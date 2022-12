Los pumas y los osos pardos están regresando a Manitoba

El número de ambos carnívoros parece estar recuperándose poco a poco después de que los colonos los eliminaron de la provincia hace más de cien años.

Fueron perseguidos por los humanos , afirmó el zoólogo Bill Watkins, que lleva dos décadas estudiando la lenta reaparición del puma, sobre todo en el suroeste y el oeste de la provincia de Manitoba, en las praderas canadienses.

Watkins atribuye la persecución a la supuesta amenaza que representaban los grandes felinos para los ganaderos. Los pumas son animales grandes, que asustan y que de vez en cuando se comen a un animal doméstico como una oveja o un ternero , explicó.

Por su lado, Douglas Clark se ha concentrado en los osos pardos del extremo norte de Manitoba. Dice que es sólo cuestión de tiempo que se vean crías de oso pardo en el noreste de Manitoba.

Me sorprendería que no se estuvieran reproduciendo en Manitoba a estas alturas, dada la magnitud de la expansión de su presencia y lo extendidas que está en una zona geográfica muy, muy grande , dijo Clark, que estudia las interacciones entre los seres humanos y la fauna silvestre en la Universidad de Saskatchewan.

Los restos arqueológicos indican que los osos pardos, también llamados grizzlies, vivieron en el sur de Manitoba posiblemente durante miles de años antes de la llegada de los europeos.

Kevin Brownlee, antiguo conservador de arqueología del Museo de Manitoba, escribió sobre las pruebas de ello en su libro Stories of the Old Ones: Hunter and Fisher from Sheltered Water .

Él afirma que se han encontrado garras de oso pardo asociadas a restos humanos de 4.000 años de antigüedad en el sureste de Manitoba.

Los exploradores de principios del siglo XVIII también documentaron indicios de osos pardos y pumas en el sur de Manitoba.

Los pumas son los mayores felinos silvestres en Canadá. Pueden pesar hasta 100 kg y miden más de 2,5 metros del hocico a la cola. Foto: Facebook/Paul Homer

El comerciante de pieles y explorador Alexander Henry The Elder escribió en 1776 que había visto pieles de un pequeño número de panteras en Manitoba, que según los expertos eran probablemente pieles de puma.

A medida que la población de colonos creció durante el siglo XIX, las poblaciones de pumas fueron reducidas o desaparecieron en gran parte de sus hábitats tradicionales en Norteamérica.

A principios del siglo XX, los pumas y los osos pardos habían prácticamente desaparecido de las praderas canadienses. En las décadas siguientes, los avistamientos confirmados en Manitoba eran considerados como raras anomalías.

Nuevos movimientos

Aunque los avistamientos siguen siendo raros, estos van en aumento. A principios de la década de 2000, según Watkins, Manitoba recibía un avistamiento confirmado de un puma cada pocos años. En 2010, había informes confirmados anualmente, a veces a través de pruebas fotográficas o de video, u otras pruebas físicas como heces, pelo o una captura accidental por un trampero de pieles.

Y 2020 fue un año excepcional, con nueve avistamientos confirmados de pumas, seguidos de seis en 2021.

Ciertamente parece que algo está sucediendo en el paisaje , dijo Watkins, quien recientemente se jubiló del Departamento de vida silvestre y pesca de Manitoba.

La gran mayoría de los 46 avistamientos confirmados de pumas en la provincia hasta 2021 se produjeron en un arco al oeste de Manitoba.

Por otro lado, los osos pardos no están recolonizando su territorio tradicional en el sur. Están apareciendo más bien en el norte, en su mayor parte a menos de un kilómetro de la costa de la Bahía de Hudson, en una zona de transición entre el bosque boreal y la tundra abierta del Parque Nacional de Wapusk.

La región de Wapusk es por ahora el único lugar en el mundo donde los científicos confirmaronn la coexistencia de osos negros, polares y grizzly. De los más de 130 avistamientos confirmados en el norte en las últimas cuatro décadas, más de tres cuartas partes se han producido desde 2010 aproximadamente.

Aún no está del todo claro por qué los osos pardos se están trasladando al norte.

Para mí, este es el meollo del misterio , afirmó Clark. Mi sospecha es que no se trata de una historia sencilla .

El cambio climático podría ser parte de esa historia. Según Clark, la proliferación de arándanos, uno de los alimentos básicos de los osos pardos, se ha debido al aumento de las temperaturas. Pero los animales también parecen estar viajando hacia el sur de la provincia desde las poblaciones establecidas en Nunavut.

¿Hay una huella del cambio climático? Tal vez. Normalmente, con un efecto directo, se piensa que los animales del hemisferio norte se desplazan hacia el norte cuando cambian las condiciones. Pero esto no es lo que está ocurriendo. Una cita de Douglas Clark, Universidad de Saskatchewan.

Clark y otros investigadores están trabajando en un estudio de los conocimientos tradicionales locales junto con las comunidades indígenas de la región para comprender mejor lo que está pasando.

Lo que oímos es que siempre han estado en el norte de Manitoba, sólo que muy, muy raramente , dijo. Lo que vemos ahora es nuevo .

Myrle Ballard, investigadora indígena, afirma que es necesario un modelo de investigación colaborativo, que combine la ciencia occidental con las historias orales indígenas, para examinar más a fondo lo que está ocurriendo con los mayores depredadores.

Me enseñaron que los que no pueden hablar por sí mismos son más listos que nosotros, tienen instintos , afirmó Ballard, nombrada recientemente directora de la nueva División de Ciencias Indígenas del Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático de Canadá.

"Están pasando muchas cosas que desconocemos. Ellos lo saben, pero nosotros aún no", explicó Ballard.

Fuente: CBC / B. Hoye

Adaptación: RCI / R. Valencia