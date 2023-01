Columbia Británica: 5 casos de nueva subvariante de COVID-19 que se propaga en EE. UU.

La Dra. Bonnie Henry, funcionaria provincial de salud, dice que se identificó XBB 1.5 en unas cinco personas en Columbia Británica antes de Navidad, y prevé que ese número aumente.

"No está aumentando rápidamente aquí, pero es una de las subvariantes que sabemos que puede despegar, particularmente en áreas donde hay tasas de vacunación más bajas", dijo al presentador de The Early Edition, Stephen Quinn.

El Dr. Brian Conway, especialista en enfermedades infecciosas, sugiere que esta nueva variante pronto dominará la pandemia de COVID-19 en esta etapa.

"Es probable que provoque un aumento en la cantidad de casos que veremos en la comunidad en el futuro, y esto será a nivel mundial", dijo.

Si bien se sabe poco sobre XBB 1.5 en este momento, Henry dice que se puede propagar rápidamente. A diferencia de las cepas anteriores de COVID-19, que se adhieren profundamente a los pulmones, las variantes más nuevas se adhieren a las vías respiratorias superiores, lo que significa que el virus no necesita viajar tan lejos, dijo.

En el último mes, las hospitalizaciones debido a COVID-19 aumentaron ligeramente, pero Henry dice que XBB 1.5 no ha aumentado las tasas de hospitalización; en cambio, dijo, más personas se enferman menos gravemente.

"Esa es una de las cosas que estamos observando: ¿está provocando que más personas se enfermen más gravemente? ¿Está evadiendo la protección que tenemos de la vacuna o una infección anterior o alguna combinación de esas? Y hasta ahora no hay evidencia de eso", explicó. "Pero tenemos que seguir observando".

El número de personas hospitalizadas con COVID-19 en Columbia Británica ha aumentado un poco, pero la oficial de salud provincial dice que no ve la necesidad de volver a imponer el uso de mascarillas. Foto: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Reduciendo la propagación

Conway dijo que la nueva subvariante es un buen recordatorio para que los habitantes de Columbia Británica continúen reduciendo la propagación de enfermedades al quedarse en casa cuando están enfermos, usar máscaras y asegurarse de que estén al día con sus vacunas.

"Estas son las medidas que necesitaremos tomar a largo plazo. Si hacemos eso para esta variante y la próxima, estaremos en una buena posición", aseguró.

A medida que las enfermedades, incluida esta nueva subvariante, continúan propagándose, Henry dijo que las personas deben seguir usando máscaras cuando sea apropiado.

"Si soy el único en el autobús y las ventanas están abiertas y me siento perfectamente bien, entonces no, probablemente no lo haría", indicó.

"Si el autobús está abarrotado o alguien en casa está enfermo o termino al final de un resfriado y ya no soy infeccioso, uso una máscara".

Protect Our Province B.C., un grupo de profesionales de la salud y expertos en políticas que analizan los datos de COVID-19 y abogan por políticas basadas en evidencia, cree que la provincia debe hacer varias cosas para abordar la situación dinámica con las variantes de COVID-19, incluido traer de vuelta un mandato de máscara.

El mes pasado, el grupo escribió una carta abierta en la que pedía a la provincia que aumentara el acceso a Paxlovid, un medicamento antiviral que se usa para tratar el COVID-19.

Paxlovid es un medicamento que se puede tomar en casa, pero para obtenerlo en Columbia Británica, los pacientes deben ajustarse a un perfil determinado.

"En Columbia Británica estamos infrautilizando un tratamiento muy efectivo para COVID-19 que potencialmente no solo puede disminuir las hospitalizaciones, las admisiones en cuidados intensivos y las muertes, sino también prevenir la discapacidad prolongada por COVID y el desarrollo de enfermedades crónicas...", dice la carta.

"Dado que nuestro sistema de atención de la salud apenas puede hacer frente a lo que es, se vuelve imperativo limitar la carga adicional".

Fuente: CBC | Courtney Dickson

Adaptación: RCI | M.G. Aguzzi