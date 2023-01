[Entrevista] Esmeralda: cantautora de origen peruano prepara su disco de latin soul

Para la realización de su primer disco, Esmeralda está trabajando con el conocido productor François Lalonde, con quien, dice, está haciendo un trabajo de amor para tejer el proyecto del álbum. Si 2022 fue el año para darse a conocer, comenta, el 2023 espera que todas las puertas se le abran para conectar con un público que vibre con su música, que la define como mucho de latin soul.

RCI quiso conversar con Esmeralda para conocer su background, lo que la inspira y sus planes a futuro.

-Llegaste a Montreal siendo pequeña. Tenías 9 años. ¿Ha tenido influencia la ciudad en tu gusto y en tu creación artística.

Yo crecí artísticamente en un ámbito muy hip hop, entonces eso me permitió unirme a ese discurso de comunidad, muy social, y me equilibró mi aspecto de ser siempre muy intimista, con mi guitarra, acústica, con la música con la crecí. Crecer en Montreal marcó mucho mi experiencia.

Llegué en 1994. Vine con mis padres y luego me quedé con mi mama. Era realmente un momento difícil en Perú, de mucha inestabilidad - que se está viviendo hoy otra vez, duele ver eso también de lejos, da mucha impotencia-.

-¿De dónde te viene el gusto por la música, por componer, por cantar?

-Mi madre me dio el lado del canto. Mi tío es cantautor, un educador popular y es sociólogo. Es una persona que admiro. De él me viene mucho lo de la musicalidad y componer, pero mis padres lo que más me inculcaron fue el amor por las palabras: mi madre es bibliotecaria y mi papá era artista visual y escritor. Siendo ambos políglotas, me inculcaron el amor por los idiomas Soy una lenguage nerd, tanto que mi day job es como intérprete y traductora.

Esta cantautora también quiere seguir creciendo con otros artistas de la diversidad. Foto: RCI / María Gabriela Aguzzi

-Tienes años de experiencia en la escena montrealesa…

-Sí. Pero al principio de mi recorrido tuve el nombre artístico de Sola. Lo que hacía mucho era colaborar con artistas del medio del hip hop, era como la chica de los coros, escribía mis coros en inglés en francés y en español y ponía el toque melódico. Aprendí mucho con ellos, a trabajar en el estudio, además de todas mis primeras experiencias en el escenario. He trabajado con Samian, con Boogat, en la época de su segundo disco, con un colectivo artístico, con el Chele, que ahora es de Sonido Pesado, con Monkey… todavía somos muy unidos. Tuve la oportunidad de tener experiencias artistas muy bonitas.

-Ahora estás trabajando en tu proyecto como solista…

-Nunca he dejado de hacer mis canciones. De componer. Siempre he tenido ese aspecto como autoproducido, un poco. En el último par de años he tenido la oportunidad, gracias a Samian que me esta apoyando bastante con su disquera, de poder compartirlo por primera vez a esta escala. Es algo muy lindo que he estado queriendo hacer desde hace muchos años

-¿Cómo defines tu música?

-Tiene algo de cantautora pero también bastante de soul en mi estilo vocal. Se siente muy roots. Bastante de lo acústico, de lo orgánico, muy latin soul.

-Eres una artista de la diversidad, una palabra que está en boca de todos… ¿Cómo has visto el avance del apoyo al artista de la diversidad?

-Lo que estoy viendo en el escenario, así como lo que se ha lanzado discograficamente es que han tomado bastante fuerza muchos artistas y me siento superorgullosa de ver esa representatividad.

Siento que estamos teniendo varios logros. Que se está abriendo el campo para justamente tener varios sabores, varios colores para que se amplíe la noción de qué es la musique québécoise. Estoy viendo avances por ese lado y tengo confianza de que esa apertura va a seguir. Tenemos bastante por recorrer. Una cita de Esmeralda, artista

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

-Lanzaste tu segundo videoclip en diciembre de 2022, Heaven Under Babylon. ¿Lograste tener algún tipo de subvención o financiamiento para la producción de tus dos videoclips?

-Ha sido completamente independiente. Sigue siendo bastante complejo para el financiamiento de los artistas de la diversidad, porque hay que encajar en ciertas cosas bastante estrictas, como cuotas de idioma. Es algo complejo.

-Pero lo lograste y estas en plena producción de tu segundo disco

Estoy supercontenta porque he podido asociarme con François Lalonde, que es un productor increíble, veterano de hace muchos años, que ha tenido un impacto bien bonito en el paisaje sonoro de Quebec, con una riqueza musical increíble.

Empezamos mi proyecto él y yo solamente y ha sido un trabajo de amor, porque los dos empezamos sin ninguna estructura, para empezar a producir las canciones. Invertimos juntos en poder tejer este proyecto. Me ha acompañado para darle vida a estas canciones. La mitad de ellas son en inglés y la mitad en español. Queremos acompañar el lanzamiento del primer sencillo en español, y esa es la segunda parte de esta aventura. En estos momentos estamos en la mezcla.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

-Sobre el público, Esmeralda, ¿crees que hay apoyo a los artistas de origen latinoamericano?

Creo que todavía hay bastante terreno por conquistar. Un lazo que es para mi muy precioso y es con varias comunidades indígenas a través de Québec gracias al trabajo con Samian. Es una parte del público con la que me he sentido muy acogida. Con mi proyecto como solista me han apoyado un montón

Estoy sintiendo una acogida muy bonita por parte de la audiencia francófona y la audiencia latina. Espero hacerme conocer con esos temas que voy a lanzar en español.

2022 fue para presentarme, muy sencillo, sensible, para ofrecer mi corazón y para el 2023 espero abrir las puertas, hacer esta conexión, entregarme más a las personas con las que pueda vibrar con esto con estoy haciendo Una cita de Esmeralda, artista

-¿Y qué esperas del futuro?

-Le quiero poner todo mi empeño a mi proyecto como solista. Estoy muy bien acompañada en este proceso. Quiero seguir haciendo colaboraciones, seguir creciendo con otros artistas, seguir sintiendo parte de este ámbito artístico que tenemos en Montreal y si se puede internacionalmente también.