo que a pesar de su pequeña estatura, Snow tomaba todo el oxígeno de una sala con su sola presencia.

Era especial , afirmó. Hemos perdido a uno de nuestros iconos, sin duda .

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / C. Collington / D. Friend