Critican a Rolling Stone por dejar fuera a Celine Dion de su lista de mejores cantantes

Sin embargo, no verá el nombre de Celine Dion, una elección editorial que provocó una avalancha de reacciones en Quebec y en otras partes del mundo.

La intérprete de My Heart Will Go On, que cuenta con 27 discos, más de 200 millones de copias vendidas y cinco premios Grammy , deja así paso a Ariana Grande (en el puesto 43), Usher (en el puesto 97) o Barbra Streisand (en posición 147), entre otros ejemplos.

"Es objetivamente inconcebible que Celine Dion no se encuentre entre las 200 mejores", reaccionó Eugénie Lépine-Blondeau, columnista cultural del programa Tout un matin, en Twitter. El nombre de Celine Dion también ha sido mencionado unas 30 000 veces en las últimas horas en la plataforma.

"Celine Dion debería estar en esta lista. Eso es todo", escribió el cantante canadiense Jann Arden, nuevamente en Twitter.

"Decir que Celine Dion no es una de las mejores cantantes de todos los tiempos es increíble", agregó el crítico estadounidense Rama Tampubolon.

"Es casi una traición", publicó por su parte el productor británico Jamie Lambert.

La cantante quebequense Celine Dion. Foto: Getty Images

TMZ, USA Today y CNN se involucran

Los principales medios estadounidenses también han notado la ausencia de la cantante de Quebec -apodada la diva de Carlomagno- de la lista de Rolling Stone.USA Today, TMZ y el New York Post hablan de una lista que desaira a Celine Dion, mientras que CNN y BuzzFeed News dedican artículos a la indignación popular por su exclusión.

Rolling Stone, que realizó un ejercicio similar en 2008, explica que se basó en el asesoramiento de su personal y de colaboradores clave para establecer su lista. "Lo que más nos importa es la originalidad del artista, su influencia, la profundidad de su catálogo y la amplitud de su herencia musical", señaló la revista en un texto de presentación de su palmarés.

Celine Dion no es el único gran nombre de la canción que no aparece en esta lista: Madonna, P!nk, ni Justin Bieber tampoco forman parte de ella. Entre los representantes canadienses, sin embargo, debemos mencionar a The Weeknd (en la posición 110), Leonard Cohen (en la posición 103) y Joni Mitchell (en la posición 50).

También fueron incluidos en la lista grandes de la música latina como Juan Gabriel (172), Héctor Lavoe (73) y Celia Cruz (18), así como Mercedes Sosa (160) y Mark Anthony (167).

Fuente: Radio Canadá

Adaptación: RCI | M.G. Aguzzi